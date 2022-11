Lesy ČR poslaly státu 3,81 miliardy korun, musí tomu přizpůsobit investice

Hradec Králové - Státní podnik Lesy ČR dnes poslal na účet státu do České národní banky mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. Podnik tomu musí přizpůsobit plánované investice, uvedl pověřený generální ředitel podniku Jiří Groda. O odvodu peněz ze státního podniku do státního rozpočtu rozhodla vláda ve středu. Peníze státu podle rozhodnutí vlády odvede i státní podnik Budvar, a to 550 milionů korun.

Přes úpravu investic by měl podnik pokračovat v zásadních investicích do obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. "Měli bychom beze změny pokračovat zejména v obnově lesů i opravě lesní dopravní sítě, které si v nejbližších letech vyžádají desítky miliard korun," řekl Groda.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dříve uvedl, že odvod peněz z Lesy ČR a pivovaru Budvar je nutný kvůli zajištění pomoci státu lidem, které výrazně zasáhly dopady války na Ukrajině - například růst cen energií. Oba podniky naposledy odvedly peníze do rozpočtu v roce 2018, tehdy to byly dohromady tři miliardy korun.

Převod peněz do rozpočtu umožnila novela zákona o státním podniku schválená před devíti lety. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že od té doby obě firmy odvedly 40 miliard korun. Lesy ČR naposledy odvedly 2,5 miliardy korun v roce 2018, Budvar ve stejném roce odvedl 500 milionů korun.

Lesům ČR letos výrazně stoupl zisk díky rostoucím cenám dřeva. Podnik v letošním prvním pololetí meziročně zmnohonásobil hrubý zisk na 4,73 miliardy korun z loňských 677 milionů korun. Tržby vzrostly o 56 procent na 9,4 miliardy korun z 6,1 miliardy korun před rokem.

Budějovickému Budvaru loni stouply tržby z prodeje výrobků a služeb o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun.