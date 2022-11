Litvínov pod koučem Mlejnkem zvítězil i potřetí, zvládl přestřelku s Motorem

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova vyhráli i třetí utkání pod novým hlavním koučem Karlem Mlejnkem a odlepili se ode dna extraligy, když pod sebe dostali Kladno. V dnešním utkání 17. kola doma v souboji mužstev z tabulkového suterénu přestříleli České Budějovice 6:4 a svému soupeři se přiblížili už jen na dva body. Tým Vervy s Mlejnkem v roli šéfa střídačky získal ve třech zápasech osm bodů. Shodně gól a dvě nahrávky si připsali domácí Nicolas Hlava a hostující Lukáš Pech.

Domácí se museli obejít bez slovenského gólmana Tomka, který si v minulém duelu v Liberci zlomil klíční kost a čeká ho operace. Do branky nastoupil jeho krajan Godla, v úvodní dvacetiminutovce však moc práce neměl. Litvínov svoji aktivitu otiskl i do skóre. Využil hned první přesilovou hru po pouhých třech sekundách. Rychlý ťukes skončil na zadní tyčce u agilního Zdráhala a puk dostal za čáru, než se gólman Strmeň stihl přemístit.

Díky Dzierkalsovi, jenž před brankovištěm nastavil hůl do Hanzlova pasu, přetavil i Motor svoji první početní výhodu v branku. Vyrovnání však mělo jepičí život, jen 25 sekund nato od modré čáry Šalda nepříliš nebezpečnou střelou zaskočil Strmeně, kotouč mu prošel mezi betony. Nedlouho poté Verva navýšila náskok na 3:1 díky dorážejícímu Abdulovi, který proti svému bývalému týmu dal svůj první gól v novém působišti.

Ve druhé třetině Motor přidal na tempu, probudil se i střelecky, jenže až poté, co se domácí prosadili počtvrté. Helt sebral mezi kruhy vyražený puk, nabruslil si před branku a bekhendem překonal gólmana Motoru.

Hosté pak marně ostřelovali Godlu, a tak domácí Hlava se Strakou ujeli a při přečíslení dvou na jednoho ukázkově vyšachovali obránce i brankáře. Puk si dvakrát vyměnili, podruhé těsně před brankovištěm Hlava nezištně přihrával k druhé tyčce a Straka se stejně jako Abdul dočkal premiérové trefy v probíhající sezoně.

Téměř ztracený zápas Českobudějovičtí zdramatizovali výtečným nástupem do třetího dějství; v rozmezí 45 sekund dvakrát skórovali, když si Vopelkovo nahození z rohu srazil Godla do vlastní branky a pak ho bekhendovým blafákem překonal mazák Čachotský.

Trenérský štáb Litvínova si vyžádal oddechový čas a chvíli po něm domácí uklidnil Hlava střelou zblízka, kterou pověsil do horního růžku hostující branky. Svěřenci českobudějovického kouče Modrého se nevzdali, už čtyři minuty před koncem odvolali brankáře a Pech jim dal naději. Víc však už nestihli.

Šest vstřelených gólů je novým sezonním maximem Severočechů, na jejichž střídačce skončil minulé pondělí v roli hlavního trenéra Vladimír Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Velmi nám pomohl úvod zápasu a výborně sehrané buly v přesilové hře. Soupeř vyrovnal, ale v průběhu dvou třetin jsme si dokázali vytvářet šance a byli jsme celkem produktivní. Ve třetí třetina jsme dostali smolný gól na 2:5, to se stane. Po brance na 3:5 jsme si vzali time out a zaplaťpánbůh, že jsme zareagovali vstřelenou brankou. Soupeř při hře čtyři na čtyři výborně odvolal brankáře a my se ocitli v problémech. Hosté ukázali charakter."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Připravíš si kluky a mně připadá, jako když si tam povídáš sám pro sebe. Na začátku tam byly individuální chyby, špatně rozebraní hráči a detaily, na které si máme dávat pozor, ale kluci nejsou schopní to udělat. Stojí nás to utkání. Taháme za kratší konec a soupeř si zvedá sebevědomí. Pak to honíme na konci, jenže zase uděláme hrubku, nedostaneme puk ze své třetiny a propadneme. Aspoň jsme ukázali charakter, bojovali jsme do konce. Mrzí mě jedna věc, náš gólman nás drží, maká, a my mu nejsme schopni pomoct."

HC Verva Litvínov - HC Motor České Budějovice 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 5. P. Zdráhal (Š. Stránský, Hlava), 12. Šalda (P. Zdráhal, Estephan), 15. Abdul (Zile), 23. Helt (Havelka, Zile), 33. P. Straka (Hlava), 45. Hlava (Helt) - 11. Dzierkals (M. Hanzl, Pech), 42. Vopelka, 43. Čachotský (Pech, Štencel), 57. Pech (Šenkeřík, Dzierkals). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3214.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Kachyňa, Bindulis, P. Marcel, Šenkeřík - Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals - Z. Doležal, Pech, Čachotský - Valský, M. Toman, Strnad - V. Tomeček, Koláček, F. Přikryl. Trenér: Modrý.