Hertl nasázel v NHL hattrick, Palát a Nečas vstřelili vítězný gól

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl se třemi góly zasloužil o výhru San Jose 5:3 nad Calgary. Při svém čtvrtém hattricku v NHL překonal dvakrát Daniela Vladaře a tříbrankový večer zkompletoval v poslední minutě trefou do prázdné branky při power play soupeře. Odchovanec pražské Slavie je s dvanácti zásahy nejlepším českým střelcem v aktuálním ročníku.

Ondřej Palát rozhodl reprízu posledního finále NHL. Rodák z Frýdku-Místku zařídil gólem v čase 59:22 výhru Tampy Bay 3:2 v Montrealu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Rozdílovou branku vstřelil také Martin Nečas při vítězství Caroliny 4:2 ve Winnipegu.

Toronto zdolalo i díky přihrávce Ondřeje Kašeho na svém ledě Columbus 5:4. Za poražené si připsal asistenci Jakub Voráček, který je s dvaceti body (1+19) nejproduktivnějším českým hráčem v NHL. Radko Gudas připravil gól, kterým si Florida vynutila v St. Louis prodloužení, ale v něm domácí útočník Pavel Bučněvič rozhodl o výhře Blues 4:3. David Rittich pomohl čtrnácti zásahy k vítězství Nashvillu 5:2 v Detroitu.

Hertl nasázel hattrick v NHL poprvé od ledna 2019, kdy vstřelil tři branky v utkání dvakrát během jednoho týdne Washingtonu a Pittsburghu. Nejslavnější je jeho premiérový hattrick z nováčkovské sezony 2013/14, v níž se uvedl čtyřmi góly do sítě New York Rangers včetně branky se zakončením s hokejkou mezi bruslemi.

Hertl vyrovnal v deváté minutě na 1:1 z přesilové hry, když se trefil z pravého kruhu k bližší tyči. Calgary v dalším průběhu odskočilo na 3:1 i díky brance slovenského centra Adama Ružičky, který při pátém startu v NHL poprvé skóroval. San Jose rozhodlo ve druhé polovině prostřední třetiny, v níž třemi góly otočilo na 4:3. Obrat korunoval z dorážky Hertl, který v závěru zpečetil výhru střelou ze středního pásma. Vladař kryl 22 střel.

"Jsem hlavně šťastný, že jsme vyhráli, protože to byl těžký zápas proti velmi dobrému týmu," řekl Hertl po výhře nad lídrem Pacifické divize. San Jose na Calgary ztrácí šest bodů. "Jsme v dobré pozici, ale potřebujeme každý bod, abychom se udrželi v boji o play off. Zápas byl i důležitý z toho hlediska, že jsme po dlouhé době hráli zase doma a první utkání po návratu z tripu je nejtěžší. Podali jsme ale skvělý týmový výkon," těšilo jej.

Tampa Bay prohrávala v Montrealu ještě v 58. minutě 1:2, ale strhujícím finišem vývoj otočila. Nejdříve vyrovnal Corey Perry a po něm rozhodl z rychlého protiútoku Palát. Český útočník přebruslil bránicí hráče a po přihrávce Alexe Killorna zamířil zblízka přesně nad lapačku Jakea Allena. Palát skóroval potřetí z posledních čtyř zápasů a posedmé v sezoně.

"Už od konce druhé třetiny jsme začali více střílet, vytvářeli jsme si v útočném pásmu více příležitostí a měli jsme častěji puk. V průběhu zápasu jsme se zlepšovali a posledních deset minut jsme hráli dobře," řekl Palát, jenž vstřelil počtvrté v sezoně vítězný gól. "Killorn to udělal skvěle. Dostali jsme se do situace dva na jednoho a skóroval jsem. Za výhru jsme rádi. Nepodali jsme perfektní výkon, ale máme dva body a to je hlavní," podotkl.

Carolina ztratila v prostřední části dvoubrankový náskok, ale ve čtyřicáté minutě překlopil opět vedení na její stranu Nečas, který dal gól ve druhém utkání za sebou. Prosadil se v přesilové hře, když po závaru před brankou překonal z dorážky ležícího gólmana Connora Hellebuycka.

Toronto po akci Kašeho zvyšovalo v 17. minutě na 3:0. Český útočník úspěšně napadal, získal za brankou puk a po jeho přihrávce od zadního mantinelu skóroval Nick Ritchie. Columbus zabral až ve třetí třetině za stavu 1:5, na rozdíl jedné branky ale snížil sekundu před koncem, když Voráčkovu teč dorazil Max Domi. Na straně vítězů skóroval posedmé v řadě Auston Matthews a obránce Morgan Rielly asistoval u čtyř branek.

Anaheim zvítězil v Buffalu 2:0 a vítězný gól dal ve 26. minutě neobvyklým způsobem. Trevor Zegras si nabral za brankou puk na čepel, místo lakrosového zakončení ale přeloboval branku a puk ze vzduchu trefil do sítě Sony Milano.

V úterním programu NHL zazářil i Artěmij Panarin, kterými čtyřmi bod (2+2) režíroval výhru NY Rangers 6:2 v Chicagu. Jeho výkon ale zastínilo zranění domácího útočníka Jujhara Khairy, jenž byl po nárazu od Jacoba Trouby odnesen na nosítkách a převezen do nemocnice.

Hráči New York Islanders po sérii jedenácti proher zvítězili 5:3 v Ottawě. Skvělou formu naopak potvrdila Minnesota, která po výsledku 4:1 v Edmontonu prodloužila sérii výher na sedm zápasů a vede Západní konferenci.

Statistika úterních zápasů NHL:

Toronto - Columbus 5:4 (3:0, 2:1, 0:3)

Branky: 16. a 39. Matthews, 5. W. Nylander, 17. N. Ritchie (O. Kaše), 39. Tavares - 32. a 41. Bjorkstrand, 57. Kuraly, 60. Domi (Voráček). Střely na branku: 40:32. Diváci: 18.793. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Bjorkstrand (Columbus).

Montreal - Tampa Bay 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 25. Suzuki, 28. Hoffman - 11. Maroon, 58. Perry, 60. Palát. Střely na branku: 23:27. Diváci: 19.976. Hvězdy zápasu: 1. Palát (Tampa Bay), 2. Suzuki (Montreal), 3. Perry (Tampa Bay).

Ottawa - NY Islanders 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Branky: 30. Norris, 49. Holden, 56. Formenton - 23. a 35. Lee, 35. Wahlstrom, 47. Bellows, 53. Pageau. Střely na branku. 33:27. Diváci: 10.229. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Wahlstrom (oba NY Islanders), 3. Formenton (Ottawa).

Detroit - Nashville 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Branky: 30. Fabbri, 49. Rasmussen - 13. Johansen, 18. Josi, 43. Cousins, 48. Tolvanen, 60. Fabbro. Střely na branku: 16:33. David Rittich odchytal za Nashville celý zápas, inkasoval dva góly ze 16 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 15.539. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Johansen, 3. Tolvanen (všichni Nashville).

Buffalo - Anaheim 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 26. Milano, 58. Carrick. Střely na branku: 25:23. Diváci: 8113. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Milano, 3. Stolarz (všichni Anaheim).

St. Louis - Florida 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 25. Tarasenko, 34. B. Schenn, 47. Saad, 61. Bučněvič - 7. Barkov, 26. Montour, 55. Huberdeau (Gudas). Střely na branku: 30:40. Diváci: 16.372. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič, 2. Husso, 3. Barbašev (všichni St. Louis).

Winnipeg - Carolina 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 23. Ehlers, 37. Dubois - 1. Slavin, 22. Aho, 40. Nečas, 44. Trocheck. Střely na branku: 18:34. Diváci: 13.761. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Slavin, 3. Niederreiter (všichni Carolina).

Chicago - NY Rangers 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Branky: 2. E. Gustafsson, 8. Dach - 24. a 57. Panarin, 2. Trouba, 45. Kreider, 53. Rooney, 59. Goodrow. Střely na branku: 26:30. Diváci: 17.207. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Kreider, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Edmonton - Minnesota 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 27. Puljujärvi - 2. Eriksson Ek, 8. M. Foligno, 46. V. Rask, 55. Kulikov. Střely na branku: 39:26. Diváci: 14.715. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Eriksson Ek (oba Minnesota), 3. Puljujärvi (Edmonton).

San Jose - Calgary 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Branky: 9., 39. a 60. Hertl, 31. E. Karlsson, 35. Couture - 2. Dube, 12. J. Gaudreau, 25. Ružička. Střely na branku: 27:43. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59:04 minuty, inkasoval čtyři góly z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Diváci: 10.534. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. E. Karlsson, 3. Hill (všichni San Jose).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 25 17 4 4 96:71 38 2. Toronto 27 18 2 7 85:66 38 3. Tampa Bay 25 16 4 5 84:67 36 4. Detroit 26 13 3 10 73:83 29 5. Boston 21 12 1 8 61:56 25 6. Buffalo 25 8 3 14 70:92 19 7. Ottawa 24 7 1 16 63:93 15 8. Montreal 27 6 3 18 61:96 15

Metropolitní divize:

1. Washington 26 16 6 4 92:65 38 2. NY Rangers 24 17 3 4 74:59 37 3. Carolina 24 17 1 6 79:54 35 4. Pittsburgh 25 12 5 8 75:68 29 5. Columbus 24 13 0 11 80:80 26 6. New Jersey 23 9 5 9 67:79 23 7. Philadelphia 23 8 4 11 56:79 20 8. NY Islanders 21 6 5 10 43:64 17

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 25 18 1 6 96:72 37 2. St. Louis 25 13 4 8 84:73 30 3. Nashville 25 14 1 10 73:70 29 4. Colorado 22 13 2 7 92:76 28 5. Dallas 22 13 2 7 64:59 28 6. Winnipeg 25 12 4 9 76:72 28 7. Chicago 25 9 2 14 56:81 20 8. Arizona 25 5 2 18 44:93 12

Pacifická divize:

1. Calgary 26 15 5 6 84:56 35 2. Anaheim 27 14 5 8 89:78 33 3. Edmonton 24 16 0 8 87:74 32 4. San Jose 26 14 1 11 71:71 29 5. Vegas 24 14 0 10 81:73 28 6. Los Angeles 24 10 4 10 64:67 24 7. Vancouver 26 9 2 15 64:80 20 8. Seattle 25 9 2 14 73:90 20