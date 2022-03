Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Plzeň 5:3 a jsou krok od čtvrtfinále

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Plzeň 5:3 a v úterý mohou slavit postup do čtvrtfinále. Hosté sice dokázali otočit vývoj utkání z 0:2 na 3:2, ale v poslední pětiminutovce třikrát inkasovali a v sérii hrané na tři výhry prohrávají 1:2. Dvěma góly se na výhře Bruslařů podíleli Matyáš Kantner a Miloš Kelemen.

Oba týmy se dnes musely obejít bez potrestaných hráčů, domácím chyběl útočník Kousal, hostům Mertl.

Od počátku byl duel plný osobních soubojů a dohrávání. Domácí se dostali do vedení v sedmé minutě, kdy využil Kaňákova zaváhání před brankou Eberle a nadvakrát otevřel skóre. Vzápětí mohl přidat druhý gól Kelemen, Plzeňští ale měli štěstí a Pavlát po svém zaváhání podruhé neinkasoval.

Hosté mohli vyrovnat pří následném Ševcově vyloučení, Krošelje ale překonat nedokázali. Ve 14. minutě se neprosadil ani Kodýtek, jenž se individuálně dostal až před slovinského brankáře, vyrovnat ale nedokázal.

Bruslaři poté nevyužili tři přesilové hry, ve 27. minutě ale své vedení zvýšili. Zblokovanou Šťastného střelu vrátil za Pavláta útočník Kantner, který přišel do Mladé Boleslavi v průběhu sezony právě z Plzně. Hosté ale ještě ve druhé třetině snížili, když využil zmatky v obranném pásmu Středočechů Thorell a překonal ležícího Krošelje.

Ve 39. minutě nebezpečně vystřelil Pýcha, jeho pokus však těsně minul levou tyčku plzeňské branky. Na začátku třetí části překonal Pavláta Šťastný, rozhodčí Šír ale gól neuznal pro Flynnovo postavení v brankovišti.

Domácí následně nevyužili další dvě přesilovky a v 50. minutě v oslabení sami inkasovali. O vyrovnání se postaral Bulíř. A ze strany Plzně to nebylo vše. Sedm minut před koncem se trefil přesně pod horní tyč Lang a otočil vývoj zápasu ve prospěch hostů.

Mladá Boleslav ale dokázala na branky soupeře odpovědět. V 56. minutě vyrovnal Kelemen, jehož zblokovaná střela zapadla za záda Pavláta a o 63 sekund později se podruhé v zápase prosadil Kantner. Hosté se pokusili vyrovnat v power play, inkasovali však popáté.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas. Bojovný. Obrovské nasazení z obou stran, hráči tam nechali všechno. My jsme byli v závěru šťastnější. Vedli jsme 2:0, pak prohrávali 2:3 a ve třetí třetině to nebylo nic příjemného, protože Plzeň překlopila zápas na svou stranu, ale do závěru jsme dali všechno a byli jsme šťastnější."

Václav Baďouček (Plzeň): "Odehráli jsme dobrou první třetinu, bruslili jsme, byli jsme aktivní, v závěru nás ale zabrzdila tři vyloučení. Šest minut v oslabení. Tím jsme soupeři dovolili se zvednout. Nezbývá mi, než konstatovat, že jsme odehráli dobré utkání se špatným koncem. Situace před vyrovnávacím gólem se jen tak nevidí, poté jsme zbytečně propadli ve středním pásmu a tím jsme zápas ztratili."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 7. Eberle (O. Najman), 27. Kantner (Šťastný, Lintuniemi), 56. Kelemen (Fořt), 57. Kantner (Jánošík, Pláněk), 60. Kelemen - 36. G. Thorell (Blomstrand), 50. Bulíř (Čerešňák, Blomstrand), 53. M. Lang (Dzierkals, Budík). Rozhodčí: Šír, Lacina - Komárek, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití:0:1. Diváci: 2983. Stav série: 2:1.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - J. Stránský, Bičevskis, Grim - Šťastný, Kotala, Kantner - Eberle, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter. Trenér: Rulík.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Malák - Dzierkals, Kodýtek, M. Lang - Schleiss, Bulíř, F. Suchý - Dufek, G. Thorell, Blomstrand - Dvořák, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha.