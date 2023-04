Fotbalisté Ostravy vyhráli na Slovácku 1:0 a v lize triumfovali po sedmi kolech

Uherské Hradiště - Fotbalisté Ostravy zvítězili ve 26. kole první ligy na Slovácku 1:0 gólem albánského stopera Enea Bitriho ze 30. minuty. Baník ukončil sérii sedmi zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži a teprve podruhé na jaře bodoval naplno. Tým z Uherského Hradiště nevyhrál třetí kolo v řadě a v neúplné tabulce zůstal pátý o dva body za Bohemians. Slezané se posunuli na jedenácté místo.

Ve čtvrté minutě vyslal nepříjemnou střelu těsně nad Nguyenovo břevno ostravský Jan Juroška, úvod zápasu ale jinak patřil domácím. Nicméně střely Havlíka, Daníčka a ani Petrželův pokus proniknout do šestnáctky Baníku slalomem gólem neskončily.

Slovácku chyběla větší přesnost ve finální fázi, která brzdila jejich tlak, a tak hosté postupně převzali iniciativu. Ve 24. minutě po rohovém kopu nebezpečně hlavičkoval Tijani a přinutil Nguyena k zákroku u tyče své branky.

Baník se dočkal poté, co přežil šanci Kalabišky. Na rohový kop si vyskočil Klíma, jeho hlavičku stihl ještě domácí brankář vyrazit před sebe, ale na dorážku Bitriho už nedosáhl. Albánský stoper zaznamenal první gól v české lize po zimním příchodu ze své vlasti.

Velkou šanci na vyrovnání měl ve 36. minutě Daníček, jehož za obranou Ostravanů našel jemný centr Sinjavského, leč domácí veterán z šesti metrů přestřelil, podobně jako stoper Hofmann ve skrumáži o pár minut později.

Slovácko ve druhé půli navázalo na tlak ze závěru prvního dějství. V 50. minutě spálil další vyloženou příležitost Sinjavskij, když zblízka netrefil bránu po ideálním centru Kadlece.

Baník přispíval k vysoké kvalitě ligového duelu nebezepečnými standardními situacemi i brejky. Po jednom z nich v 56. minutě pálil tvrdě Tijani a Nguyen musel vytáhnout ze svého repertoáru další dobrý zákrok.

Nebezpečné akce se střídaly na obou stranách, blízko ke druhému gólu byl hostující Klíma po akci Plavšiče, podobně jako Kalabiška s Vechetou.

S přibývajícím časem tlak Slovácka gradoval, ale narážel na pevnou defenzivu Baníku, podpořenou brejky. Almási trefil v 87. minutě břevno, ale mrzet ho to nemuselo. Ostrava zdolala Slovácko i podruhé v ligové sezoně.

Tým z Uherského Hradiště prohrál doma v lize po sedmi utkáních, naopak Baník venku v nejvyšší soutěži zvítězil teprve ve druhém z posledních 19 zápasů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Nejen první poločas, ale po celé utkání se projevila naše největší bolest, a tou je proměňování šancí. Vytvořili jsme si dost příležitostí, ale špatně je řešíme, tudy cesta k úspěchu nevede a budeme to muset během letní přestávky zásadně řešit. Dostali jsme gól ze standardky, v tom je Baník hodně silný a ovlivnilo to celý zápas. Nedostali jsme se do kombinace, centry z naší strany neměly kvalitu. Máme za sebou anglický týden, ale kondičně jsme dnes nezaostávali, prohráli jsme to jinými věcmi, o kterých jsem mluvil."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Jsem šťastný za sebe, za tým, za celý klub, že jsme konečně vyhráli. Už v předchozích zápasech jsme mohli vyhrát, ale dělali jsme moc chyb, dnes jsme se jich vyvarovali. Z hlediska našeho výkonu to byl dobrý zápas, rvali jsme se o každý centimetr hřiště, celý tým hrál zodpovědně v defenzivě. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, který má za sebou tři zápasy v týdnu, chtěli jsme ho hodně rozběhat. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nerozhodli dříve a nedali druhý gól, v závěru to byly nervy. Výhra je cenná, ale žádné velké uklidnění pro nás neznamená. Tvrdá práce pokračuje. V lize jsou odskočení jen Sparta a Slavia, jinak může porazit každý každého."

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 30. Bitri. Rozhodčí: Nehasil - Volf, Matoušek - Adámková (video). ŽK: Buchta, Cadu, Šehič, Letáček (všichni Baník). Diváci: 6250.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (71. P. Juroška), Hofmann, Kadlec (90. Šimko), Kalabiška (71. Holzer) - Daníček (62. Mihálik), Havlík - Petržela, Kim Sung-pin (71. Trávník), Sinjavskij - Vecheta. Trenér: Svědík.

Ostrava: Letáček - J. Juroška, Bitri, Pojezný, Šehič - Buchta (61. Cadu), Šín (75. Kuzmanovič), Kaloč, Klíma (84. Boula), Plavšič - Tijani (84. Almási). Trenér: Hapal.