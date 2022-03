Hokejisté Brna vyhráli nad Libercem 4:2 a v sérii předkola snížili na 1:2

Brno - Hokejisté Brna vyhráli ve třetím zápase předkola play off nad Libercem 4:2 a snížili stav série hrané na tři vítězství na 1:2. Dva góly domácích dal bronzový slovenský olympionik Michal Krištof. Kometa byla po většinu zápasu lepší, s přehledem odvrátila první postupový mečbol Bílých Tygrů a vynutila si čtvrtý duel série, který se odehraje v úterý rovněž v Brně.

Brněnští trenéři zpřeházeli útočné formace, v prvním útoku hráli s Muellerem Zbořil s Kollárem, s Holíkem a Zaťovičem ve druhé formaci nastoupil Horký a branku střežil jako v prvním duelu Čiliak. Liberci chyběl střelec vítězného gólu z prodloužení druhého duelu Faško-Rudáš.

Kometa, která nastoupila v první třetině v modro-žluté "ukrajinské" variantě dresů, mohla nastartovat cestu ke zvratu v sérii hned v úvodu, nicméně nevyužila ani 32 sekund trvající početní výhodu dvou hráčů.

Odměna za brněnskou aktivitu přišla ve 13. minutě, kdy obrana Liberce srazila střelu od modré čáry a Kollár měl cestu k vedoucímu gólu do odkryté branky jednodušší. Bílí Tygři se dostali pod tlak, čtvrté vyloučení jejich hráče v první třetině potrestal Vincour, ve vzduchu visel i třetí gól.

Ten přišel krátce po první přestávce, kdy se prosadil po dorážce Jenyšovy střely Krištof. Brno dál ovládalo dění na ledové ploše, lépe bruslilo i kombinovalo, Liberec se jen velmi těžko dostával k vážnějšímu ohrožení Čiliakovy branky. Až na konci druhé třetiny v přesilové hře jej tvrdou ranou prostřelil Birner a vykřesal pro hosty jiskru naděje.

Jen na krátkou chvíli. Hned na začátku třetí třetiny se po individuální akci prosadil svým druhým gólem v zápase Krištof a vrátil Kometě tříbrankový náskok. Duel pak byl rozmělněn celou řadou šarvátek a potyček, Brno se soustředilo na poctivou defenzívu, byť často v menším počtu hráčů.

Liberec snížil v 57. minutě po střele Grígera z nulového úhlu a chybě Čiliaka, drama ale Kometa nepřipustila a prodloužila loňskému finalistovi pobyt v Brně o jeden den.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Nám se povedly vstupy do třetin a myslím si, že to v podstatě rozhodlo dnešní utkání. Cením si výkonu všech hráčů. Už v Liberci jsme hráli celkem slušně a nechali jsme si tam proklouznout výhru. Dnes jsme to stáhli, jsem rád, že jsme vyhráli a pokračujeme tak v sérii. Mělo to grády jako play off, bylo to o udržení nervů a přesilovkách, o bruslení. Stejné to bude i zítra."

Patrik Augusta (Liberec): "Nám se nepovedly vstupy do třetin, to rozhodlo dnešní utkání. Bylo tam dost šarvátek a potyček, ale i takové zápasy se odehrávají. Chvilkami se to hokejem nedalo nazývat, ale je to play off. Chyběli nám někteří hráči, ale nebudu to komentovat, nejsme Vítkovice. Stejně tak nechávám bez komentáře zákrok Muellera na našeho Šíra, kdy ho trefil holí do rozkroku. Na rozhodování jsou v tomto případě jiní."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Kollár (P. Holík, Mueller), 17. Vincour (P. Holík, Zaťovič), 23. Krištof (Jenyš, Ďaloga), 41. Krištof (Jenyš, Ďaloga) - 39. Birner (Šmíd), 57. Gríger (Ordoš, Zachar). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 11:11. Využití: 1:1. Diváci: 7136. Stav série: 1:2.

Brno: Čiliak - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, Jan Sedláček - Mueller, A. Zbořil, Kollár - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Ivo Sedláček, Krištof, Jenyš - Vincour, Rákos, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Melancon, Rosandič, Kolmann, Derner, Aubrecht - A. Najman, Gríger, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, Rychlovský - Dlouhý, Šír, Čederle. Trenér: Augusta.