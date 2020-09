Havlíček si stojí za trasou D3 přes Posázaví

Praha - Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) si stojí za tím, že nová dálnice D3 ve Středočeském kraji by měla vést přes Posázaví. Řekl to na dnešním jednání středočeských starostů v Praze. Alternativní řešení v podobě zvýšení kapacity silnice I/3 by podle něj bylo sice levnější, ale vznikly by problémy mimo jiné na dálnici na D1. Z I/3 by se navíc nikdy nedala udělat dálnice, dodal ministr. Podle Havlíčka by D3 měla být hotová do roku 2028.

Podle Havlíčka se nyní jedná o pěti úsecích D3, které jsou v režimu odvolacího řízení na ministerstvu životního prostředí. "V každém případě chceme začít stavět v roce 2024 a v roce 2028 by mohlo být hotovo," uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se počátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty D3 a prodiskutoval s nimi možné jiné silniční alternativy. K žádným závěrům strany nedospěly, další schůzka by se měla uskutečnit v říjnu. "Budu o tom, co oni říkají, ještě přemýšlet," řekl Babiš na dnešním setkání se starosty. Připomněl, že trasa D3 se několikrát měnila a doprava je ve Středočeském kraji hlavní problém.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, středočeská část by měla měřit 60 kilometrů. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Projektu navíc vyčítají velkou ekonomickou zátěž. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst.

Havlíček dnes poukázal na to, že napojení na D1 u Mirošovic by vedlo k dopravním zácpám. Z D3 by navíc nebylo možné udělat plnohodnotnou dálnici a šlo by o jediný evropský úsek mezinárodní silnice E55, který by nebyl dálničního typu.

Premiér loni k výstavbě dálnice řekl, že o ní rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obcím tehdy ale slíbil, že se jejich připomínky budou prioritně řešit. Týkat by se to mělo například vody a hluku.

V pořadí již sedmé setkání středočeských starostů, na které jsou zváni všichni primátoři a starostové z regionu, se opět koná v Clarion Congress Hotelu v Praze Vysočanech. Na setkání bývá zváno kolem 1140 zástupců obcí, účast jich podle krajského úřadu tentokrát přislíbilo kolem 350. Kromě Havlíčka a Babiše na jednání dorazili i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Kvůli pandemii koronaviru musejí mít účastníci nasazené roušky.