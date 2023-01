Hradec Králové uspěl po čtyřech prohrách a zdolal Karlovy Vary 3:0

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové ukončili sérii čtyř porážek. V zápase 41. kola extraligy zdolali Karlovy Vary i díky gólu navrátilce Matěje Chalupy 3:0 a finský brankář Henri Kiviaho si připsal čtvrté čisté konto v ročníku.

Chalupa se na východ Čech vrátil z Litvínova na hostování do konce sezony, za Mountfield nastoupil do utkání po jediném tréninku. Trenéři mu rovnou našli místo v prvním útoku s Cingeľem a Eberlem.

V úvodu patřil k aktivnějším hráčům, ještě větší rozruch působil před karlovarským brankovištěm Radovan Pavlík. Hradec v první třetině soupeře přehrál a přestřílel 19:6, nejblíž ke gólu měl ale paradoxně na druhé straně Hladonik. Jeho bekhendovou kličku v úniku však brankář Kiviaho dobře přečetl.

Skóre otevřel těsně před polovinou hrací doby domácí Lev, jenž v přesilové hře nachytal Habala u bližší tyčky. Energie pak navíc přišla o obránce Dlapu, jenž za vytrvalé komentáře na rozhodčí inkasoval dohromady 32 trestných minut. Byl to symbol obrazu hry, který měl do kvalitní extraligové podívané daleko. Nabízel víc nepřesností, nedorazů a strkanic než hokeje.

Kofroň ani Lalancette na startu třetí třetiny neuspěli ve vyložených šancích, druhý jmenovaný trefil břevno. Perret už ale ve 48. minutě zvýraznil hradecké vedení. Ve vlastním oslabení vystihl špatnou zadovku Koblasy a únik zakončil mezi Habalovy betony.

Západočeši v závěru zvýšili aktivitu, o nulu však Kiviaha nepřipravili. Pět minut před koncem pečetil vítězství domácích po Eberleho nahrávce zpoza brány symbolicky Chalupa. Mountfield doma získal tři body poprvé od 4. prosince.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do utkání jsme vstoupili dobře, ale Vary hrozily z brejků. Měly samostatný nájezd a nějaká přečíslení. Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovkou, což klukům nalilo trochu sebevědomí, a dali jsme gól i v oslabení. To byl zlomový okamžik zápasu. Musím pochválit brankáře Kiviaha, který to zavřel a držel nás. Všichni ale bojovali, zblokovali spoustu střel. Takhle si to představujeme."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Na začátku utkání jsme měli horší pohyb, Hradec byl všude o krok dřív. Udeřil z jedné přesilovky, ale pořád jsme drželi krok a bylo to o jednom gólu. Místo vyrovnání jsme dostali druhý, pak jsme chtěli všechny síly vrhnout do útoku, ale výsledek jsme nezvrátili a inkasovali potřetí."

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Lev (F. Pavlík, Rosandič), 48. Perret, 55. M. Chalupa (Eberle). Rozhodčí: Šír, Pražák - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc Dlapa (Karlovy Vary) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3057.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Kalina, F. Pavlík, Jank, Rosandič, P. Marcel, Piegl - M. Chalupa, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - M. Novák, Lev, R. Pavlík - Pajer, Štohanzl, K. Lang. Trenér: T. Martinec.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Bartejs, Stříteský, M. Rohan, Dlapa, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kofroň, Hladonik, T. Rachůnek - Kružík, Gríger, Juusola - Koffer, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.