Řemeslník dělá pera z kaseinu, materiálu vyrobeného z mléka

Brno - Z velmi nezvyklého materiálu, jehož množství je navíc omezené, dělá psací pera Marek Najvar z Brna. Používá barvený kasein, tedy látku vyrobenou z kravského mléka. Materiál je přírodní a velmi těžko dostupný, řekl ČTK Najvar, který se výrobě per věnuje ve svém volném čase.

"Na kasein jsem narazil náhodou a je to velká vzácnost. Tento materiál se vyráběl od 50. do 80. let minulého století, dnes snad existuje nějaký výrobce v Japonsku, ale cena tohoto kaseinu je velmi vysoká. Materiál, která já používám, pochází ze zásob anglické firmy Conway Stewart, která materiál zachránila ze staré továrny, ale sama už jej nevyrábí," řekl.

Dodal, že kasein se vyrábí z mléčného tvarohu a syrovátky smíchané s syřidlem. Mléčná sraženina a syrovátka se suší, mele, lisuje na desky a obarví stálou barvou. Vyrobit materiál potřebný k výrobě jednoho psacího pera by podle původního postupu trvalo asi 20 týdnů, pak se musí materiál ještě tři měsíce sušit. Kasein je tedy čistě přírodní a biologicky rozložitelný materiál.

"Jako organický materiál je velmi náročný na zpracování. Je sice tvrdý, ale zároveň křehký. Stačí tedy, když neopatrně zacházíte s dlátem a může se roztříštit. Zároveň je citlivý na teploty, při příliš velkém zahřátí může popraskat. Chová se prostě jinak než jakýkoliv neživý nebo syntetický materiál," uvedl Najvar, který má dílničku doma.

Za citlivou práci se ale kasein řemeslníkovi odvděčí krásným leskem a zajímavými barevnými vzory. Marek Najvar dosud vyrobil asi třicítku per, dostatek kaseinu má ještě na dalších třicet psacích potřeb. Vyrábí jak pera plnicí, tak kuličková. "Plnicí pero je fenomén, pro mě je to absolutní špička, ale ne každý je ocení. Je pravda, že řada mladých lidí už ani ve škole s plnicím perem do kontaktu nepřišla. A když do kuličkového pera dáte kvalitní náplň, dokáže také krásně psát," podotkl Najvar, který je civilním povoláním technik v energetické firmě.

Řemeslo a práce se vzácnými materiály jej však zaujaly. Prošel i rekvalifikačním kurzem broušení drahých kamenů, ve svém internetovém obchodě Česká pera nabízí také pera ze dřeva, akrylu a nově také z recyklovaných mikrodiamantů. Kasein je ale největší vzácností. Co bude dělat, až mu zásoby materiálu dojdou, zatím neví. "Něco mám ještě odloženo v Anglii, tak snad mi ještě nějaký materiál nechají. A pak se uvidí," dodal Najvar.