Hrubec: Odehráli jsme nejlepší zápas na turnaji, ale vyhrál lepší

Riga - Ani 23 úspěšných zákroků brankáře Šimona Hrubce a pouze jeden inkasovaný gól nepomohly českým hokejistům k vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize nad Finskem. Úřadujícím šampionům stačil k postupu do semifinále jediný gól, Hrubcův protějšek Jussi Olkinuora totiž neinkasoval ani jednou.

"Je to škoda. Nevím, co k tomu říct. 1:0 je nejtěsnější výsledek," řekl Hrubec České televizi. Devětadvacetiletého gólmana překonal jen ve 33. minutě Jere Innala. "Viděl jsem, že puk v rohu a periferně jsme si všiml, že na kruhu je volný hráč. Snažili jsme se to nějak zblokovat, ale přes hráče šla střela, kterou jsem byl rád, že jsem vůbec chytil. Pak se to ale nešťastnou náhodou odrazilo přímo na hokejku Fina a pro něj již nebylo těžké to tam zasunout," popsal Hrubec jediný gól na on-line tiskové konferenci.

Přestože Češi prohráli těsně a zejména v závěru při power play si vytvořili několik slibných šancí, Hrubec uznal, že soupeř vyhrál zaslouženě. Takticky zvládl zápas lépe. "Před zápasem jsme si řekli, co chceme hrát, a plnili jsme to. Jejich trenér na to ale samozřejmě zareagoval, začali hrát jinak a přijde mi, že my jsme nevěděli, jak na ně. Bylo to těžké. Ze začátku na sebe narážely dvě stejné taktiky, strategie a já osobně jsem věděl, že to bude o jednom dvou gólech. Že to nebude přestřelka," řekl Hrubec. "Fakt jsme si to asi nezasloužili, dopadlo to, jak to mělo dopadnout, a vyhrál lepší," uznal.

Reprezentace po dvou porážkách na úvod turnaje od třetího zápasu prakticky bojovala o postup do čtvrtfinále, který nakonec sérií pěti výher získala. "Ze začátku turnaje jsme měli těžký los a začátek nám trošku utekl. Sérií pěti výher jsme se do toho dostali, ale dnes si musíme přiznat, že jsme byli outsidery, protože Finy osobně tipuju na vítěze celého šampionátu. Asi jsme dnes odehráli nejlepší utkání, vypracovali jsme si hodně šancí. Škoda, že tam nic nepadlo. Hlavně při hře v šesti proti pěti na konic" uvedl Hrubec.

Gólman Omsku byl po prohře zklamaný, byl však rád, že už bude moct být s rodinou. "Být bez rodiny bylo nejhorší, Zažil jsem to pět měsíců v Rusku, teď jsem přijel na chvilku domů, zvykl jsem si na to být zase s rodinou a teď jsem byl zase měsíc bez ní. To bylo úplně to nejtěžší, Časově jim to hodně dlužím a těším se, až budeme spolu a užijeme si léto," řekl Hrubec, který se specifický život v takzvané bublině snažil v Rize brát jako realitu. "Jako gólman se musíš nad vše povznést a snažit se odvádět svoji práci. Neřešit, co se děje kolem. Jen zastavovat puky a to jsem se snažil. Jestli se nám daří dávat góly nebo nedaří, stejně jako další věci, jsem nemohl ovlivnit," uvedl.