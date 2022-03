Model play off hokejové extraligy se nemění, hrát se ale bude s diváky

Praha - Podle stejného herního modelu jako v předešlé sezoně bude v pátek zahájeno předkolo play off hokejové extraligy. Do vyřazovací části postoupilo opět dvanáct týmů, osm z nich se představí v předkole hraném na tři vítězné zápasy. V další fázi se už bude hrát tradičně na čtyři výhry. Novinkou oproti loňsku bude ale přítomnost fanoušků na stadionech, minulé play off se totiž prakticky až do samotného závěru hrálo bez diváků.

"Máme za sebou sezonu v upraveném formátu s patnácti týmy. Byla to výzva, abychom nastavili rozpis. Navíc do sezony zasáhlo rozhodnutí NHL neuvolnit hráče na olympijské hry a v lednu covid. Zvládli jsme ale odehrát všech 420 zápasů," uvedl ředitel soutěže Josef Řezníček na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Kvůli covidu bylo v základní části přeloženo jen 34 utkání, osm procent z celkového počtu. "Naštěstí varianta omikron jak rychle přišla, tak rychle odešla. Během tří týdnů se pokračovalo podle plánu," oddechl si Řezníček. Extraligové kluby se ale musely vyrovnat s tříměsíčním omezením návštěvnosti. "Chybělo nám tak v průměru 4000 lidí na zápas. Doufám, že klubům se v play off podaří snížit velké finanční ztráty," přál si Řezníček.

Stejně jako se nemění herní model, beze změn je i herní řád play off. V předkole se tak bude do rozhodnutí hrát jen případný pátý zápas, od čtvrtfinále na nájezdy nemůže dojít také od pátého duelu. Finálová série začne 18. dubna, mistr bude znám nejpozději 30. dubna. O den dříve než boj o titul bude odstartovaná baráž, ve které se Kladno utká s vítězem první ligy.