Pešán: Doufám, že budeme černým koněm olympijského turnaje

Praha - Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán věří, že s rozhodnutím o neúčasti hráčů NHL na olympijských hrách v Pekingu vzrostly naděje Čechů na úspěch. Přestože nominace národního týmu byla zveřejněna už dnes, je pouze předběžná. A Pešán má možnost ji spolu s generálním manažerem Petrem Nedvědem, který je zodpovědný za její konečnou podobu, dolaďovat a měnit bez udání důvodu až do 24. ledna.

"Kvalita turnaje utrpí tím, že na něm nebudou startovat hráči NHL, o tom žádná. Troufnu si ale tvrdit, že ta úroveň bude daleko vyšší než třeba na mistrovství světa, protože se sjedou všichni nejlepší hráči mimo NHL. Ta úroveň bude hodně vysoká," uvedl Pešán na dnešní nominační tiskové konferenci.

"I když jsem do poslední chvíle věřil, že účast hráčů NHL bude potvrzená, tak musím říct, že šance českého týmu vzrostly tím, že se hráči NHL turnaje nakonec nezúčastní. Soupeři mají více hráčů (v NHL) v nejlepších týmech a na těch nejlepších postech než my. Doufám, že takhle budeme černým koněm," prohlásil Pešán.

Věří, že ambice týmu nijak nesnižují ani dosavadní bídné výsledky v sezoně. Na dvou turnajích prohrál tým všech šest zápasů. "Tvář týmu je trošičku jiná než na turnajích Euro Hockey Tour a jednoznačně nechceme navázat na ty výsledky z ní, to je jasné. Jen připomenu, že minulou sezonu jsme prošli EHT velmi dobře, s mladým týmem, také výsledkově slušně, ale na mistrovství světa se nám výsledkově nedařilo," připomněl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

"Já doufám, že ten pomalý rozjezd reprezentace v této sezoně vygraduje tou nejlepší formou v době olympiády. Jednoznačně chceme působit kompaktnějším dojmem a doufám, že budeme mít silné přesilové hry, protože podle toho jsme ten tým i postavili," uvedl Pešán.

"Bude to hokejový svátek a my se na to všichni těšíme. Neznám hráče, který by netoužil po medaili z olympiády. Je to pro nás obrovská výzva," doplnil ho generální manažer Nedvěd.

Finální nominace bude oznámena až v pondělí 24.ledna. Do té doby má realizační tým ještě prostor spřádat plány o konečné podobě mužstva a dnes zveřejněnou nominaci libovolně upravit. Poté budou jakékoliv změny možné už pouze ze zdravotních důvodů.

"Je tady celá škála náhradníků, ať to jsou Tomášek, Flek, Blümel... Teď přerušila program zápasů KHL. Původně měla končit 21. ledna, což se změnilo. Hráči přiletí dříve a my tomu uzpůsobíme náš program. Je tu řada jmen hráčů, kteří budou s námi i v kempu, budeme to různě doplňovat a uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, zda extraliga pojede dál a co se bude měnit i případně kvůli covidu," konstatoval Nedvěd.

V předběžné nominaci má místo hned několik starších hráčů. "Věkový průměr je docela vysoký, ale olympiáda není mistrovství světa, je to daleko kratší turnaj, i proto jsme se rozhodli pro ten zkušenější tým. Neznamená to ale, že v něm ještě nakonec nemůže být Blümel, nebo některý další z mladých hráčů," řekl Nedvěd.

"V podstatě jsme se shodli na tom, že možná nám víc lídrů v kabině chybělo na mistrovství světa v Rize, takže jsme se z toho trošičku poučili a vsadili jsme více na zkušené hráče než na mládí. A já doufám, že jsme udělali dobře," dodal Pešán.

Jedním z překvapivějších jmen v nominaci je brankář Patrik Bartošák, jenž v sezoně dosud reprezentační dres neoblékl. "Samozřejmě jsme vše konzultovali s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. Bartošák má vynikající formu. Měl nějaké svoje problémy, ale ty už jsou pryč. Podává stabilní výkony, ukázal nám to i na mistrovství světa v Bratislavě, je to vynikající brankář. My mu stále věříme a proto jsme ho zařadili do nominace," objasnil Nedvěd.

Schází naopak produktivní útočníci Milan Gulaš, Filip Chlapík či Lukáš Jašek. "To jsou připravená jména, která pořád mohou zasáhnout do nominace. Dnešní den je možná trošku nešťastný, protože my to budeme opravdu uzavírat až 24. ledna a do té doby může dojít k nějakým změnám," řekl Nedvěd.

"Takhle jsme se rozhodli, soupiska není nafukovací. Momentálně jsme to cítili takhle, myslím, že je to mužstvo perfektně poskládané. Samozřejmě jsme přemýšleli, aby i ta chemie byla správná, což si myslíme, že je. Je ale pořád spousta hráčů, kteří jsou připravení a možná do toho zasáhnou a odletí s námi do Pekingu," připomněl Nedvěd třicetičlenný seznam náhradníků.

Obavy z cesty do Číny kvůli covidovým opatřením zatím nevyloučily ze hry žádného hráče. "Nikdo se neozval, že by kvůli tomu neletěl," řekl Pešán. Plánuje ještě cestu do Švýcarska za zkušeným útočníkem Romanem Červenkou, jenž se vrací do reprezentace po téměř čtyřech letech od MS 2018. "Uvidím ho ve dvou zápasech, ten druhý přitom hraje v Davosu, takže uvidím ještě i Matěje Stránského. A pouze na oběd se potkáme s Honzou Kovářem," nastínil Pešán.