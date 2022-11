Policie letos registruje výrazný nárůst trestných činů v kyberprostoru

Praha - Policie eviduje letos do konce října 15.409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 2021 jich bylo 9518 a před deseti lety 2195. Okradených jsou desetitisíce a škody jsou ve stovkách milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík. Až do konce roku podle něj platí extrémní nebezpečí kyberútoků.

"V posledních letech u on-line podvodů zaznamenáváme prvky organizovaného zločinu s mezinárodním přesahem. Odhalování je zde velmi složité a zdlouhavé, a proto je potřeba, aby se každý choval obezřetně a nenechal se nachytat,“ uvedl Kubík.

Podle dat České bankovní asociace přitom připadá na jednoho poškozeného klienta škoda v průměru 161.500 korun. ČSOB a Policie ČR varovaly před zvýšenou aktivitou kybernetických zločinců, která se v předvánočním čase ještě stupňuje.

Počty on-line podvodů neustále narůstají, a je tedy podle Kubíka daleko větší pravděpodobnost, že se s nějakou hrozbou setká každý Čech. Navíc značně roste i kvalita a sofistikovanost těchto útoků.

"Digitální bezpečnost patří k prioritám skupiny ČSOB v péči o klienty. Na investice do bezpečnosti a prevence vynakládáme ročně stamiliony korun, ale před zákeřnými kyberpodvodníky se nemůže bohužel ukrýt nikdo. Jsou organizovaní, stále profesionálnější a naprosto bez zábran, takže lze čekat jejich útoky ve zvýšené míře zejména před Vánoci. Nejlepší prevencí jsou obezřetnost a informovanost," uvedl člen představenstva ČSOB Petr Hutla.

ČSOB a Policie ČR společně připravily preventivní kampaň nazvanou Volač a Klikač, aby zvýšily povědomí o této problematice, varovaly před kyberpodvodníky a ukázaly, na co si dát pozor.

"Základní pravidla jsou velmi jednoduchá. Chceme naučit lidi, aby si před každým kliknutím na odkaz v?SMS zprávě nebo v?e-mailu či před zodpovězením otázky volajícímu sami položili dotaz: Nechce mě náhodou okrást? Není to náhodou Volač nebo Klikač? Banky nikdy nepožadují citlivé osobní informace nebo data o účtech nebo platebních kartách, protože své klienty znají,“ vysvětlil manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB Petr Vosála. Podle něj je v případě nejistoty a pochybností nejlepší vždy kontaktovat přímo klientská centra bank, která fungují nonstop.