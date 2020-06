Kováč se Skácelem nahradili v Opavě trenéra Balcárka

Praha/Opava - Fotbalisty Opavy povedou v závěru ligy noví trenéři Radoslav Kováč a Alois Skácel. U posledního týmu tabulky nahradili odvolaného Jiřího Balcárka. Slezský celek, který má za sebou šestizápasovou sérii bez vítězství, o tom informoval na svých internetových stránkách.

Sedmačtyřicetiletý Balcárek skončil po sérii špatných výsledků, po nichž slezský celek před závěrečným zápasem základní části spadl na sestupové poslední místo. Opava v posledních šesti kolech nevyhrála, získala jen tři body a od předposlední Příbrami ji dělí jeden bod. Celkem Slezané pod Balcárkem odehráli 13 zápasů a nasbírali deset bodů.

"Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí, ale vnímáme, že náš tým potřebuje impulz. Výsledky neodpovídají našim představám, zejména v posledních domácích zápasech jsme měli získat více bodů, proto jsme se rozhodli pro změnu," uvedl sportovní manažer klubu Alois Grussmann.

Jako náhradu Opava přivedla Kováče se Skácelem, kteří podepsali dlouholeté smlouvy. "Angažování Radka Kováče je svým způsobem i signál pro naše mladé hráče, kteří budou mít obrovskou příležitost se ukázat. Lojza Skácel už tady v minulosti úspěšně působil a opavské prostředí zná, což je velká výhoda," řekl Grussmann.

Zatímco jednašedesátiletý Skácel působil u opavské devatenáctky a vedl také Zlín s Hlučínem, pro čtyřicetiletého Kováče jde o první angažmá v roli hlavního trenéra, byť kvůli chybějící profesionální licenci bude oficiálně asistentem. Někdejší hráč Olomouce, Sparty, Spartaku Moskva nebo West Hamu dosud působil jako asistent ve Spartě.

Opava ho oslovila zhruba před 14 dny. "Asi dva týdny zpátky jsme se s vedením klubu bavili. Dohoda směřovala k tomu, že přijdu po sezoně, nakonec se to ale zrychlilo," uvedl Kováč.

"Narodil jsem relativně kousek od Opavy. Pro mě je to velká šance, obrovská výzva, nad nabídkou jsem neváhal ani chvilku. Situace sice není růžová, ale věříme, že to můžeme zlomit. Manželka mi to přeje, dobře si uvědomuje, že je to pro mě velká šance. Dostal jsem koblihy na cestu a vyrazil," řekl s úsměvem bývalý reprezentant, jenž se představil na mistrovství světa v roce 2006 i na Euru o dva roky později.

Tlak si nepřipouští. "Pod tlakem jsem dělal poslední čtyři roky ve Spartě. Navíc šlo o neúspěšné období, takže tlak byl obrovský. Teď si ho nepřipouštím. Budeme pracovat, jak nejlépe dovedeme. Zda budeme úspěšní, si můžeme říci za měsíc," konstatoval Kováč.

Spolu se Skácelem poprvé povede Opavu v nedělním závěrečném zápase základní části doma proti Českým Budějovicím. Poté následuje pětikolová nadstavba o udržení a poslední tým tabulky čeká přímý sestup.

"Na premiéru se moc těšíme, věřím, že to dobře dopadne. Chvění tam bude, ale věřím, že se dobře připravíme. Kluci na Spartě odehráli dobrý zápas a z toho si musíme vzít jen pozitiva," řekl Kováč.