Slavia se ve fotbalové lize představí v Mladé Boleslavi, Sparta v Pardubicích

Praha - Pražští rivalové Slavia a Sparta se po středečním postupu do finále domácího poháru budou ve víkendovém 26. kole první fotbalové ligy na dálku přetahovat o první místo. Vedoucí vršovický celek čeká duel v Mladé Boleslavi. Letenští, kteří jsou za Slavií pouze vinou horšího skóre, se představí na hřišti posledních Pardubic. Obhájce titulu Plzeň se proti Jablonci pokusí přerušit sérii čtyř ligových zápasů bez výhry.

Slavia vyřadila v semifinále poháru v malém pražském derby Bohemians 1905 až po výhře 3:2 po prodloužení. V nejvyšší soutěži porazila Mladou Boleslavi ve 13 utkáních po sobě, na jejím stadionu pak šestkrát v řadě. Venku v lize ale nevyhrála poslední tři duely. Středočeši doma v nejvyšší soutěži bodovali třikrát po sobě a v osmi z posledních devíti zápasů.

"Na stadion do Boleslavi jezdíme rádi. Udělali jsme tam náš první úspěch ve Slavii, vyhráli jsme poprvé domácí pohár. Je to kousek od Prahy, naši fanoušci jsou schopni stadion vyprodat, takže tam máme skoro domácí atmosféru," řekl asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Rozjetá Sparta, která v semifinále poháru zdolala České Budějovice 2:0, zvítězila v osmi kolech po sobě a jako jediná na jaře neprohrála. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli venku poslední čtyři ligové duely a se 27 body jsou tam nejlepším týmem soutěže. Pražané v pěti dosavadních ligových zápasech Pardubicím nepodlehli a čtyřikrát je zdolali.

"Jedeme pro tři body, ale jakým výsledkem to bude, je úplně jedno. Doufám, že naše premiéra na pardubickém stadionu bude vítězná. Jsme ve hře o titul. Jestli v ní chceme být dál, musíme co nejvíc vyhrávat," uvedl asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka. Po Pardubicích Sparta v následujícím kole vyzve doma Slavii.

Východočeši jsou poslední o skóre před Zlínem. Po úvodní prohře se Slavií na svém zrekonstruovaném stadionu neprohráli v lize třikrát po sobě. "Jsme rádi za to, kde jsme, protože jsme se bodově dotáhli na Zlín. Musíme zachovat klid a nepanikařit. Pořád jsme ve hře, což je pro nás nejdůležitější," podotkl trenér Radoslav Kováč. Bývalý reprezentant působil ve Spartě jako hráč a později tam dělal i asistenta.

Třetí Plzeň ztrácí na pražská "S" sedm bodů. Viktoria doma v lize nevyhrála poslední dva zápasy, Jablonci tam ale nepodlehla osmkrát po sobě a z toho sedmkrát triumfovala. Severočeši ve středeční dohrávce remizovali se Slováckem 1:1 a nevyhráli po čtyřech kolech.

"Věřím, že přijde dost lidí a podpoří nás v ne moc lehké situaci. Nějakou dobu jsme nezvítězili a věříme, že první domácí zápas v dubnu nám přinese štěstí," prohlásil plzeňský asistent Marek Bakoš.

Čtvrtí Bohemians 1905 se v Olomouci pokusí protáhnout vítěznou ligovou sérii. "Klokani" vyhráli poslední čtyři kola, naopak šestá Sigma minule v nejvyšší soutěži nebodovala po 10 zápasech.

"Vyřazení v poháru se Slavií nás hodně bolí, ale na hráče jsem hrdý. Teď nás čeká důležitý zápas v Olomouci, která je naším přímým konkurentem v boji o šestku. Náš cíl je šestka, tím se netajím. O čtvrtém místě nechci mluvit, bylo by to velkohubé, byť na něm jsme," mínil trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Páté Slovácko se utká s Ostravou. Hostující Baník nezvítězil sedm kol po sobě a od první barážové pozice ho dělí dva body. Zápas bude pikantní pro domácího trenéra Martina Svědíka, který v Ostravě působil jako hráč i kouč.

Liberec hostí předposlední Zlín. Slovan nevyhrál sedm kol po sobě, "Ševci" jako jediní v sezoně nejvyšší soutěže venku nezvítězili a od srpna 2021 tam naplno nebodovali dokonce v 26 utkáních za sebou.

Nejhorší domácí tým soutěže Brno přivítá Hradec Králové. Nejslabší venkovní tým ligy Teplice, jimž patří první barážová příčka, se představí v Českých Budějovicích.

Hlasy před zápasy 26. kola první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko (v tabulce: 5.) - Baník Ostrava (13.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás třetí zápas v šesti dnech, ale na podobnou zátěž jsme zvyklí z podzimu. Z Jablonce jsme přivezli bod, ale měli jsme našlápnuto ke třem. Duel s Baníkem bude mít jistě skvělou diváckou kulisu od obou táborů. Jsem přesvědčen, že utkání zvládneme. Musíme si dát pozor na jejich ofenzivní sílu. Jejich ambice jsou úplně jiné, než na na jakém postu jsou v tabulce. Pojedou k nám bodovat a tím to bude pro nás těžší."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Slovácko je nahoře, je to kvalitní soupeř. Na druhou stranu mělo náročný program a odehrálo během jednoho týdne dvě těžká utkání. Bude hrozně důležité, jak k tomu zápasu přistoupíme po běžecké stránce. Pokud budeme se Slováckem v neustálém pohybu, pak to může být trošku výhoda. Trenér Svědík vynechal ve středu některé hráče ze sestavy jako třeba Petrželu nebo Kim Sung-pina a asi je chystá na naše utkání. Ale musíme se soustředit sami na sebe. Budeme se snažit prolomit střeleckou smůlu, protože šance máme, ale nejsme schopni vstřelit branku."

Zbrojovka Brno (12.) - FC Hradec Králové (9.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Vidím na hráčích, že jsou koncentrovaní a odhodláni porvat se o vítězství. Už ho potřebujeme. Víme, v jaké jsme situaci, rozebírali jsme to se staršími hráči u nás v kanceláři při pohovorech. Cítím v týmu soudržnost, to je podstatné, mají ode mne slíbenou odměnu. Teď je pro nás každý zápas klíčový, stejně tak bude ten další. Na Spartě jsme nepropadli, byli jsme důstojným soupeřem a od toho se můžeme odrazit i v duelu s Hradcem. Je to soupeř mimo první šestku, s námi srovnatelný a o to důležitější bude v něm bodovat."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Teď hrajeme s mužstvy, která jsou ohrožena sestupem. Bohužel jsme to stále i my, čehož jsme si plně vědomi. Od Brna očekáváme veliké nasazení tak, jak se bojuje o záchranu. Řezníčka jsem trénoval v Teplicích, už tam dal 12 branek. Na svůj věk je celkem rychlý, má výbornou hru tělem, důraz ve vápně a čich na góly. Teď mu to navíc lepí. Takže samozřejmě Řezníček je nebezpečí číslo jedna, ale není to jenom on. Je tam šikovný Ševčík, rychlý a pohyblivý Alli. Brno je dopředu kreativní, nebezpečné, důrazné."

Slovan Liberec (10.) - Trinity Zlín (15.)

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Pro oba týmy se jedná o velmi důležitý zápas, lze tedy čekat napínavou podívanou. Hosté mají velmi zkušený tým, za všechny stačí zmínit osu Rakovan - Procházka - Hlinka - Kozák. Uvidíme, zda bude v sestavě mladík Slončík, který už v přípravném vzájemném zápase na Maltě ukázal zajímavý potenciál. My se ovšem musíme soustředit především na vlastní výkon. Chceme do zápasu přenést týmovost a soudržnost z posledních dvou utkání, plus musíme zlepšit řešení v ofenzivní fázi. Doufáme, že už bude lepší počasí, což pomůže terénu na našem stadionu. Snad předvedeme výborný výkon a získáme doma všechny tři body."

Pavel Vrba (trenéra Zlína): "V minulém kole se nám povedl domácí zápas s Českými Budějovicemi a rádi bychom na to navázali i v Liberci. I přes vysokou výhru jsme ale našli v naší hře rezervy a pracovali jsme na jejich odstranění. Základem úspěchu musí být opět maximální nasazení a čistá hra. Věřím, že jsme schopni dovézt domů tři body."

Viktoria Plzeň (3.) - FK Jablonec (7.)

Marek Bakoš (asistent trenéra Plzně): "Věřím, že přijde dost lidí a podpoří nás v nelehké situaci. Nějakou dobu jsme nezvítězili a věříme, že první domácí zápas v dubnu nám přinese štěstí. Kluci jsou dostatečně zkušení na to, aby vycítili, o co jde. Na druhou stranu jim to nesmí svazovat nohy. Jsou to skvělí hráči, dokazovali to minulé roky, měsíce i minulé zápasy. Věříme, že budou nažhavení, připravení a bude to dobře vypadat. Soupeř odehrál dva zápasy v posledních čtyřech dnech, poctivě jsme to sledovali."

David Horejš (trenér Jablonce): "Plzeň je pořád tým, který má nespornou kvalitu, nejen svou šířkou kádru. Dostali se teď do nějaké výsledkové krize, někdy to na takové týmy lehne. Ale pořád mají hráče, kteří mají velkou kvalitu. Moc dobře víme, že nás tam čeká hodně těžké utkání. Nebudeme si nic nalhávat, Vlado Jovović i Pavel Šulc jsou pro nás klíčoví hráči. Budeme muset najít řešení tak, abychom je oba dokázali nahradit. Věřím, že hráči, co místo nich dostanou příležitost, ji chytí."

FK Mladá Boleslav (8.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Věřím, že zápas bude mít dobrou kulisu a budou slyšet nejen fandové Slavie, kterých jistě bude v ochozech hodně, ale i příznivci Boleslavi. Slavia je v současnosti u nás absolutní špička a to každého soupeřova hráče motivuje k nejlepším výkonům. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní."

Zdeněk Houštecký (asistent trenéra Slavie): "Boleslav v posledním zápase s mistrovskou Plzní remizovala doma 0:0. Měla hodně šancí, převahu, klidně mohla zvítězit. V předchozím domácím utkání Boleslav porazila Liberec 4:0, takže v domácím prostředí má velkou sílu. Do ofenzivy mají šikovné hráče za podpory Marka Matějovského, který je fantastický a hráče do šancí posílá. Třeba mladý Kušej šance moc neproměňuje a doufám, že mu to zatím zůstane. Na stadion do Boleslavi jezdíme rádi. Udělali jsme tam náš první úspěch ve Slavii, vyhráli jsme poprvé domácí pohár. Je to kousek od Prahy, naši fanoušci jsou schopni stadion vyprodat, takže tam máme skoro domácí atmosféru. I terén je tam dobrý."

Sigma Olomouc (6.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Zápas na Slavii by na nás neměl zanechat stopy. Čeká nás jedno ze stěžejních utkání tohoto období. Do konce základní části zbývá pět utkání, z toho tři hrajeme doma. Bohemians určitě nejsou v tabulce tak vysoko náhodou. Trenéra Veselého znám už z doby, kdy jsme hráli proti sobě v divizi. Má svou fotbalovou vizi. Bohemians hrají dobrý intenzivní fotbal. Mají dobrý kádr a teď se jim daří. Ale my do toho půjdeme naplno a pochopitelně chceme vyhrát."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Vyřazení v poháru se Slavií nás hodně bolí, ale na hráče jsem hrdý. Teď nás čeká důležitý zápas v Olomouci, která je naším přímým konkurentem v boji o šestku. Náš cíl je šestka, tím se netajím. Je to legitimní cíl a myslím si, že naprosto správný. O čtvrtém místě nechci mluvit, bylo by to velkohubé, byť na něm jsme."

Dynamo České Budějovice (11.) - FK Teplice (14.)

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Z porážky v poháru se Spartou jsme zklamaní, chtěli jsme postoupit do finále, byl by to historický úspěch. Bohužel se to nepovedlo, ale nevěšíme hlavy, jedeme dál. Teď už jsem hlavou zpátky v lize, kde se potřebujeme zachránit a připravit se na Teplice. Věřím, že náš tým zápas zvládne."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "České Budějovice dokázaly porazit i Slavii, mají nesmírně zkušený tým. Od Králika přes Horu po Potočného, zkrátka co hráč, to zkušenost. My si chceme po minulé výhře nastavit podvědomí tak, že pro úspěch uděláme vždy maximum. Že základem budou atributy jako nasazení, týmový výkon, přistup, ochota hrábnout jeden za druhého. Pak se může opakovaně přiklonit i štěstí."

FK Pardubice (16.) - Sparta Praha (2.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Sparta je hodně rozjetá. Je favoritem, ale my hrajeme doma a potřebujeme z každého utkání sbírat body. Proč by se nám to nemělo podařit se Spartou? Na domácí půdě jsme prohráli jen se Slavií. Znovu je vyprodáno, fanoušci nám tedy opět pomohou. Jestli chceme myslet na úspěch, musí každý hráč podat nadstandardní výkon. Také si musíme dát pozor na standardní situace, protože ty má Sparta skvělé. Věděli jsme, že za devět kol nebudeme pryč z barážových pozic. Jsme rádi za to, kde jsme, protože jsme se bodově dotáhli na Zlín. Musíme zachovat klid a nepanikařit. Pořád jsme ve hře, což je pro nás nejdůležitější."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Pardubice jsou sice poslední, ale organizací hry a intenzitou to určitě není tým, který by měl být na spodku tabulky. Ráďa Kováč připraví tým skvěle. Hráči přesně vědí, co po nich chce. Mají velmi šikovné hráče, zejména ve středu pole. Klíčem bude nepustit je do jejich hry. Jedeme pro tři body, ale jakým výsledkem to bude, je úplně jedno. Moc se těším na nový stadion Pardubic, líbí se mi. Doufám, že naše premiéra tam bude vítězná. Jsme ve hře o titul. Jestli v ní chceme být dál, musíme co nejvíc vyhrávat."