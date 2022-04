Slavia prohrála s Feyenoordem 1:3 a do semifinále EKL nepostoupila

Praha - Fotbalisté Slavie do semifinále Evropské konferenční ligy nepostoupili a klubové a české pohárové maximum nevyrovnali. Pražané v domácí odvetě čtvrtfinále prohráli s Feyenoordem Rotterdam 1:3 a po venkovní remíze 3:3 ze soutěže vypadli. Dva góly hostů vstřelil stejně jako v listopadovém vzájemném utkání ve skupině v Edenu Cyriel Dessers, kterému v 59. minutě k vítězné trefě pomohla chyba brankáře Aleše Mandouse. V 78. minutě přidal pojistku Luis Sinisterra. Za českého šampiona se prosadil Ibrahim Traoré, jenž ve 14. minutě vyrovnal na průběžných 1:1.

Slavia si na evropské scéně zahrála čtvrtfinále pošesté a popáté neuspěla. Do semifinále prošla jen v roce 1996, kdy účastí mezi nejlepší čtveřicí týmů v Poháru UEFA stanovila nejlepší pohárový výsledek českých klubů v samostatné historii. Pod současným trenérem Jindřichem Trpišovským červenobílí vypadli ve čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 neuspěli mezi nejlepší osmičkou v Evropské lize.

Pražané nevyhráli ani čtvrtý zápas s Feyenoordem v sezoně. Na podzim v základní skupině v Rotterdamu podlehli 1:2 a v domácí odvetě remizovali. Jejich dnešní vyřazení znamená, že český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2023/24 jen čtyři zástupce v pohárech. Feyenoord si v semifinále zahraje s Marseille.

Slavia se musela obejít bez klíčového záložníka Holeše, kterého nepustilo do hry svalové zranění z prvního duelu. Na rozdíl od utkání v Rotterdamu dostal mezi tyčemi před Kolářem přednost Mandous, do obrany se po trestu za vyloučení vrátil Ousou.

Pražané začali náporem a hned v první minutě měli velkou šanci. Sor ve vápně vystřelil k tyči, ale gólmana Marciana nepřekonal a svůj sedmý gól v jarní části Evropské konferenční ligy nepřidal.

Vzápětí udeřil Feyenoord. Po autovém vhazování hostů Ousou nechtěně prodloužil míč do běhu Dessersovi a ten zakončil brejk přesnou střelou k zadní tyči. Sedmadvacetiletý nigerijský útočník potvrdil, že se mu v Edenu daří, v listopadovém vzájemném utkání ve skupině zajistil Feyenoordu dvěma góly remízu 2:2.

I vyrovnávací trefě předcházela velká chyba defenzivy. Kökcü poslal nedůraznou malou domů, před gólmanem uzmul míč Traoré, oklamal Marciana a pohodlně skóroval do opuštěné branky. Středopolař z Pobřeží slonoviny navázal na gól z minulého týdne, kdy v závěru nastavení srovnal v Rotterdamu na 3:3.

Hra se po divokém úvodu uklidnila. V 25. minutě se hnal do úniku Olayinka, po zakončení vedle upadl, ale rozhodčí penaltu nenařídil. Těsně před pauzou dvakrát zahrozili hosté. Nejprve se protáhl do šance Dessers, ale Mandous proti němu dobře vyběhl a zasáhl. Po rohu pak v dobré pozici špatně trefil míč Nelson.

V 59. minutě se aktuálně třetí tým nizozemské ligy znovu dostal do vedení a pomohla mu k tomu obrovská chyba domácího brankáře. Mandous se po malé domů od Kačaraby ukopl, míče se lacino zmocnil Dessers, položil si slávistického gólmana a s přehledem skóroval. Nešťastného domácího brankáře utěšoval i sudí Aytekin.

Pražané se pak tlačili za vyrovnáním, ale velké šance si vytvořit nedokázali. Naopak v 78. minutě po chybě ve středu pole zakončil po Hendrixově přihrávce brejk přesnou střelou k bližší tyči Sinisterra a definitivně rozhodl. Mandous pak ještě při sólu vychytal Desserse a zkazil mu radost z případného hattricku. V závěru nastavení zastavil Kačaraba unikajícího soupeře a byl vyloučen.

Slavii unikla prémie dva miliony eur (48,8 milionu korun) za postup do semifinále. Za předešlé účinkování v této pohárové sezoně si Pražané výsledky vydělali asi 6,5 milionu eur (zhruba 158,7 milionu korun), další finance UEFA rozděluje za desetiletý koeficient a podíl z marketingových práv.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dostali jsme ve dvou zápasech šest gólů. Góly byly hodně po našich chybách, dneska první a druhý. Na téhle úrovni dát soupeři pokaždé tři góly je strašně těžké. Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme první šanci. Pak jsme udělali chybu, kterou jsme dokázali napravit gólem. Z mého pohledu velice dobrý první poločas. Ve druhém poločase jsme lacino ztráceli míče, dostávali jsme se pod tlak a po gólu na 1:2 jsme čelili spoustě brejkových situací. Soupeř byl potom nebezpečnější. Ani v jednom ze čtyř zápasů jsme Feyenoord neporazili. To ukazuje, že byl lepší."

Arne Slot (trenér Feyenoordu): "Byl to pro nás náročný zápas. Postupem času jsme využili více šancí a v druhém poločase jsme hráli klidněji. Desserse jsem se rozhodl nasadit od první minuty a jeho výkon ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Jeho práce před prvním gólem byla úžasná. Dosáhli jsme na naprosto výjimečný úspěch. Ale nechceme se spokojit s postupem do semifinále, chceme jít do finále."

Aleš Mandous (brankář Slavie): "U druhého gólu se mi střetly myšlenky. Pak jsem se ještě kopnul do nohy, protože jsem si dal špatně balon. Sešlo se jedno s druhým, prostě chyba. Kvůli tomu jsme prohráli. Vím, že za mnou někdo chodil, ale že to byl rozhodčí, to nevím. Snažil jsem se ještě nějak koncentrovat a trošku pomoct klukům. Každý trenér vám řekne, že po chybě to musíte chodit za hlavu a musíte se koncentrovat dál, tak jsem se snažil. Bylo to těžké. Chtěl bych se omluvit všem divákům. Chtěl bych jim taky poděkovat, jak se zachovali. Moc si toho vážím."

Taras Kačaraba (obránce Slavie): "Možná až moc jsme to chtěli, možná kvůli tomu jsme udělali takové zbytečné chyby. Chtěli jsme to za každou cenu urvat a Feyenoord zkušeně využil naše chyby. Musíme se podívat na video a poučit se z toho."

Ivan Schranz (záložník Slavie): "Postavili jsme se proti výbornému soupeři. První gól nás trošku rozhodil, udělali jsme chybu, a potom druhou. Takové věci se bohužel stávají. Musíme to rychle hodit za hlavu a připravit se na ligový zápas. Feyenoord byl dneska trošku šťastnější."

Ondřej Lingr (záložník Slavie): "V prvním poločase jsme měli přidat druhý gól a bylo by to asi jinak. Bohužel ve druhé minutě dostaneme hloupý gól, který si dáme vlastně sami. Druhý poločas přišla chyba, ale to se stane. Mandy (Mandous) je super kluk a tohle je smůla. Bohužel nás to skolilo. Je to strašná škoda, moc nás to mrzí kvůli fanouškům, kvůli českému fotbalu. Pak šel náš výkon domů a byla otázka, kdy Feyenoord vstřelí třetí gól. Bohužel ještě přišla červená karta a pak se s tím nedalo nic dělat."

Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam 1:3 (1:1)

Branky: 14. Traoré - 2. a 59. Dessers, 78. Sinisterra. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal (všichni Něm.). ŽK: Köstl (asistent trenéra), Traoré - Kökcü. ČK: 90.+4 Kačaraba (Slavia). Diváci: 19.370 (vyprodáno). První zápas: 3:3, postoupil Feyenoord.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Ousou (77. Ševčík), Kačaraba, Oscar - Traoré (89. Tecl), Talovjerov - Schranz (77. Plavšič), Lingr (82. Samek), Olayinka - Sor. Trenér: Trpišovský.

Feyenoord: Marciano - Geertruida (83. Pedersen), Trauner, Senesi, Malacia - Kökcü, Aursnes - Nelson (67. Hendrix), Toornstra (55. Walemark), Sinisterra (83. Linssen) - Dessers. Trenér: Slot.