Podle listu Rzeczpospolita přišlo Polsko kvůli Turówu o peníze i prestiž

Varšava - Polsko ve sporu s Českem o dopady těžby v hnědouhelném dole Turów u hranic Libereckého kraje mnoho věcí zanedbalo a nyní za to platí vysokou cenu, napsal polský list Rzeczpospolita. Premiéři ČR Petr Fiala a Polska Mateusz Morawiecki ve čtvrtek po měsících vyjednávání podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v Turówě, který dodává uhlí pro nedalekou elektrárnu. Polský portál Business Insider upozorňuje, že některé části smlouvy se v budoucnu mohou stát dalším jablkem sváru.

Na pozadí sporu kolem povrchového dolu Turów je úbytek spodních vod na české straně hranice, který pociťují obyvatelé tamních obcí. Deník Rzeczpospolita napsal, že kdyby se to dělo někde v Polsku a ne u jeho hranic, záležitost by byla i díky tlaku místních politiků na majitele dolu, jímž je v případě Turówa státem vlastněná skupina PGE, rychle vyřešena. Tento důl ovšem leží u hranice a podle deníku Rzeczpospolita možná kvůli tomu polská strana léta ignorovala stížnosti českých sousedů.

"Problém zanedbala na mnoha úrovních - PGE, ministerstev i polské diplomacie, která měla včas vyslat signál, že na české straně roste odpor hrozící vyvrcholit na evropské úrovni," uvedl list. Nicméně Polsko dlouho nemělo v Praze velvyslance "a naše ambasáda se zabývala poučováním Čechů, jak mají utvářet svoje zákony, aby k nim Polky nepřijížděly na v Polsku zakázané potraty".

Rzeczpospolita píše, že Češi by Polsko u unijního soudu nezažalovali, kdyby Varšava včas brala vážně jejich stížnosti. Důsledky by z toho vyvodit měla nejen sama elektrárenská skupina PGE, ale hlavně polská vláda. Ta by se měla zamyslet, co udělat pro to, aby lokální spor nepřerostl do rozměrů mezinárodní aféry, která Polsko stojí ztrátu prestiže i velké peníze.

Rozšíření těžby Polsko předloni povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil předběžným opatřením Varšavě zastavit práce. Poláci to odmítli, za což jim soud vyměřil pokutu, která narostla do sumy v řádu desítek milionů eur. O tom, zda ji Varšava bude muset skutečně platit, budou muset podle portálu Business Insider rozhodnout unijní instituce.

Zatímco komentátor listu Rzeczpospolita doufá, že podpisem mezivládní dohody se spor kvůli Turówu podařilo vyřešit jednou provždy, Business Insider upozorňuje, že problémem se může ukázat plánovaná bariéra zabraňující odtoku spodní vody. Pokud by jí na české straně nepřestalo ubývat, bude se zkoumat, zda se to děje kvůli dolu. Pokud se ukáže, že tomu tak je, bude bariéra prodloužena, prohloubena nebo utěsněna. Když úbytek vody překročí stanovený limit během určité doby, nebude PGE moci rozšiřovat těžbu směrem k české hranici a bude moci těžit jen do hloubky 30 metrů.

Česká strana bude moci čtyřikrát za rok kontrolovat, jak nová opatření v dole, včetně stěny, fungují. Jistý expert, který chtěl zůstat v anonymitě, podotkl, že není jasné, co by se stalo v situaci, kdy "z monitoringu vyplyne, že bariéra je těsná a česká strana bude poukazovat na to, že vody ubývá kvůli dolu".