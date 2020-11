Jihočeši dál čekají na výhru, podlehli Boleslavi v prodloužení

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic neuspěli ani při sedmém pokusu o premiérové vítězství po postupu do extraligy. V duelu 15. kola měli znovu blízko ke třem bodům, ale neudrželi výsledek v závěrečných minutách a podlehli Mladé Boleslavi 1:2 v prodloužení. V čase 60:38 rozhodl David Šťastný, jenž si při vyrovnání Martina Ševce v 53. minutě připsal nahrávku. Stejnou bilanci měl i Ševc.

Jihočeši oproti předchozímu domácímu vystoupení proti Karlovým Varům poslali do hry jen šestici obránců, z nichž nejzkušenější Vydarený již při prvním střídání usedl na trestnou lavici. Českobudějovický tým se v úvodním dějství ubránil celkem třikrát v oslabení a stálo při něm i štěstí, když Jääskeläinen trefil tyčku. Oboustranně rychlý hokej nabízel zajímavé útočné akce, ale poslední slovo měli brankáři. Více zaměstnaný byl domácí Čiliak.

Skóre otevřel z přesilovky v úvodu druhé části důrazný Voženílek. Střídačka hostí reagovala trenérskou výzvou a rozhodčí uznali gól až po dlouhém zkoumání, zda gól nepadl po zásahu vysokou holí nebo rukavicí. Krátce před vypršením trestu domácího Nováka mohl z výhodné pozice vyrovnat Stránský, ale díky obětavému zákroku obránce Pýchy letěl tečovaný puk mimo branku

Ve třetím dějství zvyšovali Středočeši aktivitu, obrana Motoru však pracovala spolehlivě, navíc si Allen dovolil útočný výpad a po objetí branky zezadu ohrozil jejího strážce Růžičku. Nebezpečná byla také akce Indrákovy řady. Po trestu Dlapy na pět minut a do konce utkání došlo v rychlém sledu k dalším vyloučením a hosté hráli paradoxně přesilovku čtyři na tři, v níž vyrovnal Ševc střelou pod horní tyčku.

Následně domácí nevyužili početní převahu pět na tři. Po 38 sekundách prodloužení zajistil Šťastný vítěznou radost pro Mladou Boleslav.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Prospal (České Budějovic): "Kluci dnes předvedli, co nás zdobí - pohyb, bojovnost, nasazení. Nakonec ale zase dokázali najít způsob, jak prohrát zápas. Dostaneme pětiminutovou přesilovku, ale během minuty hrajeme tři na čtyři a dostaneme gól. Mančaft musím pochválit za úsilí v zápasech i tréninku, ale soupeři bohužel dokážou potrestat ptákoviny, které děláme. Dnes jsme měli příliš mnoho vyloučených a dělali zbytečné fauly hokejkou. Nejlepším hráčem byl brankář Čiliak, který nás podržel hlavně v první třetině."

Pavel Patera (Mladá Boleslavi): "Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Vůbec nám nevyšel vstup do druhé části, kdy jsme zaslouženě inkasovali v oslabení. Ani v závěru to nevypadalo s námi dobře, zvláště po pětiminutovém vyloučení, ale nakonec to vyznělo pro nás. Hráli jsme zápas po strašně dlouhé době a musíme ocenit, že kluci dokázali do toho dát srdíčko."