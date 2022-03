Škoda Transportation po vítězství v tendru dodá další tramvaje do Bratislavy

Bratislava - Dopravní podnik Bratislavy (DPB) podepsal s plzeňskou společností Škoda Transportation rámcovou smlouvu na nákup 30 tramvají. Objednávku na prvních 20 vozidel dopravce zadá v nejbližších dnech, informoval dnes ČTK mluvčí DPB Martin Chlebovec. Škoda Transportation byla při novém vyhodnocení nabídek označena vítězem také podobné soutěže na dodávku tramvají do Košic na východním Slovensku.

Škoda Transportation v tendru DPB na dodávku zmíněného počtu jednosměrných tramvají předložila nabídku s cenou 71,7 milionu eur (1,77 miliardy Kč), v soutěži porazila konkurenční společnosti Stadler a Pesa. Bratislava kupuje tramvaje Škoda ForCity Plus 29T3 s kapacitou nejméně 240 cestujících.

Nových 20 tramvají by měl bratislavský dopravní podnik dostat do konce příštího roku. Po jejich zařazení do provozu budou dvě třetiny tramvajového parku dopravce plně nízkopodlažní. Nákup souvisí s obnovou vozidel a s prodloužením tramvajové tratě na největším bratislavském sídlišti Petržalka.

Velkou modernizaci svého vozového parku DPB zahájil před deseti lety, kdy vypsal tendr i na nákup tramvají. Soutěž na dodávku 15 obousměrných a 15 jednosměrných tramvají tehdy rovněž vyhrála Škoda Transportation. Součástí kontraktu byla opce na nákup stejného počtu dalších tramvají, kterou DPB využil. Hodnota kontraktu dosáhla v přepočtu několika miliard korun.

Škoda Transportation bude možná dodávat tramvaje i do Košic. Při novém vyhodnocení nabídek na dodávku 30 obousměrných vozidel byla plzeňská firma označena vítězem soutěže místního dopravního podniku DPMK. Konkurenční polskou firmu Pesa, která původně v soutěži opakovaně uspěla, hodnotící komise z výběrového řízení tentokrát vyloučila.

Mluvčí DPMK Vladimíra Petrušová na dotaz ČTK vyloučení firmy Pesa z tendru nekomentovala, protože soutěž nebyla ještě ukončena. Řekla ale, že DPMK čeká od Škody Transportation nový harmonogram dodávek tramvají a pak bude vedení dopravce rozhodovat ve věci tendru. V první fázi plánoval DPMK nakoupit deset tramvají tak, aby je nasadil do provozu v příštím roce a nákup financoval z evropských fondů.

Průběh soutěže na dodávku tramvají do druhého největšího města na Slovensku už dříve prodloužily námitky vůči vyhodnocení nabídek. Podle dostupných informací už loni v létě si Škoda Transportation stěžovala na rozhodnutí, kterým DPMK označil vítězem soutěže společnost Pesa. Slovenský úřad ÚVO, který dohlíží na veřejné zakázky, tehdy vyhověl většině námitek a nařídil DPMK výsledek soutěže zrušit. Jedna z námitek se týkala také údajně mimořádně nízké ceny, kterou za dodávku tramvají požaduje Pesa.

DPMK následně opět vyhodnotil nabídku od společnosti Pesa jako nejlepší, naposledy ale tuto firmu z tendru vyloučil. V soutěži tak zůstala pouze Škoda Transportation a podle rozhodnutí hodnotící komise se stala úspěšným uchazečem. I proti tomuto vyhodnocení nabídek lze podat námitky.

Z materiálů ÚVO přitom vyplývá, že Škoda Transportation loni nabídla dodávku tramvají do Košic za 82,47 milionu eur (dvě miliardy Kč). Pesa žádala 64,5 milionu eur (1,6 miliardy Kč), což je méně, než byla odhadovaná hodnota zakázky.