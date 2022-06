Rakušan navrhne předčasný sněm STAN, funkci předsedy bude obhajovat

Praha - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan navrhne stranickému vedení, aby se na podzim uskutečnil předčasný sněm hnutí. Důvodem je podle něj kauza obvinění pražského politika STAN Petra Hlubučka v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku, ale třeba také fakt, že chybí dva členové nejužšího vedení. Funkci předsedy chce obhajovat, ve vedení by ale měla dostat šanci i nová generace, uvedl v dnešním prohlášení, které ČTK poskytla mluvčí STAN Sára Beránková.

Starostové volili vedení naposledy loni v srpnu, řádný sněm by se tak měl konat až za rok. "Přijdu na předsednictvo s návrhem, abychom urychlili konání sněmu tak, aby se konal na podzim," uvedl dnes Rakušan. Dřívější termín podle něj není možný kvůli tomu, že se musí uskutečnit nominační sněmy v regionech.

Na sněmu chce ministr vnitra přijmout odpovědnost za všechny úspěchy i neúspěchy a zároveň obhajovat funkci. "Myslím si, že reprezentuji to, co je ve STAN poctivé a zdravé, komunálního politika, který se vlastní prací vypracoval na nějakou úroveň," uvedl. V předsednictvu by ale měla dostat příležitost nová generace politiků, dodal. Odmítl současně možné adepty jmenovat.

Rakušan opětovně odmítl výzvy opozice, aby kvůli kauze v pražském dopravním podniku rezignoval. Zaráží ho, když takové výzvy zaznívají od šéfa ANO Andreje Babiše, který je trestně stíhaný. "Ve chvíli, kdy policie evidentně koná bez jakéhokoliv zásahu ministra vnitra, je zcela iluzorní představa, že bych mohl něco ovlivňovat ze své funkce," řekl.

Rakušan dodal, že o Hlubučkovi se říkala řada věcí, stejné je to ale v případě řady politiků. "Nikdy se mi nedostal do rukou jediný důkaz, že by se něčeho nekalého mohl dopouštět," uvedl. Kdyby Rakušan důkaz měl, postupoval by řádně vně i uvnitř strany. Šéf STAN podotkl, že opakovaně vystupoval proti tomu, aby byl Hlubuček lídrem kandidátky v Praze. "STAN má určitě reprezentativnější osobnosti v Praze. Bylo to vyjádření mého politického názoru, ale jistě to souvisí i s osobní důvěrou," uvedl.

Rakušan odmítl, že by se Starostové potýkali s větším množstvím kauz. Dění kolem stáže místopředsedy Jana Farského v USA a další případy z posledních měsíců podle něj byly spíš vnitřní problémy STAN, ve kterých ale nebylo podezření z korupce a jakákoliv trestněprávní rovina.

V sestavě řadových místopředsedů STAN jsou od sněmu ministr školství Petr Gazdík a místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. Na funkci rezignoval v březnu europoslanec Stanislav Polčák kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Česká advokátní komora (ČAK) začátkem června dospěla k závěru, že zákon ani stavovské předpisy Polčák neporušil. Poslední místopředseda Věslav Michalik náhle zemřel koncem minulého týdne.

Krajští představitelé STAN Hlubučka odsuzují, chtějí mimořádný sněm

Krajští představitelé hnutí STAN odsoudili kauzu Petra Hlubučka, který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Pokud se jeho vina prokáže, nemá podle nich v hnutí co dělat. Šéf STAN na Vysočině Lukáš Vlček pak ČTK řekl, že bude nutné i kvůli úmrtí Věslava Michalika svolat mimořádný sněm. Sám je opět připraven kandidovat do předsednictva hnutí. STAN má zatím sněm naplánovaný na jaro příštího roku. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Víta Rakušana za tím Vlček nespatřuje. Za Rakušanem stojí i další, mezi nimi třeba liberecký hejtman Martin Půta.

Hlubuček je podezřelý z korupce a účasti na organizované skupině. Dnes rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Už ve středu po výzvě vedení strany rezignoval také na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal i členství v dozorčí radě DPP.

Vlček uvedl, že po náhlém úmrtí místopředsedy STAN Michalika je atmosféra sice smutná, ale k aktuální kauze se musí hnutí postavit profesionálně. Domnívá se proto, že bude nutný mimořádný sněm. Měl by být zřejmě po podzimních volbách. Zatímco problémy ohledně činnosti europoslance a advokáta Stanislava Polčáka nebo odchod Jana Farského ze Sněmovny vnímá jako mediálně nezvládnutou záležitost a projev politické nezkušenosti, obvinění Hlubučka je podle Vlčka problém.

"Jestliže se prokáže to, s čím včera (ve středu) přišla policie, tak takový člověk u nás nemá co dělat," řekl Vlček. Je to podle něho osobní selhání. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Rakušana za tím nevidí. "Myslím si, že Vítek (Rakušan) odvádí skvělou práci v situaci, kdy ještě musí řídit velmi problematické ministerstvo v situaci uprchlické krize. Nevím vůbec o nikom od nás zevnitř, kdo by ho vyzýval k odpovědnosti," řekl Vlček. Kauza se podle něho může negativně odrazit na výsledku podzimních voleb minimálně v Praze.

Půta míní, že hnutí zareagovalo v politické rovině správně. "A co se týká trestní roviny, tam ať policie, státní zastupitelství dělá to, co má," řekl ČTK Půta, který je stíhán od roku 2015 v korupční kauze spojené s evropskými dotacemi. Žádná z kauz není podle něj primárně problémem Rakušana. "Myslím, že se naopak ukazuje, že po dlouhé době máme ministra vnitra, který není ministr vnitra pro to, aby měl náhled do živých kauz," dodal.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková ČTK řekla, že STAN chtějí nadále usilovat o prosperující, kvalitní transparentní a otevřenou republiku a vládu. "A takoví lidé - samozřejmě pokud se ta vina prokáže, nemají ve STAN co dělat," řekla na adresu Hlubučka. V souvislosti s kauzou také podotkla, že Rakušan nebránil nikomu z orgánů činných v trestním řízení v práci ani od nich nezjišťoval žádné informace. "Nechal je pracovat, protože věří tomu, že jsou profesionálové," uvedla hejtmanka.

Plnou důvěru v Rakušana má také předseda STAN v Karlovarském kraji Robert Pisár. "Jako ministr vnitra prokázal, že nijak nezasahuje do práce policie. STAN je i nadále transparentní a nebude s kauzami nijak manipulovat," uvedl. Podrobnosti o kauze Hlubučka nemá. "Jsem pro to, aby platilo: Padni, komu padni, ale ty kauzy by se neměly táhnout roky," dodal.

Rakušan i vedení STAN mají stále důvěru předsedy moravskoslezského výboru STAN Jiřího Jurečky. "Naše předsednictvo se ke všem kauzám vždy postavilo rázně a ihned. Řešíme problémy okamžitě, stavíme se k nim čelem," řekl. Dodal, že na rozdíl od kauz jiných stran v jejich případě vždy dotčený politik sám rezignoval či byl odvolán do doby, dokud se neočistí.

Jihomoravský předseda STAN Radomír Pavlíček ČTK řekl, že žádná z kauz hnutí nepřispívá. "Na druhé straně jsem rád, že se kauzy dokážou takto rychle vyřešit, a to jak u pana Polčáka, tak u pana Hlubučka. Okamžitě pozastavili všechny své role a pozice v hnutí STAN," uvedl Pavlíček. Podle něj v hnutí není nejlepší nálada. "Všichni cítíme, že to jsou věci, které mohou hnutí v komunálních volbách poškodit. Ale my musíme pracovat na tom, abychom dokázali negativní nálady obrátit naší prací v dobré výsledky Starostů," řekl Pavlíček.

Náměstkyně zlínského primátora Kateřina Francová, která povede kandidátku STAN ve Zlíně, od vedení hnutí očekává, že všechny kauzy pečlivě vyhodnotí. "A pokud se někdo provinil, nekompromisně se s ním rozloučí. A myslím, že STAN tuto snahu dlouhodobě má," uvedla Francová. Kauzy podle ní atmosféru ve STAN ovlivňují. "Každá politická strana či hnutí má své kauzy a bohužel to platí i o STAN. Netěší mě to. Na druhou stranu nejde o kauzy STAN Zlín," uvedla s tím, že ve Zlíně se představitelé hnutí mohou podívat každému od očí.

Podle předsedy STAN v Pardubickém kraji Oldřicha Koblížka je potřeba vyčkat. "Výkřiky médií mi nesedí, často se později ukáže, že všechno je trochu jinak nebo to není tak intenzivní, jak se píše. Nemyslím, že ta samotná kauza, ale to, jak se to medializuje, může samozřejmě škodit, před komunálními volbami to není nejlepší vizitka," řekl ČTK Koblížek. Naopak podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro finance Rudolfa Cogana trestní stíhání Hlubučka hnutí STAN neublíží. "STAN své stranické věci doposud řešil razantně a jednoznačně. Vít Rakušan nepřipustí pochybnosti o našem mandátu vést republiku," uvedl dnes pro ČTK Cogan.