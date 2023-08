Jíchová si na MS připadala jako v Bangkoku, první velké finále chce brzy

Budapešť - Překážkářka Nikoleta Jíchová si na mistrovství světa připadala jako v Bangkoku, v Budapešti je aktuálně podobně horko a dusno. K postupu do finále měla daleko, ale i sedmnácté místo na světě je po loňské jedenácté příčce na ME zlepšením. V Budapešti byla dvaadvacetiletá česká běžkyně osmou Evropankou. Po závodě se svěřila, že by to ráda příští rok v červnu na mistrovství Evropy v Římě potvrdila a poprvé postoupila do velkého finále.

Teploty v Budapešti se aktuálně pohybují vysoko nad třiceti stupni Celsia, pořadatelé MS kvůli tomu posunuli středeční rozběhy na 5000 metrů žen do večerního bloku. S vedrem se musela vyrovnávat i Jíchová. "Přijdu si, jako kdybych byla v Bangkoku. Když vyjdu z call roomu, kde je 17 stupňů, tak venku je kromě opravdu velkého dusna i vlhko. Mám na sobě asi tak 38 štípanců od komára. Exotické počasí, ale myslím, že mi to vyhovovalo. A hlavně mi vyhovovalo, že tady vůbec nefoukalo, což bylo úplně skvělé," řekla.

Ze semifinálového běhu byla rozpačitá a na vysněný olympijský limit zatím nedosáhla. Výkon 55,01 byl její druhý nejlepší v kariéře a vešla se do první světové dvacítky. "Doufám, že budu pokračovat touto cestou postupných zlepšení. Jsem velmi spokojená, nicméně jsem na sebe i přísná. Vždycky ze sebe chci víc a víc. Jsem zdravě namotivovaná do příště. Je to pro mě velký úspěch, i pro trenéra. I za něj asi můžu říct, že máme radost," řekla svěřenkyně Jindřicha Šimánka.

Byla nadšená, když viděla, že se v semifinále potká s Američankou Dalilah Muhammadovou, která je pro ni velkým vzorem. "Běží s takovou lehkostí, běží velmi rychle, běží na čtrnáct kroků, obě nohy umí naprosto perfektně. Kromě toho je hrozně krásná a přijde mi, že vždycky hrozně milá," řekla na adresu bývalé světové rekordmanky, olympijské šampionky z Ria a mistryně světa z roku 2019.

V Budapešti ani Muhammadová nepostoupila do finále. V semifinále doběhla třetí a výkon 54,19 jí nestačil, bylo potřeba zaběhnout pod 54 sekund. "Opravdu ta výkonnost jde strmě nahoru, takže uvidíme, na co to vždycky bude stačit. Ale já doufám, že se jednou do té opravdu světové špičky probojuji. Věřím tomu," prohlásila odhodlaně Jíchová.

Podle výsledků tohoto šampionátu může příští rok pomýšlet na finále ME. "Doufám, že ano, chci ho," poznamenala. A touží i po olympiádě v Paříži, k limitu znamenajícímu letenku na OH jí chybějí tři setiny sekundy. Neví, jestli nevyužije aktuální dobré formy a nezkusí to ještě letos. "Teď si opravdu potřebuji pár dní psychicky odpočinout. Zároveň pokud se mi naskytne nějaký pěkný závod mimo Českou republiku, tak bych to asi vzala a ještě se pokusila. Ale musíme se domluvit s trenérem," dodala.