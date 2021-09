Je to moje práce, řekl Ronaldo o vítězném gólu z páté minuty nastavení

Manchester - Jako splněnou práci bral hvězdný Cristiano Ronaldo svůj gól z páté minuty nastavení, kterým rozhodl o středečním vítězství fotbalistů Manchesteru United 2:1 nad Villarrealem ve skupině Ligy mistrů. Podle trenéra "Rudých ďáblů" Oleho Gunnara Solskjaera má tým s šestatřicetiletým útočníkem šanci na výhru vždycky.

"Je to moje práce," řekl Ronaldo s úsměvem britské televizi BT Sport. "Nebyl to můj nejlepší zápas, nehrál jsem moc dobře. Ale někdy hraju dobře a nedám gól, teď mi to zase tolik nešlo, ale skóroval jsem," doplnil kapitán portugalské reprezentace.

United, kteří vstoupili do skupiny F porážkou 1:2 na hřišti Young Boys Bern, nezačali dobře ani doma. Villarreal poslal do vedení v 53. minutě Paco Alcácer, ale už za sedm minut odpověděl Alex Telles a těsně před koncem dokonal obrat Ronaldo. Manchesterský tým "Žluté ponorce" částečně oplatil prohru z posledního finále Evropské ligy.

"Bylo to těžké utkání, Villarreal hrál výborně, měl hodně šancí. My byli trochu nervózní a trápili se. Měli jsme štěstí, které nám v posledních zápasech chybělo. Ukázali jsme odvahu a diváci nás tlačili dopředu, za což jim děkuji. Důležitá výhra," uvedl Ronaldo.

"Věděli jsme, že pokud nebudeme bodovat, bude těžké postoupit. Teď je všechno možné a otevřené. Věříme, že půjdeme dál," doplnil bývalý hráč Sportingu Lisabon, Realu Madrid a Juventusu, který nastoupil ke 178. duelu v Lize mistrů a překonal rekord španělského brankáře Ikera Casillase.

Ronaldo po letním návratu na Old Trafford vstřelil v pěti soutěžních zápasech pět gólů. "Když máte Cristiana na hřišti, vždycky je šance. Před brankou je prostě skvělý. Ovlivňuje všechny - hráče, diváky," ocenil Solskjaer.

"Celou kariéru ho provází, že zůstává ve hře. Když se dostane do šance, je to gól. Měl pár pološancí, ale známkou skvělého kanonýra je, že když přijde velká šance, zachová klid," dodal norský kouč.