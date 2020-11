Poslance čeká další debata o návrhu rozpočtu i jeho schvalování

Praha - Poslanci budou na nadcházející řádné schůzi schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok, který navrhla vláda se schodkem 320 miliard korun. Budou se také muset vypořádat s předlohami, které jim vrátil Senát. Patří k nim čtveřice zákonů nové odpadové legislativy, která má zejména posunout konec skládkování o šest let na rok 2030. Před schvalováním je ve Sněmovně například takzvaný nízkouhlíkový zákon, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. Plánovaná je na dva týdny. S týdenní přestávkou na jednání výborů by schůze měla skončit v pátek 18. prosince. Kromě úterního projednání zákonů vrácených Senátem by se měli poslanci vzhledem k epidemii covidu-19 nadále scházet v polovičním počtu. K případnému přehlasování senátních úprav předloh jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Návrh rozpočtu bude jedním z nejsledovanějších bodů schůze. Poslance čeká ve středu jeho druhé čtení a o dva týdny později závěrečné schvalování. Ve druhém čtení dostanou poslanci příležitost vznášet své návrhy na přesuny peněž uvnitř rozpočtu, jeho základní paramenty včetně deficitu už měnit nemohou. Dosud se sešly požadavky na přesuny peněz řádově za desítky miliard korun.

Závěrečné schvalování rozpočtu zkomplikoval postoj rozpočtového výboru, jenž tento týden nepřijal příslušné doporučení pro plénum. Doporučení nezískalo podporu vládních sociálních demokratů ani komunistů, kteří v dolní komoře menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerují. Poslancům KSČM se totiž nepodařilo prosadit ve výboru snížení armádních výdajů o deset miliard korun. Se svými požadavky na přesuny peněz neuspěli ani sociální demokraté.

V případě nového odpadového zákona chce Senát zejména odsunout jeho účinnost o rok. Podle senátorů nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by mohlo po konci letoška způsobit chaos v nakládání s odpady. Různé úpravy žádá horní komora v dalších souvisejících předlohách. Novelu, která má stanovit minimální počet sběrných míst na obaly, zcela odmítl. Podle kritiků by předloha fakticky zachovala monopol jedné z obalových společností. Senátoři poslancům vrátili k opětovnému projednání také třeba vodní novelu proti suchu, kterou by chtěli zjednodušit obnovu koryt malých toků.

Předloha související s Dukovany budí kritiku části opozice. Prosazuje například, smlouva o výkupu elektřiny respektovala české bezpečnostní zájmy, což míří proti možným dodavatelům stavby elektrárny z Ruska a z Číny. Před schvalováním je ve Sněmovně také například nová regulace zdravotnických prostředků a horní novela, která má odvrátit případné budoucí výdaje státu na odstraňování následků hornické činnosti v případě nezodpovědného hospodaření těžebních společností.

Návrh programu schůze Sněmovny čítá celkem více než 490 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.