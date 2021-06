Koruna mírně oslabila k euru i vůči dolaru, burza posílila

Praha - Koruna v pondělí ztrácela na obě hlavní světové měny. K euru oproti pátečnímu závěru oslabila o osm haléřů na 25,43 Kč/EUR, k dolaru o pětník na 20,98 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online k 17:00. Pražská burza v úvodu týdne mírně posílila.

Kurz koruny vůči euru první pracovní den tohoto týdne stagnoval na relativně silné úrovni, uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Ve prospěch tuzemské měny hraje úrokový diferenciál a očekávání toho, že úrokové sazby půjdou brzy nahoru," dodal.

Člen bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba v dnes publikovaném rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že by preferoval zvýšení úrokových sazeb už na červnovém zasedání, místo vyčkávání na srpen. "To, že koruna nereagovala, si vysvětluji tak, že se zvýšením úrokových sazeb už všichni počítají a že je už koruna dost silná," uvedl jako možný důvod hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Burzovní index PX v pondělí stoupl o 0,23 procenta na 1180,01 bodu. Dařilo se akciím technologické firmy Avast, které získaly téměř procento, a rostly i cenné papíry ČEZ a rakouských titulů. Naopak se ztrátou uzavřely české banky či operátor O2, který odepsal 1,35 procenta. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Akcie společnosti Avast si dnes připsaly 0,98 procenta na 144,85 koruny. ČEZ zakončil výše o 0,39 procenta na 637,50 Kč a Erste Bank si připsala 0,59 procenta, její cenné papíry zdražily na 855 korun. Druhá rakouská emise, pojišťovna VIG, si polepšila o 0,34 procenta na 598,50 koruny.

Naopak tuzemským bankám se v úvodu týden nedařilo, Komerční banka odepsala 0,44 procenta na 790,50 koruny a Moneta Money Bank půl procenta na 78,15 koruny. Největší pokles zaznamenaly cenné papíry telekomunikační společnosti O2, které odepsaly 1,35 procenta na 293 korun.

Z menších emisí klesly o sedm desetin procenta akcie nápojářské Kofoly, o 0,64 procenta cenné papíry Photon Energy a zhruba o čtvrt procenta zlevnily likérka Stock a Česká zbrojovka.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 25,35 25,43 Kč/USD 20,93 20,98

Zdroj: Patria Online