Praha/Brusel - Evropská komise respektuje výsledky slovenských parlamentních voleb. Provázela je ale bezprecedentní "dezinformační masáž". V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla místopředsedkyně komise a eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Na Slovensku se šířilo před volbami falešné video, které vyrobila umělá inteligence, lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka v něm "oznamuje" zdražení piva. Podle Jourové by zneužívání technologií mohlo ohrozit evropskou demokracii.

Ve volbách zvítězil Směr - sociální demokracie Roberta Fica. Druhé skončilo Progresivní Slovensko a třetí byl Hlas - sociální demokracie Petra Pellegriniho.

"Právě Progresivní Slovensko čelilo bezprecedentní dezinformační masáži. Vychází to ze všech průzkumů, které mám k dispozici, i od platforem, které mi daly zprávu o stavu dezinformačních kampaní minulý týden. Viděli jsme jednak vysokou míru zaplavení slovenského informačního prostoru ze strany krajní pravice, ale zároveň i z prokremelských zdrojů," řekla Jourová. O tom, nakolik to mohlo výsledky ovlivnit, spekulovat nechtěla. Blahopřála k volebnímu výsledku Ficovu vítěznému Směru-SD i Progresivnímu Slovensku, které vede Šimečka.

Podle ní "strašákem" měly být zprávy a vyjádření o zmanipulovaných volbách či vlivu mocností. Podle průzkumů víc než polovina lidí na Slovensku věřila tomu, že volby mohou být zmanipulované. "Respektujeme volbu slovenských občanů. Měli možnost autonomně rozhodnout, ale za vysoké míry manipulace," uvedla eurokomisařka. Řekla, že podle statistik zprávy četly statisíce lidí. Podle Jourové se jeví, že autonomní volbu je možné skrytou manipulací a dezinformacemi ovlivnit.

Na Slovensku se před volbami šířilo také video se šéfem Progresivního Slovenska, které ale nenatočil. Vytvořil ho někdo uměle. "Viděli jsme věc, která nemá zatím úplně moc obdob, nebo příkladů, a to je použití takzvaných deepfakes, to znamená simulované reality. Pan Šimečka toho byl, řekněme, první obětí, nebo terčem. Pohrála si s tím umělá inteligence," řekla Jourová. Obává se toho, že by se technologie mohly zneužívat pro dezinformování. Považuje to za hrozbu pro evropskou demokracii. Připravuje legislativu k umělé inteligenci.

Jourová věří, že v evropských volbách příští rok by se už mohla v on-line prostředí projevit nová pravidla, která začala platit koncem srpna. Podle nařízení o digitálních službách by internetové platformy měly zajistit uživatelům větší ochranu soukromí a postupovat proti nelegálnímu obsahu. Neměly by se tak na nich objevovat třeba výzvy k násilí a zabíjení, poplašné zprávy či schvalování agrese, přiblížila eurokomisařka. Zdůraznila, že názory se ale nemají omezovat a svoboda slova zůstává základním principem. "Nechceme pro platformy nic jiného, než aby udělaly pořádek a respektovaly se zákony," řekla Jourová. Odmítla to, že by se zaváděla cenzura.