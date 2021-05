Live Science: Kočky milují krabice tak moc, že se posadí i do falešné

New York - Každý, kdo má kočku, ví, jak milují sedět v jakékoli krabici. Nová studie naznačuje, že si stejně rády sednou i do iluzorního obrysu čtverce, což ukazuje, že se kočky - stejně jako jejich lidští páníčci - mohou nechat zmást optickým klamem, napsal server Live Science.

Instinkt sedět v krabici se netýká jen domácích koček. Floridský zvířecí útulek Big Cat Rescue zjistil, že zálibu v krabicích mají i další kočkovité šelmy, jako jsou lvi, tygři, levharti či rysi.

Toto nutkání, občas přezdívané "když se tam vejdu, tak si sednu", není omezené na trojrozměrné krabice. V roce 2017 milovníci koček zveřejnili na twitteru záplavu fotografií, které potvrdily, že stačí jen vymezit lepící páskou obrys čtverce či obdélníku na podlaze, aby do něj kočka vešla.

Autorka studie Gabriella Smithová, vědkyně zabývající se zvířecími poznávacími schopnostmi ve středisku Thinking Dog na univerzitě Hunter College v New Yorku, chtěla zjistit, jestli se kočičí tendence sedět ve čtvercích na podlaze vztahuje i na iluzorní čtverce.

Smithová a její kolegové se soustředili na takzvanou Kaniszovu iluzi. Ta zahrnuje naaranžování čtyř tvarů podobajících se videohře Pac-Man - kruhů, u nichž je odstraněna jedna čtvrtina - tak, aby naznačily kontury čtverce.

Vědci prostřednictvím twitteru oslovili více než 560 majitelů koček, aby se do projektu zapojili. Během šesti dní dobrovolníci použili papír, nůžky a pravítka, aby si vyrobili tvary Pac-Man a sestavili je tak, že buď vytvořily iluzi čtverce, nebo ne. Aby majitelé podvědomě pohledem nenasměrovali kočku správným směrem, dostali instrukci, aby si vzali tmavé brýle.

Jakmile měli tvary nalepené na podlaze, pustili dobrovolníci svou kočku do místnosti a sledovali, jestli se do některého z obrysů posadí alespoň na tři vteřiny během pěti minut od chvíle, kdy vstoupila do místnosti. Test natáčeli na video.

"Díky skutečnosti, že se kočky chovají nejpřirozeněji v důvěrně známém prostředí, jako je domov, byl formát občanské vědy pro tuto studii naprosto dokonalý," řekla Smithová listu Live Science.

Všechny testy nakonec dokončilo jen 30 majitelů. Vědci zjistili, že kočky si vybraly iluzorní čtverec sedmkrát a osmkrát skutečný čtverec. "To naznačuje, že jsou snadno ovlivnitelné iluzí," řekla Smithová.

"Tento objev nás informuje o vývoji jejich vidění, především jejich citlivosti ke konturám a tomu, jak na tom jsou v porovnání s lidmi a dalšími zvířaty," dodala.

Zůstává záhadou, co kočky ponouká k sezení v krabicích, anebo skutečných či iluzorních čtvercích. "Kočky mohou mít rády krabice nebo prádelní koše kvůli uklidňujícímu tlaku, který jim poskytují," řekla Smithová. Další možností je, že krabice probouzejí kočičí instinkt k útoku na kořist ze zálohy.

V budoucnosti by vědci chtěli zjistit, jestli se kočky nechají ošálit i 3D verzí Kaniszovy iluze. A jejich účinnost by také rádi prověřili u nedomestikovaných koček.

Smithová dodala, že na své vlastní mourovaté kočce jménem Pancetta zatím studii nezkusila. "Ale miluje všechny nové krabice od doručených balíčků," dodala.