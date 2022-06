Nezávadnost vody v řece Bečvě nepřetržitě sleduje nová stanice

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VUV TGM) dnes zahájil u Valašského Meziříčí na Vsetínsku provoz stanice, která nepřetržitě sleduje nezávadnost vody v řece Bečvě. Zařízení je schopné díky perloočkám okamžitě poznat změny v kvalitě vody, odebírat vzorky, varovat před znečištěním i zjistit, odkud znečištění mohlo přijít a jaký je jeho rozsah. Mohlo by se tak předejít ekologickým haváriím, jaká byla například na Bečvě v září roku 2020. Jde o první podobné zařízení v Česku.

"Na základě neblahé zkušenosti před dvěma lety jsme si říkali, že je to optimální příležitost, abychom v České republice zavedli kontinuální měření nezávadnosti vody. Proto jsme se rozhodli vybudovat tuhle stanici. Je to výzkumný projekt na dobu jednoho roku, kdy zjistíme poznatky, které bychom potom použili pro kontinuální měření v celé republice. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, je to první krok," řekl dnes novinářům ředitel VUV TGM Tomáš Urban. Po roce bude na státních orgánech či samosprávách, zda budou chtít přístroj využít a kam jej umístí.

Přístroj a jeho provoz je podle Urbana drahý, součástí projektu je proto také zjistit možnosti levnějšího řešení. Přístrojové vybavení stálo 2,5 milionu korun, stavba 1,2 milionu a provoz by měl stát 300.000 korun až půl milionu korun ročně. Stanice je na břehu řeky pod hlavními výustěmi podniků ve Valašském Meziříčí. Urban však zdůraznil, že VUV je výzkumným ústavem, který neřeší havárie či sledování podniků, ale snaží se najít řešení, aby se kontrolovala nezávadnost vody a byl postup zamezující šíření havárie.

Do přístroje je pomocí čerpadla přiváděna voda z řeky, vtéká do komůrky, kde jsou perloočky. Jsou snímány kamerami, systém vyhodnocuje jejich chování a sleduje několik parametrů, ze kterých se vypočítává toxický index. Pokud se situace zhorší, spustí se alarm, dá se signál institucím a začnou se také automaticky odebírat vzorky. Systém také dokáže určit, odkud asi znečištění přišlo a jak je velké. Perloočky podle Přemysla Soldána z ostravské pobočky VUV TGM reagují okamžitě a mnohem dříve než například ryby. V praxi se na znečištění přijde často až v momentu, kdy ryby uhynou.

Ekologická havárie postihla Bečvu 20. září 2020. Podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Postižený byl úsek začínající pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny organismy vázané na vodu na 40 kilometrech toku.

Kvůli otravě Bečvy obžaloval na konci března státní zástupce rožnovskou firmu Energoaqua a jejího ředitele Oldřicha Havelku z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Vsetínský okresní soud však v květnu státnímu zástupci vrátil případ k došetření, důvodem byly nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Státní zástupce podal na rozhodnutí vsetínského okresního soudu stížnost, rozhodne o ní olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě.