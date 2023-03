NBA zrušila Dončičovi trest a lídr Dallasu pomohl ukončit sérii porážek

New York - Basketbalisté Dallasu zvítězili v NBA na palubovce Indiany 127:104 a výrazně jim k tomu pomohl hvězdný Luka Dončič, který původně neměl vůbec nastoupit. Slovinskému rozehrávači ale vedení soutěže jen pár hodin před úvodním rozskokem anulovalo technickou chybu z předchozího zápasu, po které měl být automaticky suspendován na jedno utkání. Lídr Mavericks dal 25 bodů a Dallas ukončil sérii čtyř porážek, nadále ale zůstává jedenáctý v Západní konferenci těsně za příčkami pro postup do předkola play off.

Dončič v minulém zápase dostal 16. technickou chybu v sezoně, což znamená automaticky trest. Obdržel ji za protesty proti tomu, že na něj rozhodčí neodpískali faul. Vedení NBA ale nakonec rozhodlo verdikt anulovat a trest bude následovat až po příští technické chybě.

Dončič tak mohl v Indianapolis nastoupit, po pomalejším začátku dal v závěru poločasu deset bodů v řadě a získal pro hosty sedmnáctibodové vedení. Ve třetí čtvrtině přidal dalších 11 bodů a za jasného stavu si mohl dovolit v poslední části už odpočívat. Bodový příspěvek doplnil za 28 minut hry o sedm doskoků a šest asistencí.

"Bylo to pro nás těžké. Luka klasicky kromě bodů předvedl několik neuvěřitelných přihrávek, které umí jen on," řekl trenér Indiany Rick Carlisle. "Nepřekvapilo mě, že ho liga nechala hrát. Hlavně by měli omezit technické chyby, dávají jich zbytečně moc," dodal.

Lídr soutěže Milwaukee zvítězil 126:117 nad Detroitem i bez dvou hlavních opor Janise Adetokunba a Jrue Holidaye. Zastoupil je Khris Middleton s 34 body. "Jelikož jsme byli bez Janise, bylo na mně, abych byl agresivní směrem na koš," řekl.

Také Philadelphia se musela obejít bez klíčových hráčů Jamese Hardena a Joela Embiida, přesto trápila lídra Západní konference Denver. Nuggets nakonec ve své hale vyhráli 116:111 i díky triple doublu Nikoly Jokiče za 25 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí.

Domácí vedli šest a půl minuty před koncem o 17 bodů, ale dovolili Sixers snížit na pouhé tři body, než výhru pojistil Jeff Green. Philadelphii táhl s 29 body Tyrese Maxey a dobrý výkon lavičky.

Nejlepším střelcem večera byl se 40 body Immanuel Quickley z New York Knicks, který přispěl k domácí výhře 137:115 nad Houstonem.

Vedle Dallasu uspěly i další dva týmy bojující v Západní konferenci o předkolo play off. New Orleans Pelicans vyhráli 124:90 nad Portlandem a Minnesota získala cennou výhru 119:115 na hřišti třetího Sacramenta. Rudy Gobert k tomu přispěl 16 body a 16 doskoky.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Denver - Philadelphia 116:111, Detroit - Milwaukee 117:126, Indiana - Dallas 104:127, LA Clippers - Chicago 124:112, New York - Houston 137:115, Portland - New Orleans 90:124, Sacramento - Minnesota 115:119, Utah - Phoenix 103:117.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Boston 75 52 23 69,3 2. x-Philadelphia 75 49 26 65,3 3. New York 76 43 33 56,6 4. Brooklyn 75 40 35 53,3 5. Toronto 75 37 38 49,3

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 75 54 21 72,0 2. x-Cleveland 76 48 28 63,2 3. Chicago 75 36 39 48,0 4. Indiana 76 33 43 43,4 5. Detroit 75 16 59 21,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 75 40 35 53,3 2. Atlanta 75 37 38 49,3 3. Washington 75 33 42 44,0 4. Orlando 75 32 43 42,7 5. Charlotte 76 25 51 32,9

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 74 47 27 63,5 2. New Orleans 75 38 37 50,7 3. Dallas 76 37 39 48,7 4. San Antonio 75 19 56 25,3 5. Houston 76 18 58 23,7

Severozápadní divize:

1. y-Denver 75 51 24 68,0 2. Minnesota 76 39 37 51,3 3. Oklahoma City 75 37 38 49,3 4. Utah 75 35 40 46,7 5. Portland 75 32 43 42,7

Pacifická divize:

1. Sacramento 75 45 30 60,0 2. Phoenix 75 40 35 53,3 3. LA Clippers 76 40 36 52,6 4. Golden State 76 39 37 51,3 5. LA Lakers 75 37 38 49,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.