Hokejisté vedoucích Pardubic vyhráli v Mladé Boleslavi, stačil jim gól Pauloviče

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v utkání 17. kola extraligy na domácím ledě s vedoucími Pardubicemi 0:1. Hostující brankář Roman Will udržel první čisté konto v sezoně na místě, kde hokejově vyrostl. Mladá Boleslav naopak neskórovala ve druhém zápase po sobě, přestože na branku hostů vyslali Bruslaři 43 přesných střel.

Zápas pátého celku tabulky s prvním začal pozvolným oťukáváním. V úvodní desetiminutovce stála za zmínku v podstatě jen šikovná Ciencialova teč, která ale mířila nad Novotného branku.

V polovině první třetiny přišel tlak domácích, ze kterého rezultovaly dvě výrazné šance. V té první obránce Pláněk minul z mezikruží branku, ve druhé dorážel Švéd Aberg jen do Willova betonu. Domácí svůj tlak vystupňovali ve třech přesilových hrách, ale na konci všech jejich akcí byl pozorný gólman Pardubic.

Mladoboleslavští byli střelecky aktivnější i v prostřední třetině, ale gólu se dočkali hráči soupeře. Ve 38. minutě si našel v útočném pásmu Pardubic volný puk Matýs, udělal kličku jednomu z obránců a předložil první gól zápasu do odkryté branky na druhé straně najíždějícímu Paulovičovi.

Domácí ve třetí třetině svého soupeře výrazně přestříleli, střeleckou smůlu, táhnoucí se s týmem už několik zápasů, ale ne a ne prolomit. Nedařilo se jim ani v přesilovkách, když při jedné z nich vytáhl zákrok večera lapačkou opět Will. Ten odolal i závěrečnému tlaku domácího celku v dlouhé hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Musím vyzdvihnout všechny hráče, celý zápas měl z naší strany kvalitu. Určitě jsme nebyli horším týmem, prohrát jsme si nezasloužili. To je potřeba, aby hráči slyšeli. Musíme být dál - nechci říct trpěliví - ale takto bojovně nastavení. A takhle musíme pokračovat v dalších zápasech. Chtít dát branku. Věřím,že se to v pátek povede."

Marek Zadina (Pardubice): "Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že Boleslav doma hraje hodně aktivně, což soupeře stojí spoustu sil, a to se také potvrdilo. Navíc tam byla spousta oslabení. Chtěl bych poděkovat hráčům,že to zvládli odehrát, že bojovali do poslední vteřiny a že byli obětaví. Celé to bylo podpořené brankářem Romanem Willem, který předvedl parádní výkon. Jsme rádi, že jsme v Boleslavi získali tři body."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávka: 38. Paulovič (Matýs). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 5:9. Bez využití. Diváci: 3356.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Stříteský, R. Jeřábek, Lintuniemi, Štich, Křepelka - Šťastný, J. Stránský, Aberg - P. Kousal, Závora, M. Beránek- Kantner, Kotala, Šmerha - Eberle, Bičevskis, Lunter. Trenér: Čihák.

Pardubice: Will - Koštálek, T. Dvořák, Chabada, D. Musil, Bučko, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Cienciala, Poulíček, Říčka - Matýs, A. Musil, Paulovič - T. Urban, Rákos, Koffer. Trenér: R. Rulík.