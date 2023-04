Hradečtí fotbalisté otočili zápas v Brně, Vašulín a Ryneš zařídili výhru 2:1

Brno - Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v 26. ligovém kole v Brně 2:1, přestože v úvodu prohrávali. Zbrojovku poslal do vedení v 19. minutě Nigerijec Musa Alli, ještě do přestávky srovnal Daniel Vašulín a sedm minut po změně stran rozhodl Matěj Ryneš střelou z 30 metrů.

"Votroci" vyhráli po čtyřech kolech a v neúplné tabulce se posunuli na sedmé místo. Ligový nováček je po třetí porážce v řadě třináctý a zůstává s pouhými 12 body nejslabším týmem na domácím hřišti.

Východočeši přijeli bez Kučery a Kodeše, které vyřadily karetní tresty, ale i bez nemocného trenéra Miroslava Koubka. Do brněnské sestavy se po dvou měsících vrátil záložník Souček, ale po půlhodině musel kvůli obnovenému zranění hřiště opustit.

Oba týmy čekaly na vítězství už od konce února a větší snahu ukončit nepovedenou sérii v úvodu projevovali hosté. Jejich centrům před branku ale chyběla větší přesnost, zato hned při prvním rohovém kopu domácích propadl míč k volnému Allimu a nigerijský záložník vstřelil svůj třetí gól v ligové sezoně. Další šance měl nejlepší ligový střelec Řezníček, ale v dobrých pozicích dvakrát vysoko přestřelil.

Pět minut před přestávkou na druhé straně centroval Matěj Koubek, Vašulín v pádu míč dobře netrefil, ale i malá změna směru oklamala brankáře Berkovce a míč doskákal do sítě mimo jeho dosah. Hradecký útočník tak svůj 50. zápas v nejvyšší soutěži ozdobil pátým gólem v tomto ligovém ročníku. V závěru poločasu se brankář hostů Bajza vytáhl při tvrdé Ševčíkově střele.

Hodně aktivní Alli si chtěl po přestávce pádem v šestnáctce vymodlit penaltu, ale u rozhodčího neuspěl. V 52. minutě se opřel do míče hradecký Ryneš a z 30 metrů ho poslal přesně pod břevno. Mezi střelce se zapsal v této sezoně nejvyšší soutěže potřetí. I na druhý gól přihrál Koubek.

Hradec pak pozorně bránil a nepustil soupeře do větší šance, všechny střelecké pokusy zadáci zblokovali a brankář Bajza byl skoro bez práce. Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na podzim v Mladé Boleslavi. Brno nedokázalo Hradec Králové porazit od roku 2014 už v pěti ligových zápasech.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Šlo nám o hodně, věděli jsme, že potřebujeme uhrát body. Určitá nervozita z naší strany tam byla, ne všechny věci se podařily. Dali jsme gól, ale vyrovnávací branka nás přibrzdila a gól z velké dálky nás srazil dolů. Snaha tam byla, ale chyběla kvalita do finální fáze, řešení před šestnáctkou byla opakem toho, co jsme potřebovali hrát. Chyběla nám větší podpora hrotových hráčů, Alli zaměstnával obranu v podstatě sám, ztráceli jsme odražené míče. Zápas jsme nezvládli."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Pan Koubek se dostal do covidové situace, na taktice jsme se domluvili předem a odpracovali jsme to do puntíku. Mrzí mě, že jsme dostali laciný gól z první akce soupeře. Ale dokázali jsme do přestávky vyrovnat, což bylo klíčové. Matějovi (Rynešovi) říkáme 'střílej, máš ránu jako z děla', ale on se k tomu nestavěl, dnes se to však vyplatilo. Po druhém gólu jsme soupeře do ničeho nepustili. Potřebovali jsme zabrat, nebezpečně se nám blížila skupina o udržení. Chceme to potvrdit doma, kde jsme šestkrát po sobě prohráli."

Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 19. Alli - 40. Vašulín, 52. Ryneš. Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Texl, Alli - Kubala, Klíma, Harazim, Dvořák. Diváci: 3155.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Tijani, Hlavica (78. Fousek) - Texl (78. Blecha), Souček (34. Hladík) - Alli, Falta, M. Ševčík - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Rada, Pudhorocký (83. Dvořák), Ryneš - Kubala (90.+1 Trusa) - Matěj Koubek (74. Leibl), Vašulín. Trenér: Hejkal.