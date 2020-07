Reprezentaci čekají na podzim přípravné duely s Kyprem a Německem

Praha - Česká fotbalová reprezentace vedle zápasů v Lize národů sehraje na podzim i dva přípravné duely. Nejprve se 7. října představí na Kypru a 11. listopadu v Lipsku s Německem.

"Je to vyznamenání pro celý český fotbal. Mám z toho velkou radost. Ukazuje se, že jdeme správnou cestou, když o zápasy s českou reprezentací mají zájem takové týmy jako právě Německo nebo třeba loni Brazílie," uvedl na svazovém webu předseda FAČR Martin Malík. Národní tým v březnu 2019 podlehl v Edenu Brazílii v přípravném duelu 1:3.

Češi odstartují druhý ročník Ligy národů 4. září na Slovensku a o tři dny později doma vyzvou Skotsko. Po utkání na Kypru se představí v Izraeli a Skotsku. "Kypr nám z hlediska cestování vyhovuje. Normálně by nás čekala poměrně dlouhá cesta do Izraele, kde pak budeme hrát v Lize národů. Takhle poletíme stejným směrem, odehrajeme zápas v dobrých podmínkách a následný přesun z Kypru do Izraele už nebude tak dlouhý," řekl manažer národního týmu Libor Sionko.

Po listopadovém souboji s Němci zakončí národní tým skupinu Ligy národů domácími zápasy s Izraelem a Skotskem. "V listopadu nás budou čekat tři těžké zápasy za sebou, ale nabídku hrát s Německem nedostáváte každý den. Bude to znovu obrovská zkušenost před mistrovstvím Evropy, na kterém nás čekají soupeři jako Anglie nebo Chorvatsko," prohlásil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Sionko je rád, že program je znám několik měsíců dopředu. "Čeká nás těžká prověrka, ale právě taková utkání můžou tým posunout ještě dál. Poměrně brzy známe kompletní podzimní program a můžeme začít chystat veškeré detaily," konstatoval bývalý hráč Ostravy, Sparty či Glasgow Rangers.

Češi hráli naposledy s Němci v kvalifikaci o postup na světový šampionát 2018. V Hamburku jim podlehli 0:3, doma v Praze 1:2.

S Kyprem se národní tým utkal naposledy v kvalifikaci o evropský šampionát 2008. Doma ho zdolal 1:0 a venku 2:0. V tehdejší kvalifikační skupině se shodou okolností představilo i Německo.

V říjnu a listopadu se v reprezentačních termínech odehrají tři zápasy místo tradičních dvou. Evropská fotbalová unie UEFA přesunula na podzimní měsíce play off o evropský šampionát, ostatní týmy včetně českého proto čekají přípravná utkání.

Podzimní program české fotbalové reprezentace: 4. září: 20:45 Slovensko - ČR (Liga národů), 7. září: 20:45 ČR - Skotsko (Liga národů), 7. října: Kypr - ČR (příprava), 11. října: 20:45 Izrael - ČR (Liga národů), 14. října: 15:00 Skotsko - ČR (Liga národů), 11. listopadu: Německo - ČR (příprava), 15. listopadu: 20:45 ČR - Izrael (Liga národů), 18. listopadu: 20:45 ČR - Slovensko (Liga národů).