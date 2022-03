Hokejisté Pardubic a Liberce mohou postoupit do čtvrtfinále

Praha - Hokejisté Pardubic a Liberce si dnes mohou zajistit postup z předkola do čtvrtfinále play off extraligy. Karlovy Vary a Brno zkusí po dvou porážkách obě série v domácím prostředí zdramatizovat. Při vyrovnaném stavu 1:1 je jisté, že dvakrát se bude hrát v Mladé Boleslavi, kde se představí Plzeň, a také v Olomouci, kam by měly zavítat zdravotními problémy zdecimované Vítkovice.

KV Arena zůstává centrem pomoci ukrajinským uprchlíkům, takže karlovarští hokejisté opět nastoupí v Chomutově, kde již vyhráli přímý souboj o postup do předkola v závěru základní části proti Litvínovu. Západočeši touží vrátit sérii do Pardubic.

"Otočit to určitě jde. Hrajeme teď dvakrát u nás a v sezoně jsme dvakrát doma vyhráli, takže věřím, že vyhrajeme znova a uvidíme. Nechci říkat, že to otočíme na sto procent, ale určitě po těch dvou zápasech si myslím, že jsme nebyli úplně horší tým. Takže to nevzdáváme," uvedl útočník Petr Koblasa.

"Máme dvě výhry, což je pro nás skvělé, ale musíme být pokorní. I proto, že s Energií byly všechny zápasy v této sezoně o gól. Kromě toho posledního, kdy jsme dali gól do prázdné. Nemůžeme si myslet, že tam přijedeme a vyhrajeme 6:0. Musíme začít jako v domácích zápasech a vydržet to," poznamenal pardubický brankář Dominik Frodl.

Stejně jsou rozdané karty i mezi Brnem a Libercem. Oba celky odehrály pod Ještědem vyrovnané bitvy, v nichž byli dvakrát úspěšnější Bílí Tygři. "Není to pro nás samozřejmě nic příjemného, ale pořád jsme ve hře. Liberec je velmi silný tým. Teď v Brně ale budeme mít fanoušky na své straně. Dokud nemá někdo tři výhry, tak se hraje," řekl trenér Jiří Kalous.

Nijak zásadní změnu v obrazu hry ani po přesunu série do Brna nečeká. "Myslím, že to bude dál v podobném duchu. Ani jeden tým se nebojí hrát, oba soupeři si za tím jdou a je pak jen otázku, zda dáte o tu branku víc než soupeř, nebo ne," doplnil Kalous.

"Máme dvě vítězství, určitě nám pomůže i to, že jsme jich dosáhli po úspěšném obratu, ale to ještě pořád nic neřeší. Dobře vidíme sílu Komety a víme, že nás v Brně nečeká nic jednoduchého. Obě utkání byla neskutečně vyrovnaná, rozhodují maličkosti, možná i trochu štěstí, ale tomu musíte jít naproti. My jsme mu naproti šli, ale jsou to jen dva zápasy," varoval před přílišným optimismem liberecký kouč Patrik Augusta.

"Musíme hrát třetí zápas stejně jako ty dva v Liberci: jednoduše, hodně střílet a tlačit se do brány. Bude to každopádně těžký zápas, ale myslím, že když na to budeme dobře připravení mentálně, tak to zvládneme," dodal útočník Martin Faško-Rudáš.

Mladoboleslavští ztratili úvodní zápas s Indiány, ještě v polovině toho druhého prohrávali 0:2, přesto vyhráli 3:2 a odvrátili hrozbu mečbolu. Ten bude v banku nyní. "Musíme si uvědomit, že se v pondělí začíná zase od nuly a jít si za tím znovu. Doufám, že domácí prostředí sehraje klíčovou roli a navážeme na poslední zápas z Plzně," přál si útočník Jakub Kotala.

Hráči Škody potřebují naopak rychle vymazat selhání z hlav. "Chtěli jsme doma vyhrát i podruhé, ale bohužel jsme dobře rozehrané utkání ztratili. Nevzdáváme se a určitě budeme chtít u nich oba zápasy vyhrát. Bude to urputné a těžké," konstatoval zkušený útočník Tomáš Mertl. "Je to 1:1 a jedeme dál. Musím však apelovat na to, abychom si příště dali pozor na zbytečná vyloučení," nastínil kouč Václav Baďouček, v čem očekává od týmu zlepšení.

Za stavu 1:1 bude pokračovat i série v Olomouci. První bod získaly Vítkovice za výhru 4:3 v prodloužení, v odvetě se radovali Hanáci po výsledku 3:1. "Je vždy důležité vyhrát alespoň jeden venkovní zápas," řekl olomoucký centr Jan Knotek, který měl při vítězství prsty ve všech gólech (2+1). "Soupeře jsme dokázali předčit bruslením a také si myslím, že jsme se dostávali do větších šancí. Vítkovice jsme do hry příliš nepouštěli. Doma budeme chtít v podobném výkonu pokračovat,“ podotkl Knotek po druhém duelu.

Vítkovice bojují od začátku série s virózou, posledně nehrál ani bek Polák a z utkání odstoupil i další lídr týmu Lakatoš. Zdravotní lapálie eskalovaly další den po druhém duelu a na trénink dorazili jen dva hráči. I proto klub zažádal o odklad a kouč Miloš Holaň řekl, že by i jeden den významně pomohl, aby se první vlna nemocných dala do pořádku. "Přece jen, i když je to velice silná viróza, je to viróza, ne covid nebo něco podobného. To je většinou otázka dvou tří dnů. Uvidíme, co bude dál. Já pořád cítím z hráčů odhodlání hrát a bojovat, nevzdávat se. Je to play off," podotkl Holaň.

Statistické údaje před zápasy předkola play off BK Mladá Boleslav (po základní části 11.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátky: pondělí 17:00 (O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:3 v prodl., 3:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Miloš Kelemen 2 zápasy/2 body (2 branky + 0 asistencí) - Tomáš Mertl 2/2 (2+0). Nejproduktivnější hráči v základní části: Pavel Kousal 54/35 (15+20) - Michal Bulíř 53/56 (27+29) Statistiky brankářů v sérii: Gašper Krošelj průměr 2,31 obdržení branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,75 - Dominik Pavlát 2,31 a 92,86. Statistiky brankářů v sezoně: Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto - Dominik Pavlát 2,21, 91,79 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,59 a 91,58. Zajímavosti: - Mladá Boleslav v případě vyřazení minimálně vyrovná nejhorší umístění za posledních osm let v extralize ze sezony 2017/18, kdy hrála ve skupině o udržení a obsadila 11. místo. Loni došla podruhé v historii do semifinále. - Plzeň loni po 5. místě v základní vypadla v předkole s Olomoucí 0:3 na zápasy a skončila devátá. Nenavázala na předešlá play off v letech 2018 a 2019, kdy shodně došla do semifinále a získala bronz. - Bruslařský klub sobotní výhrou v Plzni ukončil sérii tří porážek. - Mladá Boleslav v závěru základní části doma pětkrát za sebou bodovala, z toho třikrát vyhrála. - Plzeň prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Škoda na konci dlouhodobé části venku pětkrát v řadě prohrála a získala jen dva body. - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. HC Olomouc (9.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátky: pondělí 18:00, úterý 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 3:4 v prodl., 3:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jan Knotek 2/4 (2+2) - Tobias Lindberg 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: David Krejčí 51/46 (20+26) - Rostislav Marosz 53/35 (11+24). Statistiky brankářů v sérii: Branislav Konrád 2,27 a 92,06 - Aleš Stezka 2,47 a 92,86, Daniel Dolejš 3,05 a 82,35. Statistiky brankářů v sezoně: Jan Lukáš 2,80, 89,94 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,04, 92,37 a třikrát udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,54, 91,01 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,53, 91,84 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc hrála čtvrtfinále play off třikrát za sebou. Naposledy v něm chyběla v roce 2017. - Vítkovice loni vypadly v předkole s Kometou Brno 2:3 na zápasy, přestože vedly v sérii 2:0. Ve čtvrtfinále byly naposledy v roce 2019. - Olomouc vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. - Hanáci doma zvítězili pětkrát za sebou. - Vítkovice prohrály čtyři z posledních sedmi duelů. - Ostravané venku prohráli čtyřikrát za sebou a získali jediný bod. - Vítkovice v sobotu s Olomoucí prohrály po sérii čtyř výher ve vzájemných soubojích. - Do sestavy Olomouce se po odpykání jednozápasového trestu za faul na vítkovického obránce Lukáše Kováře může vrátit útočník Lukáš Klimek. - Bek Tomáš Černý z Olomouce může sehrát 100. zápas v extralize. - Obránce Lukáš Kovář z Vítkovic může sehrát v úterý 400. zápas v extralize a útočník Petr Fridrich může také ve čtvrtém duelu nastoupit ke 100. utkání v domácí nejvyšší soutěži. HC Kometa Brno (10.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátky: pondělí 18:00, úterý 18:00. Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 3:4, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Peter Mueller 2/4 (3+1) - Ladislav Šmíd 2/4 (0+4). Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Peter Mueller 48/55 (23+32) - Tomáš Filippi 50/40 (21+19). Statistika brankářů v sérii: Matej Tomek 2,81 a 91,43, Marek Čiliak 4,07 a 90,48 - Petr Kváča 2,46 a 92,86. Statistiky brankářů v sezoně: Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,61, 90,81 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 92,94 - Petr Kváča 2,41, 91,66 a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,78, 90,77 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa vypadla v předkole naposledy v roce 2016, kdy podlehla Chomutovu 1:3 na zápasy. V dalších dvou letech získala titul, v roce 2019 byla v semifinále a loni vypadla ve čtvrtfinále. - Bílí Tygři útočí na šestou účast ve čtvrtfinále za sebou. V roce 2016 získali titul, v letech 2017, 2019 a loni byli ve finále. - Brňané prohráli třikrát za sebou. - Kometa doma vyhrála dva z posledních tří duelů. - Liberec vyhrál třikrát za sebou. - Bílí Tygři venku dvakrát po sobě prohráli. - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Brňané jsou jedním ze čtyř celků v historii samostatné české extraligy, kterým se podařilo otočit sérii na tři vítězné zápasy z 0:2. Loni v předkole takto vyřadili Vítkovice. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Dynamo Pardubice (5.). Začátky: pondělí 19:00 (ČT Sport), úterý 18:30. Stav série: 0:2 Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 2:4. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Vondráček 2/2 (1+1) - Lukáš Anděl, Ondřej Rohlík oba 2/3 (1+2) Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Tomáš Vondráček 53/41 (21+20)- Robert Říčka 48/47 (27+20). Statistiky brankářů v sérii: Štěpán Lukeš 3,05 a 91,55 - Dominik Frodl 2,00 a 92,73. Statistiky brankářů v sezoně: Štěpán Lukeš 2,54, 91,09 a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09 - Dominik Frodl 2,32, 91,41 a čtyřikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,85, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary byly od titulu v roce 2009 za 12 extraligových sezon nejdále v předkole třikrát. V roce 2011 vypadly se Slavií. Předloni ho sice rozehrály s Hradcem Králové, ale nakonec bylo play off kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Loni vypadly s Pardubicemi po porážce 1:3 na zápasy. - Pardubice útočí na třetí účast ve čtvrtfinále za posledních sedm let. Dostaly se tam v roce 2018 a loni. - Karlovy Vary sehrají zápasy v Chomutově, protože jejich domácí KV Arenu využívá Asistenční centrum pro pomoc Ukrajině. - Energie už v Chomutově hrála v úterý v závěrečném kole základní části a v přímém souboji o 12. místo a postup do předkola zdolala Litvínov 3:1. - Karlovy Vary prohrály pět z posledních sedmi zápasů. - Pardubice po sérii osmi porážek třikrát za sebou vyhrály. - Dynamo venku po sérii sedmi porážek vyhrálo v posledním kole základní části na ledě posledního Zlína 3:0. - Pardubice vyhrály pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Robert Kousal z Pardubic může sehrát 400. zápas v extralize.