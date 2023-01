Mladá Boleslav porazila Olomouc 4:0, Novotný udržel čtvrtou nulu

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 41. kole extraligy Olomouc 4:0 a připsali si čtvrtou domácí výhru za sebou. Čtvrtým čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Filip Novotný. Bruslařský klub ve vzájemných duelech proti Hanákům uspěl poprvé po čtyřech porážkách.

Olomouc mohl poslat hned v první střídání do vedení Káňa, ale v úvodní šanci zápasu napálil jenom brankáře Novotného. Skóre se však poprvé měnilo před polovinou první třetiny. V úvodní přesilovce zápasu trefil domácí Roman puk do Škůrkovy brusle pro hosty tak nešťastně, že ten následně proskočil pod betonem gólmana Konráda do branky. Blízko vyrovnání byl v 18. minutě Orsava, ale ve svém úniku trefil jenom připravenou Novotného lapačku.

Ve druhé třetině to byla spíše úporná bitva s řadou nepřesností na obou stranách. Dvacet vteřin před polovinou základní hrací doby dostal ale Švéd Söderlund za nebezpečnou hru vysokou holí dva menší tresty a před hosty byla možnost dlouhé přesilovky. Během čtyřminutového oslabení ale domácí gólman čelil pouze třem střelám Hanáků a zbylé šly vedle nebo do blokujících obránců.

Další gól tak vstřelila opět Mladá Boleslav. Olomoučtí ve 42. minutě chybovali v rozehrávce, což potrestal střelou mezi Konrádovy betony Najman. O osm minut později se trefil podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu Kelly Klíma a bylo to už 3:0 pro domácí Bruslařský klub. Ten byl při chuti a další gól přidal ještě Lunter.

Hlasy trenérů po utkání

Václav Pletka (Mladá Boleslav): "Z naší strany to byl dobrý zápas, podtržený parádním výkonem gólmana (Filipa Novotného). Konečně jsme využili přesilovku, kterou jsme si pomohli a dostali jsme se do vedení. Zlomovým momentem utkání byla ubráněná čtyřminutová přesilovka Olomouce. Pak už to musela Olomouc otevřít a my jsme to potrestali. Dobrý výkon celého týmu přinesl tři body."

Jan Tomajko (Olomouc): "Zápas jsme nezačali špatně, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale bohužel jsme je nedali a Boleslav využila přesilovou hru. Druhou třetinu jsme také neodehráli špatně, ale bohužel jsme nevyužili dlouhou přesilovku, což byl asi rozhodující moment, protože Boleslav hned na začátku třetí třetiny odskočila a pak už jsme se do toho tlačili na sílu. Ale šance jsme si už nevytvářeli. Boleslav nás pak potrestala, protože jsme hru víc otevřeli. Bohužel domácí dnes byli produktivnější."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. O. Roman (Lantoši, Pýcha), 42. O. Najman (M. Beránek), 50. Kelly Klíma (Bičevskis), 53. Lunter (Dvořáček). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 2458.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, M. Beránek - Dvořáček, Závora, Lunter. Trenér: Kalous.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Orsava, Strapáč, J. Káňa - Olesz, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Plášek - Navrátil, Anděl, Kusko. Trenér: J. Tomajko.