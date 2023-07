Muž zastřelil u Augsburgu na jihu Německa tři lidi a další dva zranil

Berlín - V obytném domě na jihu Německa byli dnes zastřeleni tři lidé a další dvě osoby v nedalekém domě utrpěly zranění. Informovala o tom podle agentury AP místní policie. Střelec byl zadržen. Motiv jeho činu je nejasný a je předmětem vyšetřování.

Střelba se odehrála dnes večer ve městě Langweid nedaleko bavorského Augsburgu. Jak policie podle agentury DPA uvedla, podezřelý, 64letý muž, byl následně zadržen.

Muž zastřelil dvě ženy ve věku 49 a 72 let a 52letého muže. Pak pokračoval do dalšího domu v nedaleké ulici. Tam postřelil 32letou ženu a 44letého muže. Oba byli převezeni do nemocnice, podle policie je jejich stav stabilizovaný, uvedl server focus.de.

Útočník byl dopaden poblíž druhého místa činu. Zastaven byl v autě a při zatýkání nekladl žádný odpor, popsala německá média. Jaký byl vztah pachatele s oběťmi, je rovněž předmětem vyšetřování.