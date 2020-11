Salač skončil ve Valencii devátý, podruhé v sezoně v top ten

Valencie - Filip Salač obsadil deváté místo v motocyklové Velké ceně Evropy ve Valencii a zaznamenal svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně Moto3. Pro první vítězství v kariéře si dojel Španěl Raúl Fernández.

Osmnáctiletý Salač se po startu z patnáctého místa pohyboval celý závod na bodovaných pozicích a v závěrečných kolech bojoval ve skupině o sedmé místo. V jednu chvíli skupinu dokonce vedl a měl naději, že vylepší osmou příčku z březnového zahajovacího závodu sezony v Kataru. Nakonec dojel český závodník devátý a letos podruhé se dostal do elitní desítky.

"Byl to těžký a dlouhý závod. Hodně jsem si ho užil, protože jsem jel ve druhé skupince, ve které se hodně předjíždělo a v každé zatáčce vedl někdo jiný. Bylo to hodně srandovní. Jsem sice celý pogumovaný od kontaktů s jezdci, ale opravdu jsem si to užil. Měl jsem štěstí, že přede mnou spadlo několik jezdců. S výsledkem jsem spokojený, mohlo to být lepší, ale zároveň i horší," uvedl v tiskové zprávě Salač, jenž loni ve Valencii zajel životní páté místo.

První vítězství zaznamenal dvacetiletý Fernández na KTM, jenž jezdil netypicky pro nejslabší kategorii, kde se obvykle bojuje o vítězství ve skupině, s velkým náskokem v čele. Druhý skončil jeho krajan Sergio García a třetí Japonec Ai Ogura, jenž zdramatizoval boj o titul mistra světa.

Ten se zkomplikoval hned v úvodu lídrovi Albertu Arenasovi, jemuž v druhém kole poškodili motocykl padající soupeři a Španěl musel do depa. Později se na trať s odstupem několika kol vrátil, ale protože se zapojil do boje nejlepších jezdců, dostal od rozhodčích černou vlajku a musel definitivně odstoupit. Vedení v MS dva závody před koncem Arenas uhájil před Ogurou o tři body.

Lídr šampionátu se měnil po závodě Moto2, který vyhrál Ital Marco Bezzecchi. Do čela průběžného pořadí se dostal jeho krajan Enea Bastianini, jenž dojel čtvrtý a využil pádu vedoucího muže MS Sama Lowese deset kol před cílem. Bastianini vede nově před Britem Lowesem o šest bodů, třetí je o dalších 13 bodů zpět Ital Luca Marini.

Velká cena Evropy, závod MS silničních motocyklů ve Valencii:

Moto3: 1. Fernández (Šp./KTM) 38:29,140, 2. García (Šp./Honda) -0,703, 3. Ogura (Jap./Honda) -1,005, 4. Arbolino (It./Honda) -1,037, 5. D. Binder (JAR/KTM) -13,392, 6. Tatay (Šp./KTM) -13,424, ...9. Salač (ČR/Honda) -16,964.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 15 závodů): 1. Arenas (Šp./KTM) 157, 2. Ogura 154, 3. Vietti (It./KTM) 137, 4. Arbolino134, 5. Masiá (Šp./Honda) 133, 6. McPhee (Brit./Honda) 119, ...21. Salač 30.

Moto2: 1. Bezzecchi (It./Kalex) 40:06,441, 2. Martín (Šp./KTM) -1,941, 3. Gardner (Austr./Kalex) -3,553, 4. Bastianini-4,494, 5. Baldassarri -4,648, 6. Marini (všichni It./Kalex) -5,142.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 15 závodů): 1. Bastianini 184, 2. Lowes (Brit./Kalex) 178, 3. Marini 165, 4. Bezzecchi 155, 5. Martín 125, 6. Gardner 101.

14:00 MotoGP.