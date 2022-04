Ondra vnímá letošní sezonu jako přechodovou, ale chystá se na SP i ME

Praha - Lezec Adam Ondra vnímá letošní sezonu jako přechodovou. Přípravu na olympijské hry v Paříži naplno zahájí až příští rok. Navzdory tomu se v létě zúčastní některých závodů Světového poháru a mistrovství Evropy v Mnichově. Před tím by se ještě měl stát otcem, s manželkou Ivou očekává na jaře narození syna.

Příští týden bude na Evropském poháru v boulderingu v Praze. V zimě při lezení v přírodě doléčil pochroumané rameno a mohl absolvovat pár tréninků této disciplíny. "Byl jsem překvapený, že to v tréninku bylo v pohodě. Je spousta prvků v moderním boulderingu, které mi jdou, jako jsou ty vyžadující velkou flexibilitu. V tom jsem se hned cítil jak doma. Pak jsou tam dynamičtější prvky, kdy i když se tomu tréninku velmi specificky věnuji, tak je tam možná nějaké zlepšení, ale ne tak velké," popisoval novinářům návrat na boulderovou stěnu.

Dynamické prvky, jako jsou například přeskoky, jsou pro něj rizikovější i ze zdravotního pohledu. "Spousta těch skoků končí nějakou velkou bombou do ramen. Já mám ramena spíše hypermobilní. Pokud se jedná o tyhle velké skoky, tak to není výhoda a není to úplně zdravé," vysvětloval. Chce se více věnovat cvičení "na suchu", aby snížil riziko zranění.

Po jarním rozšíření rodiny se chce v červenci zúčastnit několika závodů SP. "A pak mistrovství Evropy v Mnichově, kde se bude závodit v boulderingu, obtížnosti i v té kombinaci boulderingu a obtížnosti, což je disciplína, ve které se pak bude závodit na olympiádě v Paříži," plánoval mnohonásobný medailista z MS.

Letos se ale nehodlá zaměřit jen na umělé stěny. "Tuhle sezonu vnímám jako takovou v uvozovkách více odpočinkovou. Spíš z hlediska hlavy. Dělám to, co mě nejvíc baví, a to je lezení na skalách. Až tu příští sezonu budu brát jako přípravnou vzhledem k olympiádě, budu se věnovat hlavně tréninkům na umělé stěně a objíždění některých závodů Světového poháru. Příští sezona bude zároveň i nominační na tu olympiádu, tak to bude určitě důležité. Letos se budu některých závodů účastnit, abych z toho závodního rytmu nevypadl, ale závodní příprava na olympiádu bude začínat až příští sezonu" přiblížil své představy.

Z olympijských her v Tokiu, kde obsadil šesté místo, si odnesl několik ponaučení. Své slabé stránky hodlá vylepšovat větším důrazem na fyzioterapii a ze dvou kombinačních disciplín se chce zaměřit na tu silnější. "Vím, že bude pro mě výhodnější se v přípravě věnovat hlavně té obtížnosti, protože i když se dívám na jiné soupeře, málokdo dokáže zalézt výborně v obou disciplínách. Výborný výsledek v jedné disciplíně je výhodnější než průměrné výsledky v obou," uveld. Ve sportovním lezení se v kombinaci výsledky nesčítají, ale násobí, takže výhra v jedné disciplíně je velkou výhodou.

Na rychlost, která pro Paříž z kombinace vypadla, už zapomíná. "Jsem velmi rád, že od toho 3. srpna, kdy proběhlo finále olympiády, jsem tu rychlostní cestu nemusel lézt. Mám averzi ke specifickým rychlostnickým chytům a stupům," svěřil se devětadvacetiletý brněnský rodák.