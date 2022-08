Reprezentační obránce Matějů bude působit v druholigovém Palermu

Palermo (Itálie) - Fotbalový reprezentant Aleš Matějů zůstává v Itálii. Šestadvacetiletý obránce podepsal s druholigovým Palermem dvouletou smlouvu s opcí na další rok. Informovaly o tom sicilský klub a agentura Sport Invest, která hráče zastupuje.

Matějů v lednu předčasně skončil v druholigové Brescii a následující měsíc zamířil do Benátek, kde ale vydržel jenom půl roku. Benátky v květnu sestoupily z nejvyšší soutěže. Příbramský odchovanec v minulosti působil také v anglickém Brightonu a Plzni.

"Klíčovou roli hrál trenér (Eugenio Corini), kterého znám z působení v Brescii. Zavolal mi, představil mi, jaký je plán týmu i jeho. Jednání byla rychlá a dost konkrétní," řekl Matějů v rozhovoru pro Sport Invest.

Osmdesátiprocentní podíl v Palermu v létě získala skupina City Football Group, která vlastní i anglického giganta Manchester City. "Projekt jim šlape. Myslím, že to tady dobře nastartují. Chtějí vrátit Palermo tam, kde působilo, takže Serie A a popřípadě potom i evropské poháry," přiblížil Matějů, pro něhož bylo setrvání na Apeninském poloostrově prioritou.

"Samozřejmě jsem byl otevřený i jiným možnostem, ale Itálii bych pořád řadil na svém seznamu nejvýš. Velkou roli hrálo to, že už jsem tady čtyři roky a člověk je na to zvyklý. Samozřejmě teď to bude jinačí, protože je to Sicílie a jih. Ale myslím, že základ Itálie zůstává a těším se na to," doplnil rodák z Příbrami.

Za české reprezentační "áčko" si dosud Matějů připsal 14 startů. Loni v létě byl na mistrovství Evropy, na šampionátu ale plnil pouze roli náhradníka a do zápasů nezasáhl. Je univerzálním obráncem, může nastoupit na obou krajích defenzivy a případně i na stoperu.