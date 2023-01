Hokejisté Pardubic mají v Třinci šanci upevnit si vedení v extralize

Praha - Hokejisté Pardubic budou mít v úterním zápase 41. kola Tipsport extraligy šanci navýšit vedení v soutěži, protože druhé Vítkovice si souboj s Plzní předehrály již před dvěma týdny. Dynamo, které má aktuálně na Ostravany k dobru šest bodů, se představí na ledě mistrovského Třince.

Ve Slezsku se utkají týmy s odlišnou bilancí v posledních zápasech. Zatímco Třinec prohrál třikrát za sebou a v tabulce klesl na čtvrté místo, Pardubice si v neděli připsaly pátou výhru v řadě.

"Očekávám, že to bude vyrovnané utkání. Třinec má kvalitní tým a myslím si, že pro nás to bude důležitý zápas i s ohledem na přípravu na play off," řekl obránce Dynama Tomáš Dvořák.

Hokejisté Mladé Boleslavi v neděli poprvé pod vedením nového trenéra Jiřího Kalouse nebodovali, teď je čeká souboj s Olomoucí, kterou v sezoně ještě neporazili. "Musíme dál pracovat, vytvářet si šance. Věřím, že se nám pak bude dařit," řekl švédský útočník Tim Söderlund po prohře na Spartě.

Poslední Kladno prohrálo čtyřikrát za sebou a v lednu ještě nedokázalo vyhrát doma, teď Rytíře čeká souboj se sedmým Libercem. Bílí Tygři sice poslední dva zápasy na kluzištích soupeřů prohráli, ale celkově se jim venku daří. Více bodů mimo své stadiony získaly jen Pardubice a Vítkovice.

"Posledních pár zápasů jsme hráli dobrý hokej, jen se nám nedařilo bodovat. O to víc jsme rádi, že se nám to konečně povedlo," oddechl si liberecký útočník Adam Najman po nedělní výhře nad Hradcem Králové. Severočeši předtím neuspěli ve čtyřech z pěti utkání.

Hradec Králové se bude proti Karlovým Varům snažit ukončit sérii čtyř porážek, naplno Východočeši bodovali naposledy 5. ledna. V dalších šesti duelech získali šest bodů. "Trápí nás marodka, ale na to se nemůžeme vymlouvat a musíme se s tím zkrátka popasovat," řekl útočník Radovan Pavlík.

Energie je na tom z pohledu herní pohody lépe. Karlovy Vary zvládly domácí souboje s Kladnem a Brnem a v tabulce se posunuly na desáté místo. "Jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Jsou to soupeři kolem nás a ty body jsou hrozně důležité," řekl útočník Petr Koblasa.

Podobně jako Hradec Králové je na tom i Brno, které také prohrálo čtyřikrát za sebou. Z posledních 12 utkání Kometa vyhrála jen dvě a v tabulce už je předposlední. Na dvanácté České Budějovice, s nimiž se nyní utká, Brno ztrácí bod.

"Je to pořád stejná písnička. Na Spartě jsme odehráli výborné utkání, ve kterém jsme udělali pár chyb a stálo nás to zápas. V Karlových Varech jsme mysleli, že to půjde samo. Začátek byl ale hrozný a v tom se musíme zlepšit," řekl trenér Jaroslav Modrý.

Jihočeši jsou nejhorším týmem na venkovních hřištích, v neděli ale počtvrté v sezoně přehráli mistrovský Třinec a teď doufají i v bodový zisk v Brně. "Bude to další důležitý zápas. Musíme hrát stejně dobře z obrany, nepropadat, dobře střílet. Furt dokola. Tyhle zápasy do konce sezony budou furt takové, budeme hrát o život s každým a jestli někdo říká, že to tak není, tak se mýlí," uvedl brankář Motoru Dominik Hrachovina.

Statistické údaje před úterními zápasy 41. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (4.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 2:3, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Marko Daňo 39 zápasů/38 bodů (22 branek + 16 asistencí) - Lukáš Radil 37/33 (11+22). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,71 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,34 procenta a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00 - Roman Will 2,00, 92,84 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47. Zajímavosti: - Třinec po sérii pěti výher třikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Oceláři doma po šňůře šesti vítězství naposledy v úterý prohráli s Olomoucí 1:3. - Pardubice vyhrály pětkrát za sebou a neztratily ani bod. Z posledních deseti utkání prohráli jediné. - Dynamo venku bodovalo sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrálo. - Pardubice vyhrály pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Robert Kousal z Pardubic si odpyká poslední část čtyřzápasového trestu. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Olomouc (5.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 2:3 po sam. nájezdech, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 35/20 (5+15) - Lukáš Nahodil 35/27 (13+14). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,09 a 92,58, Filip Novotný 2,19, 92,32 a třikrát udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,13, 92,78 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,40, 90,97 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála v neděli na ledě Sparty 1:4 a v pátém utkání pod novým trenérem Jiřím Kalousem poprvé nebodovala. Předtím pod ním vyhrála tři ze čtyř utkání. - Bruslařský klub doma vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jen dva body. - Olomouc vyhrála dva z posledních tří zápasů. - Hanáci venku po sérii tří porážek naposledy v úterý vyhráli v Třinci 3:1. - Olomouc vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Švédský útočník Tim Söderlund z Mladé Boleslavi dnes slaví 25. narozeniny. Rytíři Kladno (14.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 3:2, 3:7. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 40/35 (11+24) - Adam Najman 40/31 (9+22). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 3,08, 90,76 a jednou udržel čisté konto, Landon Bow 3,59 a 88,54 - Petr Kváča 2,14, 92,55 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,33, 89,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Kladno čtyřikrát za sebou nebodovalo a vyhrálo jediný z posledních osmi zápasů. - Rytíři doma prohráli tři z posledních čtyř duelů. - Liberec po sérii tří porážek vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Bílí Tygři venku prohráli tři z uplynulých čtyř utkání. - Liberec vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. - Útočník Matěj Beran z Kladna může sehrát 300. zápas v extralize. - Slovenský útočník Martin Faško-Rudáš z Liberec může nastoupit k 100. utkání v české extralize. HC Kometa Brno (13.) - HC Motor České Budějovice (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:6, 3:0, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 40/39 (11+28) - Lukáš Pech 40/38 (8+30). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,81, 90,76 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto - Jan Strmeň 2,40, 92,02 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,91, 90,14 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa čtyřikrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních sedmi duelů. - Brňané vyšli doma dvakrát za sebou naprázdno a vyhráli na vlastním ledě z uplynulých čtyř duelů jen jednou. - České Budějovice bodovaly ve třech z posledních čtyři zápasů a z toho dvakrát vyhrály. - Motor venku vyhrál jediný z uplynulých čtyř duelů a získal jen dva body. - České Budějovice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů, ale v Brně dvakrát za sebou prohrály. - Do sestavy Komety se může vrátit po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu kanadský obránce Rhett Holland. - Útočník Martin Zaťovič z Komety ve středu oslaví 38. narozeniny. - Obránci Romanovi Vráblíkovi z Českých Budějovic bude ve středu 33 let. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:2, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 39/31 (13+18) - Tomáš Rachůnek 38/26 (6+20). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 2,13, 91,22 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,85, 88,21 a jednou udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,44, 90,88 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00. Zajímavosti: - Hradec Králové čtyřikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Mountfield doma čtyřikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. Na plný zisk před vlastním publikem čeká šest zápasů. - Karlovy Vary dvakrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály tři z posledních čtyř utkání. - Energie venku prohrála čtyři z uplynulých pěti duelů. - Hradec Králové vyhrál osm z posledních deseti vzájemných soubojů.