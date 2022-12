Na silnicích v Libereckém kraji je sníh v horách, jinde hrozí náledí

Praha - Silnice jsou na řadě míst po ránu sjízdné se zvýšenou opatrností, většinou jsou ošetřené solí. Na silnicích v Libereckém kraji je sníh v horských oblastech. Opatrní by ale měli být řidiči při jízdě i v ostatních částech kraje, na mokrých površích se lokálně mohou tvořit zmrazky nebo náledí. Ve vyšších polohách na severu Olomouckého kraje v noci na dnešek opět sněžilo. Většina silnic je po chemickém posypu holá a mokrá.

Královéhradecký kraj

V Orlických horách a ve vyšších polohách na Rychnovsku dnes ráno pokrývala silnice vrstva čerstvého sněhu. V nižších polohách Královéhradeckého kraje místy pršelo. Hlavní silniční tahy v kraji byly většinou mokré a sjízdné bez omezení, uvedli silničáři. Přes den by podle meteorologů mělo v Krkonoších a v Orlických horách vydatně sněžit.

Teploty se dnes ráno v kraji při zatažené obloze pohybovaly od nuly do plus tří stupňů Celsia. Na horách bylo kolem minus jednoho stupně.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, místy meteorologové čekají slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. V nižších polohách by mohl padat sníh s deštěm. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být od minus tří stupňů do nuly.

Liberecký kraj

Na silnicích v Libereckém kraji je sníh v horských oblastech. Opatrní by ale měli být řidiči při jízdě i v ostatních částech kraje, na mokrých površích se lokálně mohou tvořit zmrazky nebo náledí, vyplývá z informací od silničářů a meteorologů.

V kraji je ráno nejčastěji mezi nulou a jedním stupněm Celsia, na horách jsou teploty mezi minus jedním až minus čtyřmi stupni. Na hlavních silničních tazích v Jizerských horách a západní části Krkonoš jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemické ošetření, na vozovkách nižších tříd v těchto horách je nová vrstva sněhu nebo jeho zbytky.

Podle předpovědi by přes den mělo být oblačno až zataženo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou od jednoho do čtyř stupňů, na horách mezi minus čtyřmi a minus jedním stupněm Celsia.

Olomoucký kraj

Ve vyšších polohách na severu Olomouckého kraje v noci na dnešek opět sněžilo. Například na Šumpersku napadly podle silničářů dva až tři centimetry sněhu. Většina silnic je po chemickém posypu holá a mokrá, zbytky rozbředlého sněhu zůstávají na některých úsecích a na vozovkách udržovaných inertně, řekli dnes ČTK dispečeři správy silnic.

Se zvýšenou opatrností musejí počítat řidiči na Jesenicku, ve vyšších polohách jsou tam stále slabé sněhové přeháňky. Silnice položené níže jsou podle dispečera holé a mokré po posypu. "Ve vyšších polohách na sinicích udržovaných chemicky jsou místy zbytky rozbředlého sněhu. Na inertních vozovkách je slabá vrstva ujetého sněhu, místy břednoucího," uvedl dispečer. Doplnil, že teplota v Jeseníku se dnes ráno pohybuje kolem 1,5 stupně Celsia nad nulou.

Na Šumpersku se teploty pohybují od nuly do dvou stupňů, i tam jsou místy sněhové přeháňky. "Silnice po chemickém posypu jsou holé a mokré, ve vyšších polohách jsou zbytky rozbředlého sněhu, stejně tak na inertních vozovkách," uvedl dispečer.

Silnice v nižších částech okresu jsou většinou holé a mokré a sjízdné bez větších problémů.

Pardubický kraj

V oblastech s větší nadmořskou výškou zůstávají v Pardubickém kraji na silnicích zbytky sněhu. Vlivem teplot a solení je rozbředlý. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Na sníh se musí řidiči připravit v okolí Hlinska, Lanškrouna, Žamberka nebo Poličky. Také v Železných horách v oblasti Třemošnice a Seče jsou menší komunikace zasněžené.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na některých místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky, někde také dopravu komplikovaly mlhy. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus třemi stupni.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po chemickém posypu sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách leží zbytky rozbředlého sněhu. V Krušných horách je snížená dohlednost vlivem sněhových srážek. Ojediněle hrozí náledí. Vyplývá to z informací meteorologoů a dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Zbytky sněhu leží například na Cínovci na Teplicku, na cestách v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku nebo ve Šluknovském výběžku. Naproti tomu na Litoměřicku jsou silnice holé a suché, podle silničářů sjízdné bez omezení.

Ojediněle se mohou během dne místy vyskytnout sněhové přeháňky, v nížinách smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty vystoupají až k pěti stupňům, na severu kraje až ke třem stupňům. Na horách meteorologové předpokládají teploty od minus tří do nuly.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po ránu sjízdné se zvýšenou opatrností. Podle informací krajské správy a údržby silnic jsou silnice ošetřené solí a jsou většinou mokré. V noci na Vysočině sněžilo v severní části území. V kraji platí výstraha meteorologů před náledím.

Jemně sněžit začalo na Vysočině na Havlíčkobrodsku a Žďársku asi hodinu po půlnoci, napadlo okolo centimetru sněhu, silničáři vyjeli s více než 90 sypači. Teploty se během noci pohybovaly od dvou stupňů Celsia do půl stupně pod nulou.

Během dne bude v kraji podle meteorologů oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Znovu mohou být někde sněhové přeháňky, nejvyšší odpolední teploty budou od minus jednoho do dvou stupňů Celsia. Výstraha před náledím platí do 10:00.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Zůstávají mokré, na Zlínsku a Vsetínsku, především ve vyšších polohách, na nich místy leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Vozovky v okrese Vsetín navíc mohou také namrzat. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, místy s dešťovými přeháňkami nebo mrholením a slabým větrem. V okolí Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku sněžilo. Teploty se v regionu pohybovaly od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Zejména na Valašsku a v Bílých Karpatech se mohou objevit sněhové přeháňky, v polohách pod 300 metrů nad mořem i srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.