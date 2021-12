Liberec porazil v předehrávce po obratu Hradec Králové 2:1

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 31. kola extraligy na svém ledě Hradec Králové 2:1. Bílí Tygři otočili skóre z 0:1 po polovině třetí třetiny v rozmezí 92 sekund, vítězný gól dal prvním zásahem v extralize mladý obránce Jan Štibingr. Severočeši tak navázali na nedělní vítězství nad Vítkovicemi a v tabulce poskočili na desátou příčku. Naopak Mountfield vyšel po sérii čtyř výher bodově naprázdno a nevyužil dnešního zaváhání vedoucího Třince v předehrávce s Vítkovicemi (1:3). Na Oceláře ztrácí i nadále z druhého místa čtyři body.

Liberec do utkání vstoupil o něco aktivněji a již po dvou minutách hry si zahrál přesilovku. V té měli dobré šance Ivan a Klapka, Kiviaho byl ale připraven. Po skončení početní výhody měl na hokejce vedoucí gól domácí Birner, trestuhodně však minul odkrytou branku. Následně si v početní výhodě zahráli také hosté, Kváču ale vůbec neohrozili.

Hra se poté odehrávala především ve středním pásmu a byla plná nepřesností. Až v závěru první části dostal tým Mountfieldu možnost dalších dvou přesilovek v krátkém sledu za sebou a slibnou šanci měl Koukal, Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

V úvodu druhého dějství byl v přesilové hře blízko vedoucího gólu liberecký Filippi, jeho rána však orazítkovala pouze horní tyč. Na druhé straně prověřili Kváču Oksanen a Jergl, liberecký brankář byl na místě. V polovině utkání hráli Východočeši další přesilovku, Liberec se ale výborně ubránil.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 38. minutě. Po Birnerově chybě ujeli hosté do rychlého přečíslení a po krásné přihrávce Jergla otevřel skóre zápasu Kevin Klíma. Bílí Tygři mohli bleskově odpovědět, po Grígerově ráně ale za Kiviahem podruhé v zápase zvonila tyčka

Do další šance se na začátku třetí částí prodral rychlík Zachar, Kiviaho ale jeho bekhendový pokus zneškodnil. Severočeši se i nadále tlačili do útoku a velkou šanci měl Kolmann, z ideální pozice ale přestřelil.

V 51. minutě už se však Liberec kýženého vyrovnání dočkal. Po dobré práci Rosandiče doklepnul volný kotouč do sítě pohotový Ordoš. A za další minutu a půl už Bílí Tygři dokonce vedli, když do sítě zaplulo Štibingrovo nahození od modré čáry - 2:1. Pro zadáka domácích to byla první trefa v extralize.

Královéhradečtí najednou museli dotahovat, naráželi ale na dobře zformovanou obranu domácích. V závěru sáhli hosté ke hře bez brankáře a obrovskou příležitost měl Kelly Klíma, netrefil ale poloodkrytou branku a Liberec své vítězství uhájil.

Hlasy trenérů po utkání: Patrik Augusta (Liberec): "Utkání jsme odehráli od první do poslední minuty velmi dobře. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Měli jsme několik šancí, navíc jsme nastřelili dvě tyčky. Z mužstva jsem hned od začátku cítil, že si jde tvrdě za vítězstvím. Jsme rádi za vítězství a ode mě míří hráčům do kabiny gratulace." Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Řeknu to zcela upřímně. Liberec byl celých šedesát minut lepším týmem. Předčil nás v pohybu, v soubojích, ve hře na kotouči. Zápas se nám vůbec v ničem nepovedl, nikomu z nás. Jediný, kdo snesl měřítko, byl náš gólman. Z jedné šance jsme sice dali vedoucí gól, to ale bylo z naší strany vše. Musíme všichni přidat."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 51. Ordoš (Rosandič, Klepiš), 53. Štibingr (Gríger, A. Najman) - 38. Kevin Klíma (Jergl, Blain). Rozhodčí: Kika, Vrba - Ganger, Klouček. Vyloučení: 8:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Liberec: Kváča - Štibingr, Rosandič, Kolmann, M. Ivan, J. Šedivý, Derner, Aubrecht - Gríger, Filippi, Ordoš - Zachar, Klepiš, Birner - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, A. Najman, J. Šír - od 21. navíc Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank, Šalda - Orsava, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Oksanen - Miškář, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.