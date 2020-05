Rekordní formu cítil Železný ještě před Sydney, ale na tréninku

Praha - Po životním závodě v Jeně, při kterém 25. května 1996 vytvořil dosud platný světový rekord 98,48 metru, cítil oštěpař Jan Železný výjimečnou formu ještě před Sydney. Bohužel jen na tréninku deset dní před tím, než vybojoval své třetí olympijské zlato. Sledoval řadu oštěpařů, u nichž viděl potenciál atakovat rekordní výkon, ale nikdo z nich zatím neuspěl. Železný je ale přesvědčený, že jednou jeho rekord padne. Velký potenciál vidí v Indii.

Závod v Jeně vyloženě chtěl. "Cítil jsem se dobře, tak jsme hledali, kam bychom někam jeli na závody. Jena byla dostupná, nikdy před tím jsem tam nezávodil. A zrovna jsem trefil i to počasí, bylo fajn počasí," vzpomínal třiapadesátiletý Železný, který tehdy vzal do Německa i rodinu.

Jeho snem bylo přehodit sto metrů, což se mu nepodařilo. Možná i kvůli tomu, že další životní forma přišla v roce 2000 o něco předčasně. "Já jsem se cítil úplně neuvěřitelně před Sydney, ale to bylo deset dní před Sydney. Ten den, kdyby byl závod, tak si myslím, že bych určitě hodil sto metrů. Já jsem měl tak strašnou formu, že jsem na tom tréninku vlastně přehodil stadion. On byl teda malej. Z náběhu deseti metrů jsem hodil 80 metrů. Ten den to byl den D, ale bohužel to byl jenom trénink. Takovou situaci jsem si přál v závodě zažít a to se mi už bohužel nepovedlo," řekl trojnásobný mistr světa ČTK.

Viděl řadu závodníků, kteří mohli atakovat jeho výkon. Ještě v době své aktivní kariéry například tehdy mladého Fina Tera Pitkämäkiho nebo Rusa Sergeje Makarova. "Těch důvodů, proč se jim to nepovedlo, je asi víc. To skloubení psychiky, rychlosti a koordinace dohromady. Mně to nevadí, samozřejmě člověk je radši světovým rekordmanem. Zároveň vím, že to jednou padne, protože tohle není hranice lidských možností," řekl.

I u sebe viděl rezervy. "Nebyl jsem tak obrovsky vysoký jako ostatní. Viděl jsem i spoustu chyb, které jsem v přípravě udělal. Limitovala mě i zranění. Když si tohle odečtu, tak určitě bude nějaký závodník, který to překoná. Ale jednoduché to není," uvedl.

Je přesvědčený, že hranice lidských možností neexistují. "Vůbec nedovedu říct, kam až lidský potenciál může dosáhnout. My využíváme jenom určitou mozkovou kapacitu. Mozek je dominantní ve všem, dává vám informace. Jestliže začnete dostávat daleko rychleji informace do svalů, tím budete rychlejší, dynamičtější. Není to jen o tom tréninku, ale i o tom, jak využít tu kapacitu v mozku," popisoval.

Nejvíce se mu přiblížil Němec Johannes Vetter, který v roce 2017 v Lucernu hodil 94,44 metru. "Čtyři metry, to je ještě parník. To je obrovská vzdálenost v oštěpu," komentoval Železný aktuální odstup. "Tím to ale nechci snižovat, protože zrovna Vetter je jeden z těch oštěpařů, který má v sobě spoustu vlastností, díky kterým může hodit daleko, pokud je bude využívat. Je neskutečně silnej a výbušnej. Na můj vkus teď až extrémně přibral, takže je to svým způsobem kulturista. Co si pamatuju před třemi lety, tak to se mi líbil daleko víc," dodal.

Velký potenciál vidí ve druhé nejlidnatější zemi světa Indii. "Tam je národním sportem kriket, takže malé děti tam hrají kriket. Od mala hází míčkem, kamenem. Tam se jednou může zrodit obrovská hvězda," odhadoval. Prvním důkazem je vítěz Asijských her a Her Commonwealthu 2018 Níradž Čopra, který o minulou sezonu přišel kvůli operaci lokte. "Ten taky může třeba příští rok hodit za 90 metrů," řekl na jeho adresu Železný. Čoprův aktuální osobní rekord je 88,06 metru.