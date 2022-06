Obviněný Hlubuček opustil další funkce, Rakušan chce předčasný sněm STAN

Praha - Vlivný pražský politik Petr Hlubuček (STAN), který je obviněný v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), opustil další funkce. Po středeční rezignaci na pozice ve straně i na kandidátce pro podzimní obecní volby dnes skončil ve funkci primátorova náměstka a člena městské rady. Odešel i z dozorčích rad Pražských služeb a DPP, starostou pražských Lysolají zůstává. Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil, že vládní hnutí STAN vyřešilo kauzu kolem Hlubučka razantně. Opozice ale volá i po rezignaci šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, ten k tomu ale nevidí důvod. Navrhne nicméně dřívější konání volebního sněmu, což žádali i krajští politici hnutí.

Policisté obvinili ve středu kvůli hospodaření DPP 11 lidí. Vedle Hlubučka je mezi nimi podle neoficiálních informací médií také podnikatel Michal Redl - oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině, Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jako podezřelí figurují v kauze podle médií i lobbista Pavel Dovhomilja, náměstek dopravního podniku Matej Augustín, vedoucí Jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada, dále někteří podnikatelé i osobní řidič Redla.

S ohledem na obvinění bude v dopravním podniku proveden hloubkový a forenzní audit a budou prověřeny všechny zakázky, uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Vypracování auditů a prověření zakázek žádali opoziční zastupitelé. Někteří poslanci opoziční ANO a SPD pak vyzvali kvůli Hlubučkově obvinění k odstoupení ministra vnitra a šéfa STAN Rakušana. Předseda SPD Tomio Okamura přirovnal STAN k mafii a nazval jej politicko-podnikatelským projektem. Předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš na sociálních sítích napsal, že "STAN je organizovaný zločin".

Rakušan uvedl, že pro jeho odstoupení z funkce ministra vnitra není jediný důvod. "Práci policie nemůžu ani nesmím ovlivňovat. Důkazem je, že policie koná," reagoval na kritiku a výzvy k odstoupení Rakušan. Později oznámil, že navrhne stranickému vedení, aby se na podzim uskutečnil předčasný sněm hnutí. Řádný se měl konat až za rok. Na sněmu chce ministr vnitra přijmout odpovědnost za všechny úspěchy i neúspěchy a zároveň obhajovat funkci.

Ucházet se o znovuzvolení hodlá na sněmu i místopředseda hnutí a ministr školství Petr Gazdík. Odmítl, že by obviněný podnikatel Redl jakkoli zasahoval do jeho politických kroků i rozhodování Starostů. Policie ho nekontaktovala a žádné vysvětlení ji nepodával. "S Michalem Redlem se známe, to jsem nikdy nepopíral. Pracovně jsem se s ním setkal například ohledně pronájmu prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu jako krajský radní, nakonec jsme však na kraji našli lepší řešení," uvedl Gazdík s tím, že se s Redlem setkávali i společensky na přátelské bázi.

Hnutí STAN se zastal premiér Fiala, podle kterého byla jeho reakce na Hlubučkovo obvinění razantní. Současně by uvítal, kdyby takové řešení uplatňovalo i ANO u svých kauz. Šéfka další vládní koaliční strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hlubučkovo odstoupení ze všech funkcí za jedinou možnou reakci. "Přesně tak musí zareagovat i všichni ostatní, kdo v kauze figurují," uvedla. Ani Ivan Bartoš, předseda Pirátů, s nimiž šli Starostové do sněmovních voleb, nevidí důvod k rezignaci šéfa STAN. "Vít Rakušan nemá jakékoliv tendence do vyšetřování zasahovat. Myslím si, že je to nějaký konstrukt, který vytváří opozice, která dlouhodobě má máslo na hlavě a jsou to ti poslední, kteří by měli na někoho ukazovat prstem," řekl Bartoš novinářům.

Jako jednoznačnou a rychlou hodnotí reakci STAN po zveřejnění Hlubučkova obvinění také politologové. Podle nich ale pozastavení členství a výzva k odstoupení z funkcí, v nichž politik reprezentoval hnutí, byla logická, nicméně nemusí stačit a kauza může poškodit STAN v komunálních volbách. Někteří zmínili, že do voleb, které se budou konat 23. a 24. září, je ještě relativně daleko a voliči na kauzu spíše zapomenou. Připomněli nicméně, že od loňských sněmovních voleb, po kterých je STAN součástí vládní koalice, je to už několikátá kauza hnutí.

ODS vyzvala primátora Hřiba a jeho náměstka Scheinherra k rezignaci

Pražští občanští demokraté dnes vyzvali primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a jeho náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) k rezignaci. Důvodem je kauza okolo dopravního podniku (DPP), při které byl obviněn dnes již bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Primátor i jeho náměstek podle ODS o nekalém jednání věděli a nezabránili mu. Zároveň požadují po Scheinherrovi zveřejnit obsah trestního oznámení, které zhruba před dvěma roky v souvislosti s DPP podal. ČTK to dnes sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Scheinherr, který je předsedou dozorčí rady DPP, označil za "vtipné" vyzývat tzv. whistleblowera k rezignaci. Hřib řekl, že kauza se týká výhradně STAN a Piráti hlasovali proti jmenování obviněných do DPP.

"Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším, úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v Pražském dopravním podniku," uvedl městský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Podle opozice primátor s náměstkem manažersky selhali. Hřibovi opozice vytkla problémy a netransparentnost při některých hlasování a odmítání debaty o problémech DPP. O potížích podniku prý odmítl jednat i Scheinherr, který navíc prý hlasoval při obsazování míst v orgánech DPP pro dosazení nyní obžalovaných lidí. Jediným argumentem náměstka Scheinherra je, že ve věci DPP podal trestní oznámení.

Scheinherr dnes rovněž několikrát řekl, že to byl naopak on, kdo pomohl problémy v DPP odhalit, když podal před dvěma lety trestní oznámení a spolupracoval s policií. ODS chce nyní obsah oznámení znát. "Vyzýváme tímto pana Scheinherra, ať veřejnosti ukáže, co bylo předmětem trestního oznámení. Dále také ať vysvětlí, proč i přes podezření na páchání trestné činnosti dokončil prodej pozemků okolo metra v Holešovicích. Jeho vysvětlení, že nechtěl mařit vyšetřování, je nepochopitelné," uvedl předseda zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

"To je neuvěřitelně vtipné, vyzývat k rezignaci whistleblowera, který před dvěma lety podal trestní oznámení a od té doby v režimu mlčenlivosti celou dobu spolupracoval s policií," řekl Scheinherr. Uvedl, že chápe, že jej opozice nemůže chválit, neboť "by to nepřenesla přes srdce", nicméně by podle něj měla mlčet a nedělat si ostudu.

Podle Hřiba se Pirátů kauza nijak nedotýká. "V tom případu není zapleten žádný z našich členů. Já osobně jsem nebyl policií vůbec kontaktován v této záležitosti. Jedná se skutečně o záležitost hnutí STAN," řekl dnes ČTK Hřib. Piráti mají v dozorčí radě dva členy a nehlasovali podle primátora pro nikoho ze stávajícího vedení DPP, neboť nebyli vybrání v otevřených výběrových řízení. Problém se navíc týká pouze DPP, který nemají Piráti v gesci, uvedl Hřib.