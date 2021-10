Karviná po trenérské změně prohrála v Olomouci a zůstává v lize poslední

Olomouc - Fotbalisté Karviné po trenérské změně prohráli v 11. kole první ligy v Olomouci 0:2 a nadále zůstávají jako jediní v této sezoně nejvyšší soutěže bez vítězství. Sigmu poslal do vedení v sedmé minutě Antonín Růsek a krátce po změně stran přidal z penalty pojistku Pablo González. Karvinou po odvolání Jozefa Webera zatím nevedl nový kouč Bohumil Páník, který chyběl kvůli nemoci. Zastoupil ho sportovní ředitel Lubomír Vlk. Slezané zůstali v tabulce poslední, Sigmě patří šestá příčka.

"Že dnes povedu tým, jsem se dozvěděl mezi devátou a desátou hodinou ráno. Se zbytkem realizačního týmu jsme se na to museli připravit, ale v průběhu týdne tým připravoval trenér Páník. S trenérem jsme pak během zápasu a hlavně o poločase byli v intenzivním kontaktu," řekl na tiskové konferenci Vlk.

Olomouc získala vedení už v sedmé minutě po rychlém přechodu do útoku. Zahradníček se dostal k míči na pravém křídle a přízemním centrem našel na malém vápně Růska, který překonal brankáře Neumana. Karviná mohla odpovědět o čtvrt hodiny později, ale Bartošákovu povedenou střelu vytáhl ještě lepším zákrokem domácí brankář Macík.

Hosté mohli udeřit i z následného rohového kopu, ale hlavičku jednoho z karvinských hráčů odvrátil na brankové čáře Beneš. Po půlhodině těsně minul zadní tyč Růsek, ale stejně byl v ofsajdu. Za hostující obranu se poté dostal také Hála, z dobré pozice však vysoko přestřelil. Na druhé straně na nebezpečný centr Mangabeiry nikdo z karvinských hráčů nedosáhl.

Na začátku druhého poločasu vypálil z velké dálky hostující Stropek, Macík však skákavý míč zkrotil. Poté Šindelář fauloval v pokutovém území domácího Zifčáka a rozhodčí Hocek nařídil pokutový kop. Španělský záložník González v 53. minutě nezaváhal a střelou k pravé tyči poslal Olomouc do dvoubrankového vedení.

"Tak jako v minulých zápasech jsme si nepohlídali začátky poločasů, na které jsme se připravovali. Ve druhém poločase už bylo po penaltě rozhodnuto a domácí zápas kontrolovali," prohlásil Vlk.

O chvíli později mohla Sigma přidat třetí branku, jenže Růsek střelou z vápna těsně minul vzdálenější tyč. Karviná poté předvedla rychlý brejk, po kterém na zadní tyči zakončoval Sinjavskij, odkrytou branku však zároveň se signalizací ofsajdového postavení netrefil.

Na opačné straně Hála nepřekonal hostujícího gólmana Bolka, který po poločase mezi tyčemi nahradil kolegu Neumana, a sedmou trefu v ligové sezoně si nepřipsal. Zhruba 10 minut před koncem se ke střele uvnitř vápna dostal Nešický, ale jeho pokus zablokovali domácí obránci na rohový kop. Sigma vyhrála po čtyřech kolech.

"Z celkového pohledu si myslím, že jsme utkání vyhráli zaslouženě i přesto, že jsme nenabídli takovou fotbalovou kvalitu a podívanou, jakou bychom si představovali. Pro nás dnes bylo cílem hlavně utkání zvládnout a zvednout si sebevědomí. To jsem totiž v předchozích zápasech postrádal," řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

"Domácí dnes zvítězili zaslouženě i přesto, že jsme v prvním poločase hráli vyrovnanou partii. Měli jsme i nějaké šance, které jsme neproměnili. Celý podzim nás trápí opakující se chyby," litoval Vlk.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Cíl do toho utkání byl po čtyřech kolech bez výhry jasný, zvládnout to za tři body. Logicky bychom to ale chtěli podložit vyšší herní kvalitou, která v některých pasážích nebyla. V předfinální fázi jsme měli dost situací, které se daly dohrát do gólu. Z celkového pohledu si myslím, že jsme utkání vyhráli zaslouženě i přesto, že jsme nenabídli takovou fotbalovou kvalitu a podívanou, jakou bychom si představovali. Pro nás dnes bylo cílem hlavně utkání zvládnout a zvednout si sebevědomí. To jsem totiž v předchozích zápasech postrádal. Samozřejmě nás překvapilo, že tu trenér hostů nebyl, ale Sigma i já osobně jsme si tím v minulosti prošli. Někdy jdou okolnosti proti vám. Samozřejmě je to komplikace v přípravě na utkání, ale v samotném zápase už to podle mě nehraje roli."

Lubomír Vlk (trenér Karviné): "Domácí dnes zvítězili zaslouženě i přesto, že jsme v prvním poločase hráli vyrovnanou partii. Měli jsme i nějaké šance, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase už bylo po penaltě rozhodnuto a domácí zápas kontrolovali. Nepomohla nám ani změna rozestavení. Tak jako v minulých zápasech jsme si nepohlídali začátky poločasů, na které jsme se připravovali. Že dnes povedu tým, jsem se dozvěděl mezi devátou a desátou hodinou ráno. Se zbytkem realizačního týmu jsme se na to museli připravit, ale v průběhu týdne tým připravoval trenér Páník. S trenérem jsme pak během zápasu a hlavně o poločase byli v intenzivním kontaktu. Komunikovali jsme o změně rozestavení a kdy a koho vystřídat."

SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 7. Růsek, 53. González z pen. Rozhodčí: Hocek - Hrabovský, Mikeska - Hrubeš (video). Bez karet. Diváci: 2959.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček (90.+1 Matoušek), Breite, Růsek, González (85. Hubník), Hála (85. Šíp) - Zifčák (70. Sedlák). Trenér: Jílek.

Karviná: Neuman (46. Bolek) - Stropek, Šindelář, Buchta - Křapka (61. Bartl), Mangabeira (79. Durosinmi), Qose (61. Túlio), Šehič - Siňavskij, Svoboda, Bartošák (79. Nešický). Trenér: Vlk.