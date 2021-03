Hokejisté Olomouce na úvod předkola play off vyhráli v Plzni 2:1

Plzeň - Hokejisté Olomouce vyhráli v prvním zápase předkola play off extraligy na ledě Plzně 2:1. Po většinu utkání aktivnějším hostům zajistil výhru dvěma brankami útočník Jan Káňa, jemuž přihrával Lukáš Nahodil. Domácí gólmana Kohoutů Branislava Konráda překonali až v 53. minutě zásluhou Davida Kvasničky, dokonat obrat již nezvládli. Olomouc tak odčinila debakl 1:9 z nedělního utkání posledního kola základní části. Série hraná na tři výhry pokračuje ve čtvrtek v 17:30 opět v Plzni.

Hosté vstoupili do utkání o poznání lépe než v posledním vzájemném měření sil. Již v páté minutě se až před Frodla prokličkoval uzdravený Tomeček, zakončil však slabě. Domácí nestíhali a jen díky dalšímu zákroku gólmana Frodla proti samostatnému úniku Káni odolali. Při vyloučení Kvasničky v 8. minutě už ale nejlepší střelec Hanáků v základní části Káňa otevřel střelou z pravého kruhu skóre.

Lépe bruslící hosté dále ovládali hru. Frodl jen s obtížemi vyrazil pokus Nahodila a přesilovkovou ránu Káni. Nedisciplinovanost Indiánů nepotrestal ani Klimek ranou bez přípravy z mezikruží. V závěru třetiny první náznak plzeňské šance prováhal Gulaš a domácí kapitán svým faulem pokazil i nadějnou početní výhodu čtyři na tři.

Záhy po pauze ve vlastním oslabení nepřekonal Konráda bekhendovým blafákem Eberle a vzápětí na druhé straně Nahodil trefil levou tyč. Ve 25. minutě se podruhé v utkání prosadil Káňa, když přesnou střelou do levého horního rohu zvýšil na 2:0. Rychle mohl během plzeňské přesilovky odpovědět Kodýtek, jeho pokus mířící do sítě ovšem dokázal na poslední chvíli odpálit Knotek a před polovinou utkání Mertl zblízka zamířil jen do pravé tyče.

Domácí ve snaze o kontaktní gól poté otevřeli hru, čehož hosté využívali k brejkům. Od pohromy Indiány při šancích Ostřížka, Nahodila a Kucsery uchránil jen pozorný Frodl.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Indiáni sice dostali soupeře konečně pod tlak, Straka však ve 47. minutě z dobré pozice napálil pouze pravou tyč a Kodýtek za chvíli v gólové příležitosti neprostřelil Konráda.

Po dlouhém přerušení kvůli výměně prasklého plexiskla už domácí v 53. minutě díky Kvasničkově dorážce Eberleho střely snížili. Pasivní Kohouti následně znervózněli a Musilův táhlý pokus zastavila levá tyč. Závěrečný plzeňský nápor podpořený power play již hosté přečkali a ujali se vedení v sérii.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nebyli jsme vůbec nachystaní, přestože jsme věděli do čeho jdeme. Bylo to v hlavě, kde převládla trošku přemotivovanost, což pro nás bylo spíše kontraproduktivní. Kluci nic nepodcenili, chtěli hodně a nakonec z toho nebylo nic. Nějakých padesát minut jsme nezvládli zareagovat. Dnes to byl slaboučký výkon. Z hlediska play off to od nás nemělo žádný drajv. Oni když vedou, tak se proti nim hraje těžko. V závěru jsme se dokázali nadechnout, ale už jsme nevyrovnali. Navíc jestli se nezlepšíme v disciplíně, tak nás to zabije. Zítra je druhý zápas a já garantuji, že se stoprocentně zlepšíme."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím si, že celý zápas jsme podávali kvalitní výkon. V prvních dvou třetinách jsme byli i ofenzivně dobře naladění. Vytvořili jsme si spoustu střeleckých a brankových šancí. Bohužel jsme vedení nenavýšili. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát aktivně, ale domácí nás zatlačili. Jsme rádi, že jsme tu urvali první bod my. Chlapci si to velkou bojovností zasloužili. Po nedělním debaklu jsme si řekli, že každý zápas začíná za stavu 0:0. Připravili jsme se dobře takticky. Věděli jsme, co domácí hrají a myslím, že jsme dnes na ně vyzráli."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kvasnička (Eberle, Jiříček) - 8. J. Káňa (Nahodil, Navrátil), 25. J. Káňa (Nahodil). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:1.

Plzeň: Frodl - Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, Kaňák, V. Lang, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Musil - Rob, Kodýtek, F. Suchý - Malát, Kracík, P. Straka - Eberle, F. Přikryl, Dočekal. Trenér: Čihák.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Rašner, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Švrček - Tomeček, Nahodil, J. Káňa - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Strapáč, Kucsera, od 22. navíc Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.