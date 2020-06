Hokejový útočník Martin Erat ukončil kariéru

Brno - Hokejový útočník Martin Erat ukončil v 38 letech kariéru. Bývalý reprezentant, který v uplynulých čtyřech sezonách působil v Kometě Brno, to řekl v rozhovoru pro isport.cz. Odchovanec Třebíče sehrál v NHL včetně play off přes 900 zápasů za Nashville, Washington a Phoenix/Arizonu, je vicemistrem světa z roku 2006 a má ve sbírce i bronzy z olympijských her v Turíně ze stejného roku i ze světového šampionátu před osmi lety.

"Je to definitivní, nastala pravá chvíle. Každopádně jsem to hodně zvažoval, chtěl jsem mít stoprocentní jistotu, že se rozhodnu správně," uvedl Erat pro web deníku Sport a vysvětlil důvody. "Jako u drtivé většiny kluků je to rodina a zdraví. Už ani jedna věc mi nedovolí, abych hrál dál," konstatoval Erat.

"Mám dvě vyhřezlé plotýnky v zádech, je tam díra až dvanáct milimetrů. Takže by to spravila jenom operace, nebo bych musel neustále cvičit a zkusit to se sebezapřením. Zatím jsem podstoupil jenom to druhé, dost jsem si protrpěl. Ale už stačilo. Zdraví je nejdůležitější. Nechci dopadnout tak, že bych si s dětmi nemohl zahrát fotbal, zabruslit. Jak teď nejsem na ledě, vidím, že jinak sportovat můžu," doplnil Erat.

Juniorský mistr světa z roku 2001 má na kontě v NHL 881 utkání základní části a 545 bodů za 176 branek a 369 asistencí. V 50 zápasech play off zaznamenal osm gólů a 15 přihrávek. Nashville jej draftoval v roce 1999 v sedmém kole na 191. pozici.

V domácí extralize nastoupil Erat za Zlín a Kometu k 227 utkáním a nasbíral 185 bodů za 65 branek a 120 asistencí. V letech 2017 a 2018 slavil v Brně zisk mistrovského titulu. V roce 2001 dosáhl v dresu Red Deer z WHL i na Memorial Cup pro vítěze CHL.

Po 15 letech strávených v Severní Americe, kde začal působit v roce 1999 v Saskatoonu ve WHL, se vrátil do Evropy na sezonu 2015/16 a rok hrál za Omsk v KHL. Účastník čtyř mistrovství světa a tří olympijský her sehrál v české reprezentaci 67 utkání a vstřelil 14 branek.

V uplynulém ročníku, ve kterém naskočil do hry až 26. prosince, odehrál 16 zápasů a zaznamenal gól a pět přihrávek. O play off jej připravila pandemie koronaviru. "Škoda. Ale cítím, že nastal správný čas," dodal Erat, který i v předešlé sezoně začal hrát až na začátku prosince.