Hokejový trenér Rulík se s vedoucími Pardubicemi vrací do Mladé Boleslavi

Praha - Hokejisté Pardubic budou v úterním zápase 17. kola extraligy hájit vedení v soutěži na ledě Mladé Boleslavi. Dynamo má ale jistotu, že o první místo nepřijde ani v případě porážky. Druhé Vítkovice se totiž na ledě mistrovského Třince představí až ve středu a třetí Kometa musela souboj s Libercem odložit kvůli technickým problémům s chlazením ve své aréně.

V Mladé Boleslavi se utkají týmy ve zcela rozdílném rozpoložení. Zatímco Bruslaři čtyřikrát za sebou prohráli a už šest utkání čekají na tříbodový zisk, Pardubice zvítězily šestkrát v řadě. Mimořádný náboj bude mít utkání pro trenéra Dynama Radima Rulíka, jenž v předešlých čtyřech sezonách působil v Mladé Boleslavi.

"Trošku se nám mění sestava, protože se zranil Peter Čerešňák a nebude moct nastoupit, takže jako šestý obránce nastoupí Ondřej Chabada z juniorky. Do útoku by se naopak po zranění měl vrátit Tomáš Zohorna," řekl Rulík, jenž věří, že do listopadové přestávky bude tým pokračovat v dobrých výkonech. "V Boleslavi to ale nebude jednoduché. Domácí jsou bruslivý a nebezpečný tým. Řekl bych, že to bude podobně těžké jako v Třinci nebo v Brně," uvedl.

Cestou k úspěchu je vyrovnat se Bruslařům v agresivitě a pohybu. "Mají výborně trénované a kondičně připravené mužstvo. Vstup do ligy měli výborný. Hráli jsme s nimi v přípravě i v lize a ještě jsme je neporazili. Budeme tak mít obrovskou motivaci utkání zvládnout," dodal Rulík.

Středočeši se spíše než návratem svého bývalého trenéra zabývají problémy s produktivitou. V šesti posledních utkáních vstřelili jen sedm gólů a také proto doma prohráli třikrát za sebou. "Herní projev je dobrý, vytváříme si příležitosti, kluci makají, ale nelepí nám to v koncovce. Prohráli jsme, ale jdeme dál," řekl kouč Ladislav Čihák po nedělní prohře 0:3 v Českých Budějovicích.

V dobré herní pohodě je i Olomouc, která v minulém týdnu vyhrála v Mladé Boleslavi i na Spartě a posunula se na čtvrté místo tabulky. Teď se Hanáci doma utkají poprvé v sezoně s Karlovými Vary. První vzájemný zápas byl totiž v září odložen po technických problémech s rolbou na západě Čech.

"Za čtvrté místo v tabulce jsme samozřejmě rádi, ale sezona je ještě dlouhá. Základ k úspěchu i v dalších zápasech bude hrát pořád ten stejný hokej. Myslím si, že nám to vychází," řekl útočník Lukáš Nahodil. Posledních šest vzájemných zápasů těchto týmů se nerozhodlo v základní hrací době.

Navázat na předešlé dvě výhry po změně hlavního trenéra se bude snažit Litvínov, jenž doma přivítá České Budějovice. Severočeši jsou i přes nedávné úspěchy poslední a na dvanáctý Motor ztrácejí pět bodů.

"Dvě výhry proti kvalitním soupeřům jsou pro nás velké povzbuzení. Hodně nám zvedly sebevědomí a věřím, že nám to výrazně pomůže také do dalších zápasů. Tým, co tu máme, je hodně kvalitní a rozhodně v tabulce patříme na úplně jiné příčky, než se momentálně nacházíme," uvedl útočník Šimon Stránský.

Jihočeši v neděli poprvé od 20. září naplno bodovali a uspět chtějí i v Litvínově. Na kluzišti soupeřů ale prohráli sedmkrát za sebou, České Budějovice zvládly jen první venkovní zápas sezony v Třinci.

"Určitě tam budeme chtít vyhrát, budeme si chtít spravit bilanci venkovních zápasů. Litvínov je skvělý bruslící tým, mají skvělé hráče, ale věřím, že budeme lepší," řekl útočník Josef Koláček.

V posledním úterním zápase se utkají Hradec Králové a Kladno, dva týmy, které prohrály tři z posledních čtyř zápasů. "Naše výkony teď nejsou úplně optimální, trápíme se už několik zápasů. Je to všechno o gólech a zakončení. Pokud nezlepšíme produktivitu, tak těžko můžeme sbírat body," uvedl útočník Mountfieldu Jakub Lev.