Pardubice zdolaly Karlovy Vary a zajistily si 7. místo

Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali v 51. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a díky teprve druhé výhře z posledních sedmi zápasů si zajistili 7. místo po základní části. Tým Energie sice bodoval počtvrté v řadě, ale po druhé prohře z uplynulých tří vystoupení klesl z 9. na 10. pozici. Duel rozhodl po 80 sekundách nastavení kapitán Dynama Jakub Nakládal.

Karlovarští přijeli do Pardubic s omlazeným kádrem se šesti juniory a jedním dorostencem. Hned na konci úvodní minuty brankář Habal zlikvidoval samostatný únik Zohorny po šikovném pasu od Mikuše. O čtyři minuty později Dynamo získalo vedení, když svůj únik zakončil střelou k levé tyči Horký.

Energie se dočkala vyrovnání v 11. minutě: Šik se svou střelou z rohu uspěl, když puk propadl Kloučkovi do sítě. Západočeši mohli navýšit své vedení v závěru první části hry po Camarově podrážení, Dynamo si ale tuto početní nevýhodu pohlídalo.

Východočeši se opět ujali vedení vteřinu před koncem své přesilové hry, po pohledné kombinaci druhé formace domácích se prosadil svým jedenadvacátým gólem v sezoně Camara.

Zatímco v první třetině držela omlazená Energie krok, v té druhé Pardubičtí dostali soupeře pod velký tlak, ten ale nedokázali využít k výraznějšímu navýšení vedení. Ve 34. minutě v jasné šanci těsně minul Paulovič, po něm trefil Kolář tyč, aby o chvíli později vyslal do nakonec neúspěšného nájezdu Pochobradského. Dynamo v druhé části přestřílelo protivníka 19:3.

Blízko byly Karlovy Vary vyrovnání ve 45. minutě, uniknuvšího Mikúše ale dobruslil Ďaloga a odzbrojil jej od kotouče. Poté předvedl svou šikovnost Camara, po prokličkování se k brance ale nedokázal zakončit. Západočeši se postupně čím dál více prosazovali do nebezpečných akcí a v 55. minutě se dočkali srovnání skóre. Střelou přes bránícího hráče se prosadil Kowalczyk a poslal zápas do prodloužení.

Nastavení trvalo pouze 80 sekund, když o zisku druhého bodu pro Dynamo rozhodla rána obránce Nakládala a druhá využitá přesilovka domácích v utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Potřebovali jsme vyhrát a udělat více bodů než Brno, což se nám povedlo. Po základní části skončíme sedmí, nyní se musíme připravit na play off."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Mrzí nás, že jsme získali jen jeden bod, chtěli jsme z dnešního duelu vytěžit víc. Všichni hráči, kteří nastoupili, nechali na ledě maximum. Sice jsme nevyhráli, ale nemáme se za co stydět. Podali jsme týmový defenzívní výkon, fantastický Habal nás držel ve hře a dal nám šanci se rvát o body. Děkuji týmu za to, jak to zvládl. Odpracovali jsme dobré utkání."