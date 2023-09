Praha - Olympijskou kolekci pro nástup české výpravy na hrách v Paříži navrhuje Jan Černý. Jméno autora, který na projektu pracuje už rok, dnes na setkání s novináři a sportovci zveřejnil Český olympijský výbor (ČOV). Konkrétní podoba modelů pro slavnostní zahájení a zakončení OH 2024 bude odhalena až příští rok, ale návrhář už dnes slíbil, že se budou vymykat všemu, co bylo dosud k vidění. Svou kolekci označil jako "brutálně speciální".

Fotogalerie

K Paříži má Černý blízko, půl roku tam strávil na stáži v centru Louis Vuitton. "Pro mě je to specifické a speciální v tom, že je to Paříž. Po čtyřech letech se tam vracím," ocenil. Překvapilo ho, když nabídku po loňském vyhlášení hudebních cen Anděl dostal. "Byl jsem tehdy úplně v šoku, připadalo mi to neuvěřitelné. Přišel za mnou (manažer digitálních médií ČOV) Tomáš Houska. To si budu pamatovat asi navždycky, tenhle moment," vzpomínal.

Národní olympijský výbor ho společně s dodavatelem oblečení Alpine Pro vybral díky jeho neotřelému pohledu na oblékání. "Honza Černý je renomovaný mladý návrhář, má vše před sebou a jsme přesvědčení, že udělá maximum pro to, abychom při slavnostním zahájení her v Paříži uspěli. Nejen, aby se v kolekci dobře cítili čeští sportovci, ale aby oslovila svět. Když se bavíme s ostatními státy, všichni říkají: Paříž, to je město módy. Zahájení bude na Seině. Oblečení musí být mimořádné. A my určitě nechceme stát stranou. Věříme Honzovi, že dokáže zaujmout," uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.

Černý vzal tvorbu nástupové kolekce jako výzvu. "Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě zaujmout úplně všechny," poznamenal. "Nástupová kolekce bude brutálně speciální. Během mojí rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí. Proces tvorby je pro mě velice intenzivní. Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jednoho jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zemi," doplnil.

Snaží se v kolekci prezentovat nejen oblečení, ale i to nejlepší z českého designu a umění. Kloubí estetiku a nové technologie. Když studoval minulé nástupové kolekce, které Česko i jiné výpravy používají, našel tři hlavní skupiny. Může to být formální oblečení, jako jsou obleky nebo kostýmky, sportovnější styl s bundami nebo modely inspirované národními kroji. "Nemíchají se tyhle aspekty dohromady a nepřemýšlí se mimo tyhle boxy. To jsme rozbili. Bude to něco, co jsem nejmenoval," naznačil.

Tvorbu oblečení konzultuje se zdravými i handicapovanými sportovci, protože nástupová kolekce se v Paříži využije i na paralympiádě. Chce, aby jeho modely zaujaly. "Neúspěch by byl, kdyby to proplulo, nic se nestalo, nic se neřešilo a nikdo o tom nic nenapsal," dodal.