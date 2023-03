Odermatt dotáhl v Kranjské Goře double a obhájil malý glóbus za obří slalom

Kranjska Gora (Slovinsko) - Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál i druhý obří slalom Světového poháru v Kranjské Goře a s předstihem obhájil malý křišťálový glóbus za hodnocení disciplíny. Před posledním závodem při finále sezony v Soldeau má před druhým Henrikem Kristoffersenem už nedostižný náskok 160 bodů. Nor dnes ve Slovinsku skončil s odstupem 32 setin druhý.

Pětadvacetiletý Odermatt, jenž měl při neúčasti Nora Alexandera Aamodta Kildeho ve Slovinsku už jisté i prvenství v celkovém pořadí SP, si připsal jedenácté vítězství v sezoně. V obřím slalomu ovládl šest z devíti závodů. Na začátku března navíc sbírku trofejí rozšířil i o malý glóbus za hodnocení superobřího slalomu.

"Je to šílené, ani tomu nemůžu uvěřit. Byl to dneska zase ve druhém kole velký boj. Udělal jsem pár chyb těsně před tou rovinatou pasáží a říkal si, že to bude hodně těsné. Takže jsem pak naplno zariskoval a vyšlo to," radoval se Odermatt. "Loni to bylo jiné, byl jsem nervóznější. Letos už jsem byl víc uvolněný," dodal k obhajobě trofeje.

Úřadující olympijský vítěz a mistr světa v obřím slalomu Odermatt vedl v Krajnské Goře stejně jako v sobotu už po prvním kole. Po první jízdě třetí Kristoffersen sice ve druhém kole na soupeře zatlačil a nejrychlejším časem se posunul do průběžného vedení, Odermatt si ale v poslední jízdě vítězství pohlídal. Francouz Alexis Pinturaulta na třetím místě ztratil sedm desetin.

Z 24 startů v sezoně stál Odermatt na stupních vítězů dvacetkrát. "Pokud se teď nedá mluvit o dokonalé sezoně, tak potom kdy? Všechno, úplně všechno fungovalo perfektně," prohlásil Odermatt. V celkovém hodnocení má na kontě 1826 bodů a ve finále v Andoře může zaútočit na rekord Rakušana Hermanna Maiera, který v roce 2000 získal 2000 bodů.

SP v sjezdovém lyžování v Kranjské Goře: Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:20,91 (1:12,16+1:08,75), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,32 (1:12,63+1:08,60), 3. Pinturault (Fr.) -0,70 (1:12,44+1:09,17), 4. Kranjec (Slovin.) -1,62 (1:13,10+1:09,43), 5. Braathen (Nor.) -1,63 (1:12,98+1:09,56), 6. Della Vite (It.) -1,83 (1:13,27+1:09,47). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 9 z 10 závodů): 1. Odermatt 740, 2. Kristoffersen 580, 3. Kranjec 440, 4. Schwarz (Rak.) 389, 5. Meillard (Švýc.) 380, 6. Pinturault 377. Průběžné pořadí SP (po 34 z 38 závodů): 1. Odermatt 1826, 2. Kilde (Nor.) 1240, 3. Kristoffersen 1014, 4. Kriechmayr (Rak.) 853, 5. Meillard 831, 6. Braathen 824, ...137. Zabystřan (ČR) 12.