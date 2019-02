Atlanta (USA) - Na méně kontroverzní témata, humor a známé tváře letos vsadili tvůrci reklam pro přenos z finále zámořské ligy amerického fotbalu, který vedle přehlídky sportovního umění jako vždy přinesl i boj o pozornost mezi předními značkami. Nemalý rozruch vyvolalo překvapivé spojení reklamy na pivo Bud Light s upoutávkou na novou sérii seriálu Hra o trůny. Na televizních obrazovkách se objevila tenistka Serena Williamsová, herci Steve Carell či Sarah Jessica Parkerová a také 30sekundový trailer na nejnovější film z komiksové série Avengers.

Poté, co v roce 2017 několik společností ve svých reklamách reagovalo na nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, se letos podruhé za sebou inzerenti kontroverzím vyhnuli. "Místo toho nabídli reklamy, které vyzdvihují ženy, vzhlíží k budoucnosti, také však vyvolávají nostalgii po 90. letech," shrnul deník The New York Times (NYT). Některé nedělní spoty odkazovaly na kulturní fenomény z konce minulého století, výrazným motivem ale byli také roboti či umělá inteligence.

Velký zájem přitáhla reklama na Bud Light zasazená do středověkého prostředí, která se po 50 vteřinách nečekaně změní v upoutávku na poslední sérii Hry o trůny, kterou začne televize HBO vysílat 14. dubna. "Nikdo nečekal, že z toho bude reklama na Hru o trůny, a mně to přišlo jako výborné a velmi odvážné spojení," komentovala nápad Wendy Clarková z agentury DDB Worldwide.

Jako reklamu s nejlepším poselstvím označuje na svém webu časopis TIME video aplikace Bumble, která se prezentuje jako feministická seznamka, v níž je první krok na ženách. "Ženy, míč je na vaší straně," vzkazuje krátké video komentované tenistkou Williamsovou. "Učiňte první krok - v práci, v lásce, v životě - a nečekejte, až vám dají moc. Protože jednu věc vám neřeknou: My už ji máme," říká vítězka 23 grandslamových turnajů.

Další reklamy se tradičně neobešly bez hvězd showbyznysu, přičemž podle TIME v tomto směru všechny ostatní značky předčila Pepsi, která angažovala komika Carella a rapery Lil Jona a Cardi B. Pivo Stella Artois zase ve svém spotu ukazuje herečku Parkerovou a Jeffa Bridgese v jejich kultovních rolích ze seriálu Sex ve městě a filmu Big Lebowski. Navzdory preferencím svých postav dají před koktejly Cosmopolitan a White Russian přednost právě belgickému ležáku, protože "změna může být celkem dobrá věc".

Odkazy na 90. léta doplňuje také účast popové skupiny Backstreet Boys po boku mladší hvězdy Chance The Rapper v reklamě na nové chipsy Doritos. Další videa, například firmy Amazon nebo značek Mercedes a Pringles, zvolila futurističtější tón a zapojují, byť především humorným způsobem, nejnovější technologie, ať už existující či smyšlené.

"Amazon vynikl, udělal reklamu z technologického světa, jak má být," řekl agentuře AP šéf agentury DiMassimo Goldstein Mark DiMassimo. Video Amazonu ukazuje mimo jiné herce Harrisona Forda a Foresta Whitakera, jak bojují s nepovedenými výrobky využívajícími digitální asistentku Alexu.

Jiný technologický gigant Microsoft vsadil místo humoru na emoce a v jeho videu si děti s tělesnými handicapy pochvalují speciální ovladač, díky kterému si mohou naplno užívat oblíbené videohry. Na své si přišli také fanoušci komiksových superhrdinů. Milované postavy jako Kapitán Amerika a Thor se připomněli v novém traileru na film Avengers: Endgame.